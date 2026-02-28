Si te interesa trabajar en California, debes saber que este estado ofrece plazas en el sector público con sueldos que pueden llegar hasta los US$47,000 mensuales; es decir, más de US$560,000 al año. Se trata de puestos de alto nivel dentro de la administración estatal, vinculados principalmente a la gestión de inversiones y a servicios especializados, que buscan atraer perfiles muy calificados con experiencia técnica y de liderazgo. En esta nota te contamos cuáles son 10 de los cargos mejor remunerados y qué pasos debes seguir para postular a través de las plataformas oficiales de empleo del Estado Dorado.

LOS 10 EMPLEOS ESTATALES MEJOR PAGADOS EN CALIFORNIA

Según CalCareers, el sitio web oficial del gobierno de California diseñado para buscar, solicitar y realizar un seguimiento de empleos dentro del sistema de servicio civil del estado, hay más de 2,800 puestos gubernamentales que están disponibles. De ese total, 490 pagan más de US$10,000 al mes, publica The Sacramento Bee. Los 10 mejor remuneados son:

Salario: US$28,325 a US$47,208 mensuales

US$28,325 a US$47,208 mensuales Tiempo: Permanente, tiempo completo

Permanente, tiempo completo Departamento: Sistema de Retiro de Empleados Públicos

Sistema de Retiro de Empleados Públicos Nro. de vacantes: 1

1 Ubicación del trabajo: Condado de Sacramento

Condado de Sacramento Tipo de trabajo: Híbrido

Híbrido Fecha límite de solicitud: hasta que se cubra el puesto

Requisitos

Dos años de experiencia en el servicio estatal de California desempeñando funciones a un nivel de responsabilidad equivalente al de un Director de Inversiones, CalSTRS.

Cinco años de experiencia en la planificación y dirección del trabajo del personal involucrado en la gestión o negociación de una cartera de inversiones variada y compleja para una importante institución o empresa financiera o agencia gubernamental.

Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.

Salario: US$33,740 a US$42,090 mensuales

US$33,740 a US$42,090 mensuales Tiempo: Plazo limitado: 12 meses, tiempo completo

Plazo limitado: 12 meses, tiempo completo Departamento: Servicios de Atención Sanitaria Correccional

Servicios de Atención Sanitaria Correccional Nro. de vacantes: 1

1 Ubicación del trabajo: Condado de Sacramento

Condado de Sacramento Tipo de trabajo: Híbrido

Híbrido Fecha límite de solicitud: hasta que se cubra el puesto

Requisitos

Licencia médica vigente y sin gravámenes en California.

Certificación reconocida por la Junta Americana de Especialidades Médicas o la Asociación Americana de Osteopatía.

Cinco años de experiencia clínica en un entorno médico integral, de los cuales al menos dos deben haber sido en un programa médico definido, con plena autoridad para contratar, evaluar, realizar revisiones de calidad y ser responsable del desarrollo y la disciplina de la práctica médica.

Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.

Salario: US$25,750 a US$42,916 por mes

US$25,750 a US$42,916 por mes Tiempo: Permanente, tiempo completo

Permanente, tiempo completo Departamento: Sistema de Retiro de Empleados Públicos

Sistema de Retiro de Empleados Públicos Nro. de vacantes: 1

1 Ubicación del trabajo: Condado de Sacramento

Condado de Sacramento Tipo de trabajo: Híbrido

Híbrido Fecha límite de solicitud: hasta que se cubra el puesto

Requisitos

Dos años de experiencia en el servicio estatal de California desempeñando funciones de Gerente de Inversiones, Sistema de Jubilación de Empleados Públicos.

Siete años de amplia y extensa experiencia en gestión de inversiones para una importante institución o empresa financiera, o agencia gubernamental, incluyendo experiencia en la dirección o coordinación de personal profesional, así como en la revisión de una cartera de inversiones amplia y diversificada y/o un programa de inversión. La experiencia estatal requerida debe ser comparable a la de un Gestor de Inversiones del Sistema de Jubilación de Empleados Públicos.

Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.

Salario: US$34,420 a US$35,280 por mes

US$34,420 a US$35,280 por mes Tiempo: Permanente, tiempo completo

Permanente, tiempo completo Departamento: Servicios de Atención Sanitaria Correccional

Servicios de Atención Sanitaria Correccional Nro. de vacantes: 1

1 Ubicación del trabajo: Condado de Kern

Condado de Kern Tipo de trabajo: En la oficina

En la oficina Fecha límite de solicitud: lunes 9 de marzo

Requisitos

Cumplir con los requisitos legales para el ejercicio de la medicina en California, según lo determine la Junta Médica de California o la Junta de Examinadores Osteópatas de California.

Patrón I: Posesión de un certificado válido en psiquiatría emitido por la Junta Estadounidense de Psiquiatría y Neurología o la Junta Estadounidense de Osteopatía de Neurología y Psiquiatría.

Dos años de experiencia posterior a la residencia como psiquiatra en un centro penitenciario o en un entorno psiquiátrico para pacientes ambulatorios o internados.

Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.

Salario: US$32,260 a US$33,032 por mes

US$32,260 a US$33,032 por mes Tiempo: Contrato de duración limitada (12 meses), tiempo completo

Contrato de duración limitada (12 meses), tiempo completo Departamento: Servicios de Atención Sanitaria Correccional

Servicios de Atención Sanitaria Correccional Nro. de vacantes: 1

1 Ubicación del trabajo: Condado de San Bernardino

Condado de San Bernardino Tipo de trabajo: En la oficina

En la oficina Fecha límite de solicitud: lunes 23 de marzo

Requisitos

Cumplir con los requisitos legales para el ejercicio de la medicina en California, según lo determine la Junta Médica de California o la Junta de Examinadores Osteópatas de California.

Patrón I Posesión de un certificado válido en psiquiatría emitido por la Junta Estadounidense de Psiquiatría y Neurología o la Junta Estadounidense de Osteopatía de Neurología y Psiquiatría.

Dos años de experiencia posterior a la residencia como psiquiatra en un centro penitenciario o en un entorno psiquiátrico para pacientes ambulatorios o internados.

Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.

Salario: US$20,062 a US$33,437 por mes

US$20,062 a US$33,437 por mes Tiempo: Permanente, tiempo completo

Permanente, tiempo completo Departamento: Sistema de Retiro de Empleados Públicos

Sistema de Retiro de Empleados Públicos Nro. de vacantes: 1

1 Ubicación del trabajo: Condado de Sacramento

Condado de Sacramento Tipo de trabajo: Híbrido

Híbrido Fecha límite de solicitud: Hasta que se cubra el puesto

Requisitos

Dos años de experiencia en el servicio estatal de California desempeñando funciones de Gerente de Inversiones, Sistema de Jubilación de Empleados Públicos.

Siete años de amplia y extensa experiencia en gestión de inversiones para una importante institución o empresa financiera, o agencia gubernamental, incluyendo experiencia en la dirección o coordinación de personal profesional, así como en la revisión de una cartera de inversiones amplia y diversificada y/o un programa de inversión.

Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.

Salario: US$30,259 a US$31,136 por mes

US$30,259 a US$31,136 por mes Tiempo: Permanente, tiempo completo

Permanente, tiempo completo Departamento: Servicios de Atención Sanitaria Correccional

Servicios de Atención Sanitaria Correccional Nro. de vacantes: Múltiple

Múltiple Ubicación del trabajo: Condado de San Joaquín

Condado de San Joaquín Tipo de trabajo: En la oficina

En la oficina Fecha límite de solicitud: jueves 5 de marzo

Requisitos

Cumplir con los requisitos legales para el ejercicio de la medicina en California, según lo determine la Junta Médica de California o la Junta de Examinadores Osteópatas de California.

Patrón I Posesión de un certificado válido en psiquiatría emitido por la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología o la Junta Americana de Osteopatía de Neurología y Psiquiatría.

Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.

Salario: US$26,677 a US$29,640

US$26,677 a US$29,640 Tiempo: Duración limitada, tiempo completo

Duración limitada, tiempo completo Departamento: Servicios de Atención Sanitaria Correccional

Servicios de Atención Sanitaria Correccional Nro. de vacantes: Múltiple

Múltiple Ubicación del trabajo: Condado de San Joaquín

Condado de San Joaquín Tipo de trabajo: En la oficina

En la oficina Fecha límite de solicitud: hasta que se cubra el puesto

Requisitos

Posesión de los requisitos legales para la práctica de la medicina en California según lo determine la Junta Médica de California o la Junta de Examinadores Osteópatas de California

Posesión de un Certificado de Especialidad Médica u Osteopática válido en medicina interna o medicina familiar emitido por una Junta Americana de Especialidades Médicas o una Junta Americana de Especialidades Osteopáticas

Admisibilidad a un examen de especialidad de medicina interna o medicina familiar como lo evidencia una declaración escrita del Secretario de la Junta Americana de Medicina Familiar o del Secretario de la Junta Americana de Medicina Interna.

Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.

Salario: US$18,334 a US$28,334 por mes

US$18,334 a US$28,334 por mes Tiempo: Permanente, tiempo completo

Permanente, tiempo completo Departamento: Sistema de Jubilación de Maestros del Estado

Sistema de Jubilación de Maestros del Estado Nro. de vacantes: X

X Ubicación del trabajo: Condado de Yolo

Condado de Yolo Tipo de trabajo: Híbrido

Híbrido Fecha límite de solicitud: hasta que se cubra el puesto

Requisitos

Seis años de experiencia en gestión de inversiones con responsabilidad progresiva en un sistema de pensiones, institución o empresa financiera, organismo gubernamental u organización pública, privada o no gubernamental similar, incluyendo experiencia en la gestión o el apoyo de una cartera de gran tamaño.

Al menos un año de experiencia debe ser equivalente a la de Gestor de Cartera o dos años a la de Gestor de Cartera Asociado.

Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.

Salario: US$18,334 a US$20,834 por mes

US$18,334 a US$20,834 por mes Tiempo: Limitada, tiempo completo

Limitada, tiempo completo Departamento: Autoridad ferroviaria de alta velocidad

Autoridad ferroviaria de alta velocidad Nro. de vacantes: 1

1 Ubicación del trabajo: Condado de Sacramento

Condado de Sacramento Tipo de trabajo: En la oficina

En la oficina Fecha límite de solicitud: Hasta que se cubra el puesto

Requisitos

Conocimiento profundo de las leyes, regulaciones y políticas relevantes de las agencias federales, estatales y locales, así como de la legislación federal y estatal relacionada con las funciones mencionadas anteriormente.

Comunicador eficaz y persuasivo, tanto oralmente como por escrito, ante todos los niveles de funcionarios y el público.

Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.

¿CÓMO APLICAR A UNO DE LOS EMPLEOS ESTATALES EN CALIFORNIA?

Para postularse a cualquier oferta de empleo, debes presentar la solicitud completa (incluida su Solicitud de Examen/Empleo (STD 678) y los documentos correspondientes o requeridos).

Puedes enviar la solicitud electrónicamente a través de tu cuenta de CalCareer en www.CalCareers.ca.gov. Si la envías de forma impresa, debes incluir una copia completa del paquete de solicitud a través de uno de los métodos alternativos que se indican a continuación:

Dirección para el envío de paquetes de solicitud

Puedes enviar tu solicitud y cualquier documento aplicable o requerido a:

Autoridad ferroviaria de alta velocidad de California

Autoridad ferroviaria de alta velocidad

Atención: Recursos Humanos

770 L Street, Suite 620, MS 4

Sacramento, CA 95814

Dirección para la entrega de paquetes de solicitud

Puedes dejar tu solicitud y cualquier documento correspondiente o requerido en:

Autoridad ferroviaria de alta velocidad de California

Autoridad ferroviaria de alta velocidad

Recursos humanos

770 L Street, Suite 620, MS 4

Sacramento, CA 95814

08:00 AM - 05:00 PM

