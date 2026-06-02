El celular se ha vuelto un objeto indispensable en la vida diaria. Pero, sin importar la edad, ¿qué ocurre cuando llega al salón de clases y los menores, en lugar de atender a sus maestros, se distraen revisando la pantalla? Frente a este problema, Illinois impulsó el proyecto de ley HB 2427, aprobado la noche del 31 de mayo, para limitar el uso de teléfonos en escuelas públicas y charter del estado. ¿Qué establece exactamente esta iniciativa, respaldada por el gobernador J.B. Pritzker?

La medida, que entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2027-2028, obliga a las escuelas a actualizar sus reglamentos internos y definir cómo se aplicarán las restricciones y las excepciones autorizadas (Foto: Freepik)

LO QUE DICE EL PROYECTO DE LEY HB 2427 QUE ESTÁ RESPALDADO POR EL GOBERNADOR J.B. PRITZKER

El proyecto de ley HB 2427 en Illinois busca restringir el empleo de teléfonos celulares por parte de los estudiantes durante las clases en escuelas públicas y charter del estado, permitiendo estos dispositivos solo en casos muy específicos y con fines justificados.

Con esta medida se pretende disminuir las distracciones en el aula, en particular cuando los alumnos revisan redes sociales, mensajes y videos durante el horario de clase en el sistema de educación básica del estado.

La medida abarca desde kínder hasta el grado 12 y establece que los dispositivos electrónicos deben permanecer guardados en un lugar seguro cuando los profesores dicten sus cursos. No obstante, introduce cierto margen de decisión según el nivel educativo, así tenemos:

En secundaria, cada distrito definirá si se permite el uso del celular durante el almuerzo o los recesos.

En preparatoria, las escuelas podrán autorizarlo en el almuerzo o entre clases.

En todos los niveles, será cada distrito el que determine si se pueden utilizar estos aparatos en caso de emergencia.

La norma también precisa que ningún estudiante podrá ser sancionado con multas, intervención policial, suspensiones o expulsiones por infringir estas reglas.

Excepciones posibles

Aunque los detalles aún dependen del texto reglamentario y de las políticas internas de cada escuela, en este tipo de leyes suelen contemplarse excepciones como:

Uso por motivos de salud o necesidades educativas especiales, cuando el dispositivo es parte de una ayuda técnica o adaptación razonable.

Situaciones de emergencia o seguridad, o cuando el uso del celular sea explícitamente requerido por el docente para una actividad pedagógica.

Estas excepciones son consistentes con otras normas recientes que regulan celulares en escuelas en distintos países y estados, que no buscan una prohibición absoluta sino restringir usos que interrumpen el proceso educativo.

¿CUÁNDO SE IMPLEMENTARÁ EN LAS ESCUELAS?

La iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador, por lo que se espera que avance hacia su promulgación y posterior implementación a nivel estatal. “Todos los padres y educadores saben el daño que el tiempo frente a la pantalla sin control y las redes sociales pueden causar a nuestros hijos, y lo disruptivas que pueden ser en la escuela. El apoyo bipartidista a este esfuerzo refleja la urgencia que sienten las familias en todo Illinois”, señaló Pritzker.

Una vez en vigor, las escuelas deberán actualizar sus reglamentos internos para establecer cómo se aplicará la restricción, qué sanciones se prevén y cómo se gestionan las excepciones autorizadas.

En todo caso, una vez firmada, la ley entrará en vigor en el ciclo escolar 2027-2028.

La ley contempla excepciones para estudiantes con necesidades médicas o programas educativos especiales (Foto: Freepik)

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