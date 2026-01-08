Tras un inicio de año inusualmente cálido, Colorado está a la espera de recibir un sistema invernal que transformará el panorama climático. Según los pronósticos meteorológicos, este frente frío traería una de las nevadas más significativas del 2026, afectando tanto a las zonas montañosas como a las áreas urbanas del estado. Ante la inminente llegada de las temperaturas gélidas, te revelaré el pronóstico detallado, las acumulaciones previstas en ciertos áreas y hasta qué fecha se mantendrán vigente estas alertas.

El miércoles 7 de enero fue el último día de la presente semana que Colorado presenció un panorama climático agradable, con temperaturas máximas de 60°F, específicamente en las ciudades de Denver y Aurora; sin embargo, esto cambiará drásticamente.

Para el meteorólogo de Noticias Telemundo, José Quevedo, un frente frío se hizo presente en el estado para este jueves 8 de enero, trayendo descenso en los termómetros y la aparición de nieve en puntos específicos.

Hasta el miércoles 7 de enero, Colorado presenció un buen ambiente, con temperaturas de hasta 60°F. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

En horas de la tarde, el área metropolitana de Denver mantuvo valores térmicos situados entre 33 a 35°F, con cierta presencia de copos de nieve. Sin embargo, las zonas montañosas de la región registraron intensas nevadas.

El especialista en climatología consideró que el periodo más activo de nieve en la zona mencionada se registrará en horas de la noche de hoy y la madrugada del viernes 9 de enero, con acumulaciones de 1 a 5 pulgadas.

Estas condiciones serían suficientes para generar peligro entre los conductores, ya que los automóviles estarían expuestos al hielo negro, un causante principal de accidentes de tránsito en Estados Unidos.

Se prevé que la ciudad de Denver recibiría entre 1 a 5 pulgadas de acumulación de nieve. (Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Cuándo mejorará el panorama climático en Colorado durante la presente semana

Según los pronósticos indicados por el especialista Quevedo, el sábado 10 de enero se presenciará una mejoría en el clima para Colorado, ya que la nieve comenzará a diluirse progresivamente. Se prevé que las temperaturas máximas llegarán a 44°F, con presencia de sol.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí