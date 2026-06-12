Con el fin de reducir el riesgo de errores masivos en documentos, fallas de seguridad, incompatibilidades con otras entidades y una atención más lenta o complicada para el público, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de un estado de EE.UU. actualizará su sistema del 3 al 5 de julio de 2026, periodo en el que dejará de operar. Durante esos días se realizará mantenimiento profundo de la infraestructura tecnológica, con el objetivo de modernizar las plataformas que se usan para gestionar datos de conductores, vehículos y licencias. ¿A qué estado corresponde este DMV y qué trámites quedarán fuera de servicio? A continuación te lo contamos.

¿EN QUÉ ESTADO SE UBICA EL DMV QUE ACTUALIZARÁ SU SISTEMA DEL 3 AL 5 DE JULIO?

El DMV que actualizará su sistema del 3 al 5 de julio es el Departamento de Vehículos Motorizados de Oregon. Debido a esta labor, habrá una interrupción temporal de todos sus servicios digitales y de autoservicio, informó en su sitio web la agencia estatal.

“Nuestro sistema informático requiere actualizaciones periódicas para mantener y mejorar nuestro servicio a los clientes. Comprendemos que esto causará inconvenientes, por lo que les informamos con anticipación para que puedan planificar y completar las transacciones necesarias antes del fin de semana de transición”, señaló Amy Joyce, administradora del DMV de Oregón.

La actualización del sistema busca mantener compatible al DMV con otros organismos, facilitar futuras mejoras tecnológicas y ofrecer un servicio más rápido y seguro a los conductores de dicho estado (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ SERVICIOS SE INTERRUMPIRÁN DURANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL DMV DE OREGON?

Del 3 al 5 de julio, durante la actualización de la oficina del DMV de Oregon, se suspenderán los servicios en línea y los trámites de autoservicio, entre ellos DMV2U y los quioscos Express. De acuerdo con el comunicado, el sistema OLIVR (Emisión de Licencias y Registro de Vehículos) del DMV de Oregon entró en funcionamiento en enero de 2019, reemplazando un sistema informático con 50 años de antigüedad.

Dicha tecnología hizo que esta agencia estatal fuera mucho más eficiente e introdujo DMV2U, que ofrece varias opciones de autoservicio en línea para clientes y socios comerciales. Actualmente, DMV2U ofrece más de 30 trámites en línea, lo que permite a los clientes ahorrarse un viaje a una oficina del DMV y liberar citas para quienes necesitan realizar su trámite en persona.

Asimismo, están los quioscos DMV Express que se introdujeron en 2025, con 10 máquinas ubicadas en tiendas Fred Meyer desde Portland hasta Medford y Bend, los cuales permiten renovar, reemplazar e imprimir la tarjeta y las calcomanías de registro vehicular, así como imprimir una copia del registro. Los quioscos están disponibles los siete días de la semana durante el horario de atención de las tiendas.

“La actualización de OLIVR ayudará a mantener actualizado el software del DMV, lo que garantizará que podamos integrarnos con los sistemas de nuestros socios y facilitará la adopción de futuras actualizaciones a medida que estén disponibles, ofreciendo así un mejor servicio a nuestros clientes”, se lee en el sitio web del Departamento de Transporte de Oregon.

Con esta pausa técnica, el DMV de Oregon apunta a reforzar la seguridad, evitar errores masivos en documentos y seguir ampliando las opciones para que los usuarios hagan sus gestiones sin ir a una oficina (Foto: Freepik)

¿CÓMO RENOVAR O REMPLAZAR LA LICENCIA DE CONDUCIR EN DMV DE OREGON?

Para renovar o reemplazar tu licencia de conducir en el DMV de Oregon, el proceso se hace principalmente a través de DMV2U (en línea) o en persona, según sea tu caso.

1. RENOVAR LICENCIA DE CONDUCIR EN OREGON

Hay dos vías para renovar la licencia de conducir en Oregon:

En línea (DMV2U)

Entra a la web de DMV2U (portal del DMV de Oregon).

Selecciona la opción de renovar licencia/ID.

Inicia sesión o verifica tu identidad respondiendo preguntas de seguridad.

Confirma tus datos personales y dirección; si cambias de domicilio, deberás ingresarlo y, en algunos casos, subir un comprobante de domicilio.

Responde las preguntas médicas o de elegibilidad que aparezcan.

Paga la tarifa con tarjeta de débito o crédito.

Descarga o guarda el comprobante de pago; tu nueva licencia llegará por correo a la dirección registrada.

OJO: no todas las personas califican para renovar en línea; si necesitas REAL ID, ciertos cambios en la tarjeta, o tienes temas de suspensión, deberás acudir en persona.

En persona (oficina del DMV)

Pide cita (recomendado) en una oficina del DMV de Oregon.

Lleva tu licencia actual y documentos de identidad y domicilio (más, si vas a sacar REAL ID).

Llena el formulario de renovación si es necesario.

Si tienes cierta edad (por encima del límite que fije el reglamento), deberás pasar examen de vista.

Te tomarán una nueva foto y pagarás la tarifa correspondiente.

Te entregan un comprobante/interino y la licencia nueva llega por correo.

Si tu licencia está vencida desde hace mucho tiempo, es posible que te pidan rendir nuevamente exámenes (teórico y práctico).

2. REEMPLAZAR (REMPLAZAR) LICENCIA PERDIDA, ROBADA O DAÑADA

También puedes hacerlo:

En línea (DMV2U)

Ingresa a DMV2U y elige “reemplazar licencia/ID”.

Verifica tu identidad (datos, preguntas de seguridad, etc.).

Indica el motivo (pérdida, robo, daño).

Actualiza tu dirección si ha cambiado; si la cambias, puede que tengas que subir un comprobante.

Paga la tarifa de reemplazo.

Recibirás un comprobante digital y la nueva tarjeta llegará por correo.

En persona

Acude a una oficina del DMV con un documento de identidad aceptable si no tienes tu licencia anterior.

Completa el formulario de reemplazo.

Paga la tarifa y, si corresponde, te toman foto nueva.

Te entregan un comprobante hasta que llegue la tarjeta física.

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