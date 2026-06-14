Hay una buena noticia para quienes tienen visa H‑2A: ya pueden volver a tramitar licencias de conducir en Texas y así seguir laborando legalmente en el Estado de la Estrella Solitaria. Esta decisión llega después de meses de incertidumbre para muchos choferes que vieron frenadas sus oportunidades de manejar camiones o vehículos de trabajo. Sin embargo, no todos se verán beneficiados por igual; por eso, a continuación te explicamos quiénes pueden volver a solicitar la licencia y quiénes quedan fuera.
LA BUENA NOTICIA EN TEXAS SOBRE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR PARA TRABAJADORES CON VISA H‑2A
Los conductores con visa H‑2A que ya pueden volver a aplicar son los trabajadores agrícolas temporales que buscan una licencia de conducir comercial (CDL) “no domiciliada” en Texas, mientras que refugiados, solicitantes de asilo, beneficiarios de DACA y otros estatus quedan fuera de esta opción.
¿Quiénes sí pueden aplicar otra vez?
Texas levantó la prohibición y reanudó la emisión de licencias de conducir comerciales para trabajadores agrícolas temporales con visa H‑2A, alineando el trámite con las nuevas reglas federales.
El gobierno federal, a través de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), cambió las reglas y ahora solo algunas visas de trabajo permiten sacar una licencia comercial especial para manejar camiones o vehículos grandes. Las personas con visas H‑2A, H‑2B o E‑2 pueden calificar, pero solo si cumplen todos los requisitos del estado de Texas y si el sistema de inmigración confirma que su estatus es válido.
Cabe precisar que en este estado, los choferes con visas H‑2A/H‑2B/E‑2 deben ir al DPS con su pasaporte e I‑94 vigentes, aprobar los exámenes en inglés y pasar una verificación migratoria; la licencia que les dan es temporal y se vence cuando termine su permiso de trabajo. Suelen tener una vigencia limitada (por ejemplo, hasta un año, o menos, según la regulación específica y la duración de la visa).
IMPORTANTE: en Texas, además de tener la visa correcta, la persona tiene que cumplir los requisitos generales del estado para obtener una licencia comercial (CDL). En resumen, para alguien con visa H‑2A/H‑2B/E‑2, los puntos clave son:
- Tramitar la licencia en persona en una oficina de licencias de Texas, presentando los documentos exigidos por el Departamento de Seguridad Pública (DPS).
- Mostrar pasaporte extranjero vigente y el formulario I‑94, donde conste claramente el estatus H‑2A, H‑2B o E‑2; ya no basta solo el permiso de trabajo (EAD).
- Pasar la verificación migratoria electrónica a través del sistema SAVE, que confirma que el estatus está activo y en regla.
- Aprobar todos los requisitos requeridos para la CDL en Texas (conocimientos teóricos, examen de manejo, pruebas médicas, etc.), que actualmente deben hacerse en inglés.
- Aceptar que la licencia comercial tendrá vigencia limitada.
¿Quiénes siguen excluidos?
Las nuevas reglas federales prohíben otorgar licencias comerciales no domiciliadas a solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA, aunque vivan y trabajen en Estados Unidos.
Por ahora el cambio solo beneficia a quienes tienen visa H‑2A: los extranjeros con visas H‑2B y E‑2 siguen fuera. Según explicó el representante estatal Ramón Romero, citado por WFAA, el Departamento de Seguridad Pública de Texas decidió retrasar la reapertura del trámite para esos grupos y señaló que las nuevas reglas para ellos se aplicarán más adelante, en una fecha que aún no se ha precisado.
- Impacto en visas H‑2B: los trabajadores temporales no agrícolas aún no pueden recuperar sus licencias comerciales para manejar.
- Situación de las visas E-2: los inversionistas extranjeros con este tipo de visa siguen incluidos en la suspensión impuesta por el estado.
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