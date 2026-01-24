En los estados con climas fríos, muchos conductores están acostumbrados a quitar la nieve y el hielo de sus autos después de grandes tormentas; sin embargo, no todos saben que esta práctica no solo mejora la visibilidad, sino que también es clave para proteger la seguridad propia y la de los demás en la vía. En al menos 11 estados de Estados Unidos, entre ellos Alaska, Connecticut, Georgia y Tennessee, es ilegal conducir con acumulaciones de nieve o hielo sobre el vehículo. Según Fox Weather, estas normativas se conocen como leyes de “ice missile” (misil de hielo), un nombre que hace referencia al peligro de que grandes bloques congelados salgan despedidos y provoquen accidentes graves.

El portal Car and Driver indica que las sanciones por incumplir estas reglas pueden ser severas: las multas pueden llegar hasta los 1,500 dólares y, en caso de reincidencia, algunos estados incluso contemplan la suspensión o revocación de la licencia de conducir.

Además, la acumulación de hielo puede bloquear la visión del conductor e impedir que otros vean claramente las luces delanteras, direccionales o traseras del vehículo.

El hielo acumulado en un automóvil representa un riesgo serio para otros conductores, ya que no es raro que bloques congelados salgan volando y golpeen parabrisas ajenos.

Fox destaca el caso de una cámara que captó cómo un bloque de hielo impactó contra el parabrisas de un camión durante una tormenta invernal en Kansas. En otro caso ocurrido en New Hampshire, una persona resultó herida después de que hielo desprendido del techo de un camión rompiera la ventana de su vehículo, lo que derivó en cargos legales contra el conductor responsable.

Para reducir estos riesgos, los expertos recomiendan limpiar completamente el techo, el capó y todas las superficies del automóvil antes de salir a la carretera. Esto no solo protege a otros conductores, sino que también evita daños al propio vehículo, ya que el peso del hielo puede incluso generar presión excesiva sobre el parabrisas.

Entre los consejos prácticos para retirar la nieve están encender el vehículo y activar el desempañador al máximo, aplicar productos descongelantes en parabrisas, espejos y limpiaparabrisas, y levantar las escobillas antes de raspar el vidrio para no dañarlas. También se sugiere utilizar cepillos extensibles para alcanzar zonas altas.

Finalmente, una recomendación adicional es estacionar el automóvil orientado hacia el este durante la noche, siempre que sea posible, para que el sol de la mañana ayude a derretir parte de la nieve acumulada después de la tormenta.

Consejos de conducción en condiciones invernales para reducir el riesgo de accidentes

Conducir en pleno invierno puede ser muy peligroso si no se toman precauciones, especialmente cuando hay hielo o nieve en las carreteras. Las autoridades de seguridad vial de Estados Unidos como la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) destacan que el primer paso para viajar seguro es revisar el pronóstico del tiempo antes de salir y evitar desplazamientos si se esperan condiciones severas.

Una recomendación clave es reducir la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo de adelante. En superficies con hielo o nieve, los frenos pueden tardar más en responder, por lo que mantener más espacio de seguridad permite frenar con tiempo sin bloquear las ruedas. Además, las autoridades sugieren evitar maniobras bruscas, como giros o cambios repentinos de carril, ya que la adherencia de los neumáticos es menor en estas condiciones.

Antes de salir, es importante asegurarse de que tu vehículo esté preparado para el invierno. Esto incluye revisar que las llantas tengan buena profundidad, que los limpiaparabrisas funcionen bien, que el líquido desempañador y el anticongelante estén llenos y llevar un kit de emergencia con mantas, agua, linterna y cargador de teléfono.

Tener equipo como un raspador de hielo y una pala pequeña también puede ser útil si quedas atascado o necesitas despejar nieve alrededor del vehículo.

Finalmente, si te encuentras en un área donde las autoridades emitieron alertas de tormenta o cierre de carreteras, lo más seguro es no conducir hasta que mejore la situación. Las condiciones pueden cambiar rápidamente y, según la NHTSA, muchos accidentes invernales ocurren cuando los conductores subestiman el riesgo o no ajustan su conducción a las condiciones del camino.

