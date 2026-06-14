Hay una buena noticia para quienes tienen visa H‑2A: ya pueden volver a tramitar licencias de conducir en Texas y así seguir laborando legalmente en el Estado de la Estrella Solitaria. Esta decisión llega después de meses de incertidumbre para muchos choferes que vieron frenadas sus oportunidades de manejar camiones o vehículos de trabajo. Sin embargo, no todos se verán beneficiados por igual; por eso, a continuación te explicamos quiénes pueden volver a solicitar la licencia y quiénes quedan fuera.

Texas volvió a abrir la puerta a las licencias comerciales para choferes con visa H‑2A, pero mantiene fuera a otros inmigrantes que también dependen del volante para trabajar (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LA BUENA NOTICIA EN TEXAS SOBRE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR PARA TRABAJADORES CON VISA H‑2A

Los conductores con visa H‑2A que ya pueden volver a aplicar son los trabajadores agrícolas temporales que buscan una licencia de conducir comercial (CDL) “no domiciliada” en Texas, mientras que refugiados, solicitantes de asilo, beneficiarios de DACA y otros estatus quedan fuera de esta opción.

¿Quiénes sí pueden aplicar otra vez?

Texas levantó la prohibición y reanudó la emisión de licencias de conducir comerciales para trabajadores agrícolas temporales con visa H‑2A, alineando el trámite con las nuevas reglas federales.

El gobierno federal, a través de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), cambió las reglas y ahora solo algunas visas de trabajo permiten sacar una licencia comercial especial para manejar camiones o vehículos grandes. Las personas con visas H‑2A, H‑2B o E‑2 pueden calificar, pero solo si cumplen todos los requisitos del estado de Texas y si el sistema de inmigración confirma que su estatus es válido.

Cabe precisar que en este estado, los choferes con visas H‑2A/H‑2B/E‑2 deben ir al DPS con su pasaporte e I‑94 vigentes, aprobar los exámenes en inglés y pasar una verificación migratoria; la licencia que les dan es temporal y se vence cuando termine su permiso de trabajo. Suelen tener una vigencia limitada (por ejemplo, hasta un año, o menos, según la regulación específica y la duración de la visa).

IMPORTANTE: en Texas, además de tener la visa correcta, la persona tiene que cumplir los requisitos generales del estado para obtener una licencia comercial (CDL). En resumen, para alguien con visa H‑2A/H‑2B/E‑2, los puntos clave son:

Tramitar la licencia en persona en una oficina de licencias de Texas, presentando los documentos exigidos por el Departamento de Seguridad Pública (DPS).

Mostrar pasaporte extranjero vigente y el formulario I‑94, donde conste claramente el estatus H‑2A, H‑2B o E‑2; ya no basta solo el permiso de trabajo (EAD).

Pasar la verificación migratoria electrónica a través del sistema SAVE, que confirma que el estatus está activo y en regla.

Aprobar todos los requisitos requeridos para la CDL en Texas (conocimientos teóricos, examen de manejo, pruebas médicas, etc.), que actualmente deben hacerse en inglés.

Aceptar que la licencia comercial tendrá vigencia limitada.

¿Quiénes siguen excluidos?

Las nuevas reglas federales prohíben otorgar licencias comerciales no domiciliadas a solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA, aunque vivan y trabajen en Estados Unidos.

Por ahora el cambio solo beneficia a quienes tienen visa H‑2A: los extranjeros con visas H‑2B y E‑2 siguen fuera. Según explicó el representante estatal Ramón Romero, citado por WFAA, el Departamento de Seguridad Pública de Texas decidió retrasar la reapertura del trámite para esos grupos y señaló que las nuevas reglas para ellos se aplicarán más adelante, en una fecha que aún no se ha precisado.

Impacto en visas H‑2B: los trabajadores temporales no agrícolas aún no pueden recuperar sus licencias comerciales para manejar.

Situación de las visas E-2: los inversionistas extranjeros con este tipo de visa siguen incluidos en la suspensión impuesta por el estado.

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