Si te interesa trabajar en California, debes saber que este estado ofrece plazas en el sector público con sueldos que pueden llegar hasta los US$47,000 mensuales; es decir, más de US$560,000 al año. Se trata de puestos de alto nivel dentro de la administración estatal, vinculados principalmente a la gestión de inversiones y a servicios especializados, que buscan atraer perfiles muy calificados con experiencia técnica y de liderazgo. En esta nota te contamos cuáles son 10 de los cargos mejor remunerados y qué pasos debes seguir para postular a través de las plataformas oficiales de empleo del Estado Dorado.
LOS 10 EMPLEOS ESTATALES MEJOR PAGADOS EN CALIFORNIA
Según CalCareers, el sitio web oficial del gobierno de California diseñado para buscar, solicitar y realizar un seguimiento de empleos dentro del sistema de servicio civil del estado, hay más de 2,800 puestos gubernamentales que están disponibles. De ese total, 490 pagan más de US$10,000 al mes, publica The Sacramento Bee. Los 10 mejor remuneados son:
1. SUBDIRECTOR DE INVERSIONES
- Salario: US$28,325 a US$47,208 mensuales
- Tiempo: Permanente, tiempo completo
- Departamento: Sistema de Retiro de Empleados Públicos
- Nro. de vacantes: 1
- Ubicación del trabajo: Condado de Sacramento
- Tipo de trabajo: Híbrido
- Fecha límite de solicitud: hasta que se cubra el puesto
Requisitos
- Dos años de experiencia en el servicio estatal de California desempeñando funciones a un nivel de responsabilidad equivalente al de un Director de Inversiones, CalSTRS.
- Cinco años de experiencia en la planificación y dirección del trabajo del personal involucrado en la gestión o negociación de una cartera de inversiones variada y compleja para una importante institución o empresa financiera o agencia gubernamental.
- Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.
2. ASISTENTE EJECUTIVO MÉDICO ADJUNTO DEL RECEPTOR
- Salario: US$33,740 a US$42,090 mensuales
- Tiempo: Plazo limitado: 12 meses, tiempo completo
- Departamento: Servicios de Atención Sanitaria Correccional
- Nro. de vacantes: 1
- Ubicación del trabajo: Condado de Sacramento
- Tipo de trabajo: Híbrido
- Fecha límite de solicitud: hasta que se cubra el puesto
Requisitos
- Licencia médica vigente y sin gravámenes en California.
- Certificación reconocida por la Junta Americana de Especialidades Médicas o la Asociación Americana de Osteopatía.
- Cinco años de experiencia clínica en un entorno médico integral, de los cuales al menos dos deben haber sido en un programa médico definido, con plena autoridad para contratar, evaluar, realizar revisiones de calidad y ser responsable del desarrollo y la disciplina de la práctica médica.
- Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.
3. DIRECTOR DE INVERSIONES DE RENTA FIJA GLOBAL
- Salario: US$25,750 a US$42,916 por mes
- Tiempo: Permanente, tiempo completo
- Departamento: Sistema de Retiro de Empleados Públicos
- Nro. de vacantes: 1
- Ubicación del trabajo: Condado de Sacramento
- Tipo de trabajo: Híbrido
- Fecha límite de solicitud: hasta que se cubra el puesto
Requisitos
- Dos años de experiencia en el servicio estatal de California desempeñando funciones de Gerente de Inversiones, Sistema de Jubilación de Empleados Públicos.
- Siete años de amplia y extensa experiencia en gestión de inversiones para una importante institución o empresa financiera, o agencia gubernamental, incluyendo experiencia en la dirección o coordinación de personal profesional, así como en la revisión de una cartera de inversiones amplia y diversificada y/o un programa de inversión. La experiencia estatal requerida debe ser comparable a la de un Gestor de Inversiones del Sistema de Jubilación de Empleados Públicos.
- Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.
4. PSIQUIATRA JEFE
- Salario: US$34,420 a US$35,280 por mes
- Tiempo: Permanente, tiempo completo
- Departamento: Servicios de Atención Sanitaria Correccional
- Nro. de vacantes: 1
- Ubicación del trabajo: Condado de Kern
- Tipo de trabajo: En la oficina
- Fecha límite de solicitud: lunes 9 de marzo
Requisitos
- Cumplir con los requisitos legales para el ejercicio de la medicina en California, según lo determine la Junta Médica de California o la Junta de Examinadores Osteópatas de California.
- Patrón I: Posesión de un certificado válido en psiquiatría emitido por la Junta Estadounidense de Psiquiatría y Neurología o la Junta Estadounidense de Osteopatía de Neurología y Psiquiatría.
- Dos años de experiencia posterior a la residencia como psiquiatra en un centro penitenciario o en un entorno psiquiátrico para pacientes ambulatorios o internados.
- Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.
5. PSIQUIATRA SENIOR
- Salario: US$32,260 a US$33,032 por mes
- Tiempo: Contrato de duración limitada (12 meses), tiempo completo
- Departamento: Servicios de Atención Sanitaria Correccional
- Nro. de vacantes: 1
- Ubicación del trabajo: Condado de San Bernardino
- Tipo de trabajo: En la oficina
- Fecha límite de solicitud: lunes 23 de marzo
Requisitos
- Cumplir con los requisitos legales para el ejercicio de la medicina en California, según lo determine la Junta Médica de California o la Junta de Examinadores Osteópatas de California.
- Patrón I Posesión de un certificado válido en psiquiatría emitido por la Junta Estadounidense de Psiquiatría y Neurología o la Junta Estadounidense de Osteopatía de Neurología y Psiquiatría.
- Dos años de experiencia posterior a la residencia como psiquiatra en un centro penitenciario o en un entorno psiquiátrico para pacientes ambulatorios o internados.
- Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.
6. DIRECTOR DE INVERSIONES
- Salario: US$20,062 a US$33,437 por mes
- Tiempo: Permanente, tiempo completo
- Departamento: Sistema de Retiro de Empleados Públicos
- Nro. de vacantes: 1
- Ubicación del trabajo: Condado de Sacramento
- Tipo de trabajo: Híbrido
- Fecha límite de solicitud: Hasta que se cubra el puesto
Requisitos
- Dos años de experiencia en el servicio estatal de California desempeñando funciones de Gerente de Inversiones, Sistema de Jubilación de Empleados Públicos.
- Siete años de amplia y extensa experiencia en gestión de inversiones para una importante institución o empresa financiera, o agencia gubernamental, incluyendo experiencia en la dirección o coordinación de personal profesional, así como en la revisión de una cartera de inversiones amplia y diversificada y/o un programa de inversión.
- Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.
7. PSIQUIATRA DEL PERSONAL
- Salario: US$30,259 a US$31,136 por mes
- Tiempo: Permanente, tiempo completo
- Departamento: Servicios de Atención Sanitaria Correccional
- Nro. de vacantes: Múltiple
- Ubicación del trabajo: Condado de San Joaquín
- Tipo de trabajo: En la oficina
- Fecha límite de solicitud: jueves 5 de marzo
Requisitos
- Cumplir con los requisitos legales para el ejercicio de la medicina en California, según lo determine la Junta Médica de California o la Junta de Examinadores Osteópatas de California.
- Patrón I Posesión de un certificado válido en psiquiatría emitido por la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología o la Junta Americana de Osteopatía de Neurología y Psiquiatría.
- Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.
8. MÉDICO Y CIRUJANO
- Salario: US$26,677 a US$29,640
- Tiempo: Duración limitada, tiempo completo
- Departamento: Servicios de Atención Sanitaria Correccional
- Nro. de vacantes: Múltiple
- Ubicación del trabajo: Condado de San Joaquín
- Tipo de trabajo: En la oficina
- Fecha límite de solicitud: hasta que se cubra el puesto
Requisitos
- Posesión de los requisitos legales para la práctica de la medicina en California según lo determine la Junta Médica de California o la Junta de Examinadores Osteópatas de California
- Posesión de un Certificado de Especialidad Médica u Osteopática válido en medicina interna o medicina familiar emitido por una Junta Americana de Especialidades Médicas o una Junta Americana de Especialidades Osteopáticas
- Admisibilidad a un examen de especialidad de medicina interna o medicina familiar como lo evidencia una declaración escrita del Secretario de la Junta Americana de Medicina Familiar o del Secretario de la Junta Americana de Medicina Interna.
- Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.
9. GESTOR SÉNIOR DE CARTERA
- Salario: US$18,334 a US$28,334 por mes
- Tiempo: Permanente, tiempo completo
- Departamento: Sistema de Jubilación de Maestros del Estado
- Nro. de vacantes: X
- Ubicación del trabajo: Condado de Yolo
- Tipo de trabajo: Híbrido
- Fecha límite de solicitud: hasta que se cubra el puesto
Requisitos
- Seis años de experiencia en gestión de inversiones con responsabilidad progresiva en un sistema de pensiones, institución o empresa financiera, organismo gubernamental u organización pública, privada o no gubernamental similar, incluyendo experiencia en la gestión o el apoyo de una cartera de gran tamaño.
- Al menos un año de experiencia debe ser equivalente a la de Gestor de Cartera o dos años a la de Gestor de Cartera Asociado.
- Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.
10. JEFE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
- Salario: US$18,334 a US$20,834 por mes
- Tiempo: Limitada, tiempo completo
- Departamento: Autoridad ferroviaria de alta velocidad
- Nro. de vacantes: 1
- Ubicación del trabajo: Condado de Sacramento
- Tipo de trabajo: En la oficina
- Fecha límite de solicitud: Hasta que se cubra el puesto
Requisitos
- Conocimiento profundo de las leyes, regulaciones y políticas relevantes de las agencias federales, estatales y locales, así como de la legislación federal y estatal relacionada con las funciones mencionadas anteriormente.
- Comunicador eficaz y persuasivo, tanto oralmente como por escrito, ante todos los niveles de funcionarios y el público.
- Conoce todos los requisitos y más sobre este puesto haciendo clic aquí.
¿CÓMO APLICAR A UNO DE LOS EMPLEOS ESTATALES EN CALIFORNIA?
Para postularse a cualquier oferta de empleo, debes presentar la solicitud completa (incluida su Solicitud de Examen/Empleo (STD 678) y los documentos correspondientes o requeridos).
Puedes enviar la solicitud electrónicamente a través de tu cuenta de CalCareer en www.CalCareers.ca.gov. Si la envías de forma impresa, debes incluir una copia completa del paquete de solicitud a través de uno de los métodos alternativos que se indican a continuación:
Dirección para el envío de paquetes de solicitud
Puedes enviar tu solicitud y cualquier documento aplicable o requerido a:
Autoridad ferroviaria de alta velocidad de California
Autoridad ferroviaria de alta velocidad
Atención: Recursos Humanos
770 L Street, Suite 620, MS 4
Sacramento, CA 95814
Dirección para la entrega de paquetes de solicitud
Puedes dejar tu solicitud y cualquier documento correspondiente o requerido en:
Autoridad ferroviaria de alta velocidad de California
Autoridad ferroviaria de alta velocidad
Recursos humanos
770 L Street, Suite 620, MS 4
Sacramento, CA 95814
08:00 AM - 05:00 PM
