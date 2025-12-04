Después de lanzar su reciente álbum ‘ Lux ’, la cantante Rosalía anunció que realizará una gira en el 2026 para promocionar su última producción musical en distintas localidades de Estados Unidos y otras partes del mundo. Si eres fanático(a) de la artista española y resides en el país norteamericano, conoce en qué ciudades y fechas interpretará el repertorio de su último disco.

La gira, denominado ‘Lux Tour’, contará con más de 40 presentaciones en distintos países, los cuales destaca Francia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, entre otras naciones; lo que promete un espectáculo inolvidable.

Rosalía hace historia con “LUX” como la primera artista con cinco debuts en la cima de Billboard. (Foto: @rosalia.vt / Instagram)

Fechas y ciudades de los conciertos de Rosalía en Estados Unidos

En el país norteamericano, la cantautora española de 33 años brindará shows en 10 recintos, entre los que destaca el Madison Square Garden en Nueva York. A continuación, te comparto las fechas y las ciudades donde se presentará:

4 de junio del 2026 - Kaseya Center, Miami (Florida)

8 de junio del 2026 - Kia Center, Orlando (Florida)

11 de junio del 2026 - TD Garden, Boston (Massachusetts)

16 de junio del 2026 . Madison Square Garden, Nueva York (Nueva York)

20 de junio del 2026 - United Center, Chicago (Illinois)

23 de junio - Toyota Center, Houston (Texas)

27 de junio - T-Mobile Arena, Las Vegas (Nevada)

29 de junio - Kia Forum, Los Ángeles (California)

3 de julio - Pechanga Arena, San Siego (California)

6 de julio - Oakland Arena, Oakland (California)

Dónde comprar los boletos para los conciertos de Rosalía en Estados Unidos

Si pretendes comprar entradas para uno de los conciertos que la intérprete de ‘Berghain’ ofrecerá en Estados Unidos, deberás ingresar al sitio web de Tickemaster. Allí podrás seleccionar cualquiera de los 10 shows que brindará Rosalía en el territorio americano.

Ten en cuenta que deberás inscribirte para la preventa hasta las 10:00 p.m. (PST) del 7 de diciembre del 2025. De hacerlo, tendrás la oportunidad de participar en la preventa de entradas que se realizará el próximo 9 de diciembre a las 2:00 p.m. (PST).

Es importante resaltar que la inscripción no asegura que consigas una entrada para uno de los conciertos que brindará Rosalía en este país. En caso de no alcanzar algún boleto en esta fase, existe la posibilidad de acceder a otras preventas y a una venta general.

En cuanto al precio de las entradas, US Magazine señala que los costos pueden variar por ciudad; por lo tanto, se estima un rango inicial que oscila entre $40 y $60, el cual podría incrementarse al elegir una ubicación más cercana el estrado o paquetes VIP.

Rosalía brindará más de 40 show como parte de su gira 'Lux Tour'. (Foto: @rosalia.vt / Instagram)

‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía que está cautivando

El pasado 7 de noviembre, Rosalía lanzó ‘Lux’, su cuarto álbum de estudio que profundiza la carga espiritual y la mística femenina mediante catorce idiomas. Este proyecto, grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, combina la experimentación contemporánea con el flamenco.

Desde su lanzamiento, la obra ha recibido un amplio reconocimiento por los expertos en música debido a la innovación que transmitió Rosalía en su proyecto y al sonido orquestal de sus canciones. De hecho, tanto su producción como la lírica captó la atención de la jerarquía religiosa.

Este es el tracklist del último álbum de Rosalía, ‘Lux’:

Sexo, violencia y llantas Reliquia Divinize Porcelana (con Dougie F) Mio Cristo Piange Diamanti Berghain (con Björk e Yves Tumor) La Perla (con Yahritza y su Esencia) Mundo Nuevo De Madrugá Dios es un Stalker La Yugular Focu ‘ranni Sauvignon Blanc Jeanne Novia Robot La Rumba del Perdón (con Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz Memória (con Carminho) Magnolias

