California continúa en alerta tras el potente sistema que el lunes descargó intensas lluvias sobre zonas urbanas y dejó nevadas significativas en comunidades de montaña, provocando inundaciones, carreteras resbaladizas y un riesgo elevado de inundaciones repentinas en distintos puntos de la región. Aunque la tormenta principal ya se desplazó hacia el este, la situación sigue siendo delicada: la atmósfera permanece inestable y los suelos saturados aumentan la posibilidad de que cualquier nueva lluvia desencadene crecidas rápidas y peligrosas. Con nuevos sistemas en camino y daños aún en evaluación, la incertidumbre domina el panorama en una zona que no puede bajar la guardia.

El lunes resultó particularmente complicado, con lluvias abundantes en varias áreas, reportes de zonas anegadas y nevadas que cubrieron sectores altos. Y aunque el martes podría aparecer el sol de forma momentánea, eso no significará un cambio definitivo en el tiempo. Un nuevo sistema avanzará entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles, manteniendo vigente la probabilidad de más precipitaciones.

California enfrenta riesgo de inundaciones repentinas en varias regiones. | Crédito: JOSH EDELSON / AFP

Un escenario que no concede descanso

Tras el paso del segundo sistema, el miércoles podría mostrar condiciones más secas de manera temporal. Sin embargo, el alivio sería breve: un tercer frente está previsto para la mañana del jueves, trayendo lluvias ligeras y dispersas durante buena parte del día.

Recién el viernes se espera que las precipitaciones comiencen a disiparse, dando paso a una jornada parcialmente nublada y más templada. Hasta entonces, el sur del estado deberá mantenerse atento a los cambios.

California mantiene activos sus equipos de emergencia ante el clima inestable. | Crédito: Frederic J. BROWN / AFP

¿Qué hacer ante la advertencia de inundaciones repentinas?

Si usted vive en una zona bajo vigilancia o advertencia de inundación, es fundamental actuar con anticipación. La Oficina de Servicios de Emergencia de California y testimonios de residentes coinciden en varias medidas clave:

Zanjas de desviación: Si el terreno lo permite, cave zanjas para dirigir el agua hacia la calle y lejos de los cimientos de su vivienda.

Si el terreno lo permite, cave zanjas para dirigir el agua hacia la calle y lejos de los cimientos de su vivienda. Barreras físicas: Instale barreras de madera, metal o sacos de arena en puertas, garajes y puntos bajos para frenar el ingreso de lodo.

Instale barreras de madera, metal o sacos de arena en puertas, garajes y puntos bajos para frenar el ingreso de lodo. Respete las órdenes de evacuación: Si las autoridades emiten una advertencia, no espere a que la lluvia se intensifique. Salir a tiempo puede marcar la diferencia.

Si las autoridades emiten una advertencia, no espere a que la lluvia se intensifique. Salir a tiempo puede marcar la diferencia. Prepare un kit de emergencia para el auto: Ante carreteras de montaña complicadas y baja visibilidad, lleve cadenas para nieve, mantas térmicas, agua y alimentos no perecederos.

Desde la Oficina del Sheriff del Condado de Shasta fue claro el mensaje: el invierno aún no ha terminado. Aunque el inicio de 2026 estuvo marcado por temperaturas más templadas, esta tormenta demuestra que bajar la guardia puede ser un error. En momentos como este, la preparación no es opcional, es una necesidad.

