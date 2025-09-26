Una tradición familiar que data desde 1928 y viene acompañando a cuatro generaciones. Son pieza clave para cualquier músico y Manuel Delgado lo sabe muy bien. Este latino e hijo de inmigrantes no solo es amante de la música, sino que su talento hace que artistas como Dolly Parton, José Feliciano, Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana, entre otros, puedan deleitar a su público con los mejores acordes. Hoy te traigo la historia del hombre que lleva en sus manos la responsabilidad de crear las guitarras más solicitadas en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, pues la lista de espera para conseguir una puede tardar hasta dos años.

Hace casi 100 años, su abuelo y tío (Porfirio Delgado Flores y Candelario Delgado Flores) iniciaron el legado familiar con un pequeño taller en Torreón, México, para reparar instrumentos. Luego emigraron en 1948 a Los Ángeles y ahora él es quien sigue la misión y su talento no ha pasado desapercibido.

‘Delgado Guitars’ sigue “el modelo de hacer amigos, no clientes” y “busca llevar el poder de la música a más estudiantes y escuelas en todo Estados Unidos con la misma pasión, historia e integridad” de cuando fue fundada.

Su talento lo ha llevado a trabajar para celebridades como Los Tigres del Norte, José Feliciano, Los Tucanes de Tijuana, entre otros. (Foto: @delgadoguitars / Instagram)

Talento en las manos para crear guitarras

La historia de Manuel Delgado, quien nació y creció en Los Ángeles, fue incluida en el espacio ‘Herencia Hispana’ de Noticias Telemundo donde se explicó que hacer una guitarra puede tomar hasta 200 horas, por lo que la lista de espera es de hasta 24 meses.

Según detallan desde su sitio web, “ya tocaba la guitarra a los 5 años, las reparaba a los 7 y construyó su primera a los 12, batiendo el récord de su padre de 14. Muchos clientes a lo largo de los años sabían que Manuel continuaría la tradición familiar. Manuel consideró ser policía, un deseo que tuvo cuando su padre lo entrenó en boxeo y más tarde lo involucró en el entrenamiento del equipo de boxeo del Departamento de Policía de Los Ángeles. Cuando a su padre le diagnosticaron cáncer, Manuel decidió retirarse de la Academia del Sheriff y regresar definitivamente al taller de guitarras. Desafortunadamente, la operación que le habría salvado la vida se complicó excesivamente”.

Su padre murió en 1996 víctima del cáncer y en 2005, él y su esposa se mudaron a Nashville donde hoy continúa el legado familiar y su misión de apoyar la educación musical en todo Estados Unidos, empezando por sus propias hijas Ava y Lila.

Manuel Delgado comparte su pasión por las guitarras junto con sus hijas, quienes siguen la tradición familiar. (Foto: @delgadoguitars / Instagram)

Su amor por la guitarra marca su éxito

En 2002, Manuel fue el único creador de la "Guitarra de la Unidad" y su propósito era ayudar a las víctimas indocumentadas del 11-S. Según precisan, él sabía que este proyecto “fue inspirado por Dios. Comparte el mérito del resultado final, ya que muchos amigos ofrecieron su ayuda. Después de todo, la llamó “La Guitarra de la Unidad” para representar la unidad y la unión".

“En 2006, Manuel fundó ‘La Tradición’ con el objetivo de ofrecer instrumentos musicales artesanales de calidad a un precio asequible”. Esto ha permitido que la marca se consolide en el mundo del mariachi y los instrumentos latinos.

“El enfoque de Manuel es simple: hacer todo pensando en el cliente. Sabe que los músicos buscan calidad asequible y un instrumento que no solo tenga un sonido excepcional, sino que también esté construido con integridad. Manuel Delgado se esfuerza por escuchar a estudiantes, profesores, administradores y a nuestro público musical para asegurarse de saber qué les gusta, qué no les gusta y qué desearían tener. Esto es lo que impulsa los productos y accesorios que ofrece, así como los servicios que ofrece”, indican sobre este padre de dos hijas.

En ‘Delgado Guitars’, ubicada en 919 Gallatin Ave suite 10, Nashville, se fabrican más de 45 tipos diferentes de instrumentos de cuerda con una profunda herencia latina.

