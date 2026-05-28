El estado de Nueva York aprobó una nueva normativa que busca frenar a los conductores reincidentes que manejan por encima de los límites permitidos. La medida fue incluida dentro del presupuesto estatal aprobado el martes y obligará a ciertos automovilistas a colocar dispositivos especiales en sus vehículos para controlar la velocidad.

Según ABC 7 New York, la ley establece que quienes acumulen 16 o más infracciones captadas por cámaras de velocidad en un periodo de un año deberán instalar un limitador con tecnología GPS. Este sistema impedirá que el automóvil supere la velocidad autorizada en cada vía.

La disposición comenzará a aplicarse aproximadamente un año después de la firma oficial del presupuesto por parte de la gobernadora Kathy Hochul.

Durante una conferencia realizada a inicios de mayo, Hochul defendió la iniciativa y aseguró que busca proteger a las personas que circulan diariamente por las calles de Nueva York.

“Nueva York advierte a estos conductores que exceden la velocidad”, señaló Hochul. “No infringirán nuestras leyes ni pondrán en peligro a niños, peatones y otros conductores que merecen sentirse seguros“.

La medida afectará a quienes acumulen 16 o más infracciones detectadas por cámaras en un año. (Foto referencial: Magnific)

Cómo funcionará el limitador de velocidad obligatorio en Nueva York

La nueva regla toma como referencia el actual programa de cámaras instalado en zonas escolares de la ciudad.

Según las normas estatales, estos dispositivos solo pueden operar dentro de un radio de un cuarto de milla alrededor de las escuelas. En Nueva York, las cámaras funcionan las 24 horas del día y los siete días de la semana para detectar a quienes exceden los límites establecidos.

Cada vez que un vehículo es captado circulando a más de 10 millas por hora sobre el límite permitido, el propietario registrado recibe por correo una multa de 50 dólares.

El New York Post señala que, actualmente, existen cerca de 750 zonas escolares con cámaras distribuidas en toda la ciudad. A pesar de las sanciones constantes, miles de automovilistas continúan siendo detectados cometiendo las mismas faltas.

El medio citado también indica que alrededor de 14,600 vehículos siguen acumulando infracciones por exceso de velocidad.

Un análisis realizado por el grupo Transportation Alternatives reveló que muchos de los conductores reincidentes utilizan automóviles de lujo y SUV de alta gama, incluyendo marcas como BMW, Mercedes-Benz y Audi.

Los dispositivos utilizarán tecnología GPS para impedir que los vehículos superen la velocidad permitida. (Foto referencial: Magnific)

Las severas multas y sanciones por ignorar la medida

La legislación también contempla castigos más severos para quienes no respeten las nuevas disposiciones. Los conductores que ignoren la orden de instalar el limitador podrían recibir multas de entre 1,500 y 2,500 dólares.

Además, si el dispositivo no es colocado dentro de los 45 días posteriores al plazo oficial, el Departamento de Vehículos Motorizados tendrá la autoridad de suspender la matrícula del vehículo.

Las autoridades aseguran que la iniciativa busca proteger a peatones, niños y otros conductores en las calles de la ciudad. (Foto referencial: Magnific)

El reclamo de las familias de las víctimas de accidentes

La aprobación de esta ley fue celebrada por integrantes de Families for Safe Streets, entre ellos Sealy-McCrorey, padre de una adolescente de 13 años que murió tras ser atropellada por un conductor que manejaba a alta velocidad en Manhattan en 2024.

“Como padre que perdió a su hija a causa de un conductor que iba a exceso de velocidad, por fin puedo dormir tranquilo sabiendo que Nueva York pondrá freno a los conductores más imprudentes de nuestras calles”, declaró Sealy-McCrorey.

“Niyell merecía algo mucho mejor, y espero que, gracias a esta ley, otros niños como ella puedan crecer y tener el futuro que merecen“, agregó.

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