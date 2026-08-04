Buenas noticias para algunos ciudadanos de NYC. Si vives en Brooklyn, tienes carro y cada semana estás pendiente de moverlo dos veces por las reglas de Alternate Side Parking (ASP), esta novedad puede darte un respiro, especialmente si estás en Prospect Heights. La New York City Department of Sanitation (DSNY) iniciará un programa piloto que disminuye la frecuencia del estacionamiento alterno en 12 calles del vecindario, muy transitado por residentes, familias hispanas y trabajadores que se desplazan entre Atlantic Avenue, Eastern Parkway y las zonas cercanas al Barclays Center. Durante varias semanas, quienes aparquen en estas cuadras solo tendrán que reubicar sus vehículos una vez por semana para permitir la limpieza, en lugar de hacerlo dos días como ocurre normalmente. El objetivo es probar si se mantiene el nivel de orden en la vía pública reduciendo la carga para los vecinos, bajando el riesgo de sanciones y aliviando la presión económica para muchas familias que dependen del automóvil para trabajar, llevar a los niños a la escuela o visitar a parientes en otros barrios de Brooklyn.

En este periodo de prueba la ciudad analizará si el nuevo esquema funciona y si puede replicarse en otras zonas. Para quienes llevan años en Nueva York, el estacionamiento regulado forma parte de la rutina diaria: toca revisar letreros, ajustar horarios y evitar cargos que afectan el presupuesto mensual. Este piloto en Prospect Heights abre la puerta a cambios que podrían beneficiar a más comunidades en el futuro.

Estacionamiento alterno, en muchas ocasiones, suele preocupar a los dueños de vehículos, pues deben ser muy puntuales con la hora de mover el auto (Foto: AP) / Richard Drew

¿DESDE CUÁNDO ENTRA EN VIGOR EL CAMBIO?

El plan comenzó el lunes 3 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre de 2026. Durante ese tramo de tiempo, el DSNY verificará si el barrido una vez por semana basta para mantener la zona en buen estado y sin acumulación de residuos en la acera. Prospect Heights fue elegido con base en información sobre limpieza urbana y criterios operativos, en un contexto donde la ciudad impulsa políticas para mejorar el manejo de basura y la presentación de sus calles.

Dato Detalle Inicio del piloto 3 de agosto de 2026 Fin del piloto 25 de septiembre de 2026 Zona Prospect Heights, Brooklyn Frecuencia nueva Una vez por semana

LAS 12 CALLES INCLUIDAS

Estas son las vías incorporadas al programa del Department of Sanitation, en el corazón de Prospect Heights:

Calle Tramo incluido Pacific Street De Grand Avenue a Vanderbilt Avenue Dean Street De Vanderbilt Avenue a Grand Avenue Bergen Street De Grand Avenue a Vanderbilt Avenue St. Marks Avenue De Vanderbilt Avenue a Grand Avenue Prospect Place De Grand Avenue a Vanderbilt Avenue Park Place De Vanderbilt Avenue a Grand Avenue Sterling Place De Washington Avenue a Vanderbilt Avenue St. John’s Place De Plaza Street East a Washington Avenue Lincoln Place De Washington Avenue a Underhill Avenue Butler Place De Plaza Street East a Sterling Place Underhill Avenue De Eastern Parkway a Atlantic Avenue Washington Avenue De Prospect Place a Atlantic Avenue

Estas son las 12 calles seleccionadas para el piloto (Foto: Concejo de la Ciudad de Nueva York)

ASÍ OPERARÁ EL PILOTO

Hay un aspecto que puede generar confusión: las señales de ASP se mantienen sin cambios. Los letreros actuales seguirán instalados durante toda la prueba, aunque la forma en que se aplican las sanciones será distinta.

El DSNY indicó que solo se podrá recibir una infracción en el día asignado dentro del plan.

La fiscalización se limitará a jueves o viernes, según el lado de la vía donde esté aparcado el automóvil.

En otras palabras, aunque el aviso indique el horario habitual, no se emitirán cargos fuera de la jornada establecida en las cuadras participantes. Para quienes ya están acostumbrados a consultar el calendario de días festivos en los que se suspenden estas reglas, el cambio funciona casi como un “respiro extra” durante la semana, siempre y cuando se respete el nuevo esquema.

COSTO DE UNA INFRACCIÓN POR ASP

Las penalidades por incumplir el estacionamiento alterno pueden alcanzar hasta US$65, según el tipo de falta y la zona.

Para muchas familias de origen latino en Brooklyn —entre ellas comunidades puertorriqueñas, dominicanas y mexicanas que viven en barrios cercanos como Crown Heights, Fort Greene o Sunset Park— esos US$65 representan un golpe importante al bolsillo, en especial cuando ya existen otros compromisos como renta, servicios, OMNY Card o combustible.

Quienes no mueven su auto durante la vigencia de las reglas del estacionamiento alterno, pueden llevarse una multa de US$65 (Foto: AP) / Ted Shaffrey

MOTIVOS PARA PROBAR LA LIMPIEZA SEMANAL

La oficina de la concejal Crystal Hudson, representante del área, señaló que durante años numerosos residentes han cuestionado si resulta necesario mover los vehículos dos veces por semana para mantener el nivel de orden en las calles.

El piloto busca responder esa inquietud:

Comprobar si el barrido con menor frecuencia mantiene la zona en condiciones adecuadas.

Medir el nivel de cooperación de los conductores con el nuevo esquema en los días asignados.

Si el resultado es positivo, la experiencia podría servir de base para estudiar medidas similares en otros sectores del distrito y, más adelante, inspirar ajustes en barrios de mayoría hispana donde el estacionamiento regulado genera preocupación constante.

Aun así, el Department of Sanitation insiste en que el éxito depende de la colaboración de quienes aparcan en la zona. En la jornada asignada será indispensable mover el carro para que los equipos de limpieza puedan acceder a la acera y completar el servicio.

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