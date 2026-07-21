A pocas semanas del inicio del curso escolar, las Escuelas Públicas del Condado de Broward, en Florida, lanzaron una convocatoria urgente para cubrir cerca de 100 vacantes de conductores de buses escolares. La necesidad es urgente porque muchas rutas están sin conductor asignado y el distrito quiere evitar que las familias enfrenten retrasos en la mañana o inesperados cambios de pickup. Además del pago por hora y los beneficios, el distrito ofrece capacitación para obtener la Licencia Comercial de Conducir (CDL), lo que convierte el puesto en una opción atractiva para padres que buscan horarios compatibles con la jornada escolar, trabajadores que quieren un segundo ingreso y migrantes con experiencia al volante que buscan estabilidad laboral en el estado.

BROWARD BUSCA CONTRATAR 100 CONDUCTORES DE BUS ESCOLAR

El Distrito Escolar del Condado de Broward, uno de los más grandes de Florida, confirmó que necesita cubrir aproximadamente 100 puestos de conductores en los próximos meses. El objetivo es asignar un conductor fijo a cada ruta y reducir la dependencia de choferes sustitutos, una práctica que con frecuencia provoca retrasos y complicaciones para familias que dependen del transporte escolar.

Cientos de escolares en Broward se perjudicarían si es que no se encuentran a los conductores suficientes para cubrir la demanda (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ FALTAN TANTOS CONDUCTORES?

Según el distrito, hay varias causas. Una de las más importantes fue la pérdida de licencias de conducir de algunos empleados tras cambios en el estatus migratorio: alrededor de 30 conductores dejaron sus cargos luego de que Florida no renovara licencias vinculadas a personas que perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esa baja aumentó la presión sobre el sistema y forzó a acelerar los procesos de contratación antes del inicio de clases.

¿CUÁNTO PAGAN Y QUÉ OFRECEN?

A continuación, la información esencial en formato claro para lectores que buscan postularse o compartir la oferta:

Cargo: Conductor de bus escolar

Ubicación: Condado de Broward, Florida (incluye áreas como Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines)

Vacantes: Aproximadamente 100

Pago: 21 dólares por hora

Capacitación: Incluida por el distrito

Licencia comercial (CDL): Se obtiene durante la formación

Beneficios: Sí, incluye paquete de beneficios laborales

Además, muchos conductores valoran el horario escolar porque permite compaginar un segundo empleo, estudiar o cuidar de la familia durante las horas fuera de la ruta. La CDL que se obtiene con la capacitación también abre puertas en el sector logístico y transporte en Florida, un plus relevante para quienes buscan crecimiento profesional.

PERFIL Y REQUISITOS

El distrito enfatiza que, más allá de la experiencia manejando, las cualidades personales son clave porque se trabaja diariamente con niños y adolescentes. Buscan candidatos que:

Sean pacientes.

Mantengan una actitud respetuosa.

Sean puntuales.

Tengan sentido de responsabilidad.

Muestren disposición para trabajar con menores.

Cumplan el proceso de capacitación del distrito.

Se espera que el condado pueda completar la demanda de conductores de buses escolares antes que inicien las clases (Foto: Freepik)

¿CÓMO POSTULARSE?

Las personas interesadas deben inscribirse a través del portal oficial de Broward County Public Schools. El proceso de reclutamiento está abierto y el distrito recibe solicitudes con la meta de cubrir las plazas antes del inicio del año escolar.

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