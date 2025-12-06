El invierno transforma muchas carreteras de Estados Unidos en auténticos retos para los conductores. El hielo y la nieve reducen la tracción, alargan las distancias de frenado y elevan el riesgo de perder el control del vehículo si no se toman precauciones básicas.

Las cifras lo confirman. Según la AAA Foundation for Traffic Safety, las tormentas invernales y el mal clima están relacionados con cerca de medio millón de accidentes cada año y más de 2,000 muertes durante la temporada de invierno en EE.UU. Por eso, los expertos insisten en que saber cómo reaccionar puede marcar la diferencia.

Estos consejos para manejar en nieve ayudan a reducir riesgos al conducir en carreteras con hielo. | Crédito: GEORGE FREY / AFP

Qué hacer si el auto comienza a deslizarse

Uno de los momentos más peligrosos al manejar sobre hielo o nieve es cuando el vehículo pierde tracción.

Primer consejo: si sientes que el auto empieza a patinar, evita frenar bruscamente. Quita el pie del acelerador y gira el volante suavemente en la dirección a la que deseas ir. Este movimiento ayuda a recuperar el control sin desestabilizar más el vehículo.

Segundo consejo: si no logras retomar el control y el choque parece inevitable, activa el sistema de frenos antibloqueo (ABS). De acuerdo con Car and Driver, la mayoría de los autos modernos cuentan con este sistema, que utiliza la computadora del vehículo para optimizar el frenado en situaciones extremas. Para usarlo correctamente, presiona el pedal del freno con firmeza y mantén el volante en la dirección deseada.

La seguridad vial en invierno en EE.UU. depende de la velocidad, la distancia y una correcta reacción al patinar. | Crédito: STEPHEN JAFFE / AFP

Cómo manejar sobre hielo sin perder el control

La prevención sigue siendo la mejor estrategia.

Evita el control de crucero: nunca uses cruise control en carreteras con hielo o nieve, ya que reduce tu capacidad de reacción ante una pérdida repentina de tracción. Maneja a baja velocidad y acelera o frena de forma gradual.

Aumenta la distancia entre vehículos: en pavimento congelado, detenerse toma mucho más tiempo. La AAA recomienda sumar entre cinco y seis segundos adicionales a la distancia habitual con el auto de adelante, lo que permite reaccionar con mayor margen ante cualquier imprevisto.

La clave: anticiparse al peligro

Manejar en invierno en EE.UU. exige paciencia, atención y movimientos suaves. Reducir la velocidad, mantener distancia y saber cómo actuar ante un derrape no solo protege tu vehículo, sino que puede salvar vidas. En condiciones de hielo y nieve, llegar más despacio siempre es mejor que no llegar.

