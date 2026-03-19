Un cliente de Walmart fue condenado a siete años de prisión tras protagonizar un violento incidente en una zona de autopago. El hecho ocurrió en una tienda ubicada en Vineland, Nueva Jersey, y generó gran preocupación por la seguridad de los empleados. El implicado, identificado como Shawn C. Thomas, de 50 años, intentó retirarse del establecimiento sin pagar todos los productos que llevaba en su carrito. Según los fiscales, pasó por el área de self-checkout sin completar correctamente el pago de su compra.

La situación se agravó cuando un trabajador de la tienda lo enfrentó. En ese momento, Thomas reaccionó de manera agresiva y lo golpeó con tal fuerza que el empleado cayó al suelo inconsciente, de acuerdo con las imágenes de seguridad del supermercado.

Según NBC 10, la víctima, de 56 años, sufrió heridas graves, entre ellas una hemorragia cerebral y una conmoción. Tras lo ocurrido, el agresor fue detenido y posteriormente se declaró culpable de agresión agravada en segundo grado.

El hecho ocurrió cuando intentó salir sin pagar todos los productos en una zona de autopago. (Foto referencial: Freepik)

Por este delito, las autoridades lo condenaron a siete años en una prisión estatal de Nueva Jersey, según informó la Fiscalía del condado de Cumberland. Además, deberá cumplir al menos el 85% de su condena antes de poder optar a libertad condicional. Posteriormente, estará bajo supervisión durante tres años.

El caso se da en un contexto en el que varias cadenas minoristas, incluido Walmart, están implementando cambios en sus sistemas de autopago para reducir robos y mejorar la experiencia de compra.

El caso ocurre en medio de cambios en los sistemas de self-checkout en tiendas para reducir robos. (Foto: EFE)

Entre las medidas, se han probado restricciones en el uso de estas cajas, límites de productos e incluso el acceso exclusivo para ciertos clientes.

Otras tiendas como Target también adoptaron ajustes similares, limitando el número de artículos en las cajas de autopago para agilizar el proceso.

Las tiendas de EE. UU. que usan cajas de autopago

En Estados Unidos, el uso de las cajas de autopago (conocidas como self-checkout) es sumamente común en casi todas las grandes cadenas, aunque en 2026 algunas tiendas están ajustando su estrategia debido a problemas de seguridad

Walmart y Target: Las tienen en casi todas sus tiendas, aunque ahora suelen limitar el número de productos (ej. máximo 10 artículos).

Kroger y Publix: Líderes en supermercados tradicionales. Usan IA para evitar errores al escanear.

Costco y Sam’s Club: Disponibles para compras rápidas; Sam’s Club incluso permite pagar desde el celular con Scan & Go.

CVS y Walgreens: Es la opción principal en farmacias para quienes llevan pocos productos.

Amazon Fresh: Utiliza tecnología de sensores para que salgas sin pasar por ninguna caja (Just Walk Out).

Dollar General: Las están retirando en algunas zonas para volver al servicio personal y reducir robos.

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