Ante la presencia de niebla en California , es necesario mantener una visibilidad óptima al conducir. Para lograrlo, es necesario el uso de las luces altas; sin embargo, la mayoría suele equivocarse sobre cuándo y cómo deben encenderlas, lo que representa un grave riesgo y puede acarrear multas graves. Las leyes vehiculares de este estado son claras respecto a la activación de la iluminación del vehículo en estas condiciones A continuación, te explicaré lo que debes tener en cuenta.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), este fenómeno climático ha cubierto zonas del mencionado estado, incluyendo el Valle Central y regiones del área central, por más de dos semanas.

Conocido como niebla tule, es característico de la temporada que se extiende desde noviembre hacia febrero del 2026. Suele originarse por tres factores esenciales: la presencia de aire húmedo del mar, la calma en los vientos y la ausencia de nubes.

Esto es suficiente para ocasionar accidentes de tránsito, ya que se reduce considerablemente la visibilidad y desorientación en los conductores. En ese contexto, el Código de Vehículos de California cuenta con reglas para conducir en estas condiciones climáticas peligrosas.

De usar incorrectamente las luces altas, puede ser muy riesgo para el conductor y otros vehículos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cuándo se debe usar las luces altas en California

De acuerdo a la ley estatal, solo será necesario encender las luces altas en California si se dan los siguientes escenarios:

El tráfico es mínimo.

El ambiente está demasiado oscuro para visualizar desde 500 a 1,000 pies de distancia.

La presencia de condiciones climáticas que impide ver otros vehículos.

Conducirás por carreteras de montañas y túneles.

La presencia de una señal de tráfico que invita a seguir esta práctica.

También puedes usar las luces altas entre 30 minutos después de la puesta del sol y 30 minutos antes del amanecer. En caso necesites usar los limpiaparabrisas para retirar los restos de niebla, lluvia o nieve, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) recomienda que enciendas las luces bajas.

Se puede usar las luces altas cuando el ambiente está oscuro y hay una distancia de 1,000 pies de otro vehículo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Puedo recibir multar por usar luces altas?

Si resides en alguna localidad de este estado, puedes recibir una sanción económica si usas indebidamente las luces altas cuando conduzcas. Según la Lista de Uniforme de Fianzas y Sanciones del Consejo Judicial de California, la multa base sería de $25; no obstante, el valor superaría los $200 si se detectan otros agravantes.

Además, obtendrías un punto en tu registro de conducción estatal. De acumular una cierta cantidad de puntos en un plazo máximo de tres años, se calificaría como ‘operador negligente’ y podrían suspender tu licencia.

