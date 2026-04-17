El Rockerfeller Center se está preparando para brindar un espectáculo musical este sábado 18 de abril en beneficio de los residentes neoyorquinos. Se trata de iNDIEPLAZA, un evento cuyo ingreso será completamente gratis y reunirá a los artistas más prometedores para cautivar a los asistentes. En caso no tengas algún plan para este fin de semana, este concierto sería una opción para que disfrutes de buena música y un ambiente cargado de energía vibrante. En los siguientes párrafos conocerás quiénes formarán parte del line-up y cuál es el horario para que no te pierdas ningún momento.

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Este evento musical gratuito brindará una serie de conciertos y sesiones para que cualquier residente o turista pueda disfrutar, pero no sería lo único, ya que también puedes disfrutar de paseos, manjares y adquirir artículos de recuerdo.

De interesarte, disfrutarías de una experiencia que tendría una duración que supera las 10 horas ; lo mejor de todo es que no gastarás algún dólar para acceder a iNDIEPLAZA.

El Rockefeller Center es un espacio concurrido por turistas y ciudadanos, especialmente por el espectáculo que ofrece en Navidad y Año Nuevo. (Crédito: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

Line-up de iNDIEPLAZA este 18 de abril en el Rockefeller Center

Con el objetivo de mantener una excelente vibra, se han diseñado un formato sin pausas extensas entre los artistas participantes, permitiendo que exista una transición inmediata desde que inicia el espectáculo hasta su finalización.

La lista de artistas confirmados incluye nombres como Superchunk, Incendiary, Hotline TNT, Momma, Winter, Friko, Nuovo Testamento y Weird Nightmare.

También estarán presentes DJs de la talla de Avalon Emerson, Soul In The Horn y Saint Virgil, quienes serán los responsables de animar a los asistentes durante los intermedios de los conciertos, asegurando que el ambiente festivo se mantenga enérgico.

Esta es la invitación formal del concierto iNDIEPLAZA que se realizará en el Rockerfeller Center. (Crédito: Rockerfeller Center)

Horario confirmado del evento iNDIEPLAZA en el Rockerfeller Center

Para que disfrutes de la presencia de los artistas y DJs anteriormente mencionados, tendrás que asistir al mediodía de este sábado 18 de abril; se espera que este concierto finalice a las 9:00 p.m., lo que asegura una diversión de hasta 9 horas.

Eso si, puedes ir antes de la hora mencionada, ya que la tienda Rough Trade estará abierta desde las 9:00 a.m. con la finalidad de que te animes a comprar vinilos o ediciones especiales de este evento.

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