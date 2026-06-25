Si estás estudiando en Estados Unidos y dependes de los préstamos estudiantiles federales para pagar tus estudios, desde el 1 de julio de 2026 tendrás que ajustarte a un nuevo conjunto de normas para obtenerlos. En concreto, se impondrán restricciones más severas sobre cuánto dinero podrás solicitar, se modificarán las condiciones del crédito y será más difícil cubrir el costo total de la universidad únicamente con apoyo federal; es decir, se reducirá en miles de millones de dólares el monto disponible para este tipo de ayuda. Dado que estas modificaciones también afectan la manera en que organizas tu proyecto académico, en esta nota te explicamos qué cambia, cuáles serán los nuevos límites y qué opciones tienes según tu estatus migratorio. Además, es importante mencionar que estos cambios, anunciados en 2025, responden a la ley denominada One Big Beautiful Bill (OBBBA).

Un dolor de cabeza ha generado la reestructuración de los límites de préstamos estudiantiles (Foto: Freepik)

¿QUÉ CAMBIA EN LOS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES FEDERALES DESDE EL 1 DE JULIO?

A partir del 1 de julio de 2026 cambian los límites de cuánto se puede pedir prestado con préstamos estudiantiles federales y se reducen las opciones de planes de pago; el impacto depende de si serás nuevo prestatario y de tu estatus migratorio. “Los cambios son para todos los estudiantes universitarios, incluyendo estudiantes de nuevo ingreso, a quienes ya estudian, a recién graduados y a estudiantes de programas profesionales como doctorados en medicina veterinaria o doctorados en el área de educación. Así que estos cambios van a impactar a toda la población de una manera u otra”, dijo Yesenia Caraballo, consejera profesional y experta en admisiones universitarias, en entrevista a Noticias Telemundo.

Cabe precisar que estas ayudas, a diferencia de los créditos privados que se solicitan en bancos u otras entidades, por lo general ofrecen tasas de interés más bajas y varias opciones de planes de pago. Para saber si calificas, debes completar el formulario FAFSA.

En resumen, los principales cambios desde el 1 de julio:

Se eliminan los préstamos Graduate PLUS para nuevos solicitantes y se introducen topes claros al monto que estudiantes y padres pueden endeudarse a nivel federal.

Los nuevos prestatarios tendrán solo dos planes de pago disponibles: un Plan Estándar Escalonado y el nuevo Plan de Asistencia para el Reembolso (RAP), basado en ingresos.

Los nuevos límites de endeudamiento

Para padres con préstamos Parent PLUS: máximo de US$20,000 por año y US$65,000 acumulados por estudiante. Antes podían pedir hasta el costo total de asistencia.

máximo de US$20,000 por año y US$65,000 acumulados por estudiante. Antes podían pedir hasta el costo total de asistencia. Estudiantes de posgrado (maestrías): hasta US$20,500 al año, con un techo de US$100,000 para toda la carrera de posgrado.

hasta US$20,500 al año, con un techo de US$100,000 para toda la carrera de posgrado. Carreras profesionales (medicina, derecho, farmacia, odontología y otras definidas por el Departamento de Educación): US$50,000 por año y US$200,000 como máximo total.

US$50,000 por año y US$200,000 como máximo total. Tope vitalicio para cualquier persona que tome nuevos préstamos federales desde el 1 de julio: un máximo acumulado de aproximadamente US$257,500 a lo largo de toda su trayectoria educativa.

Menos opciones y nuevos topes en los préstamos estudiantiles federales desde el 1 de julio (Foto: Freepik)

¿QUÉ CAMBIA SEGÚN EL ESTATUS MIGRATORIO?

Solo ciudadanos y ciertos no ciudadanos elegibles (por ejemplo, residentes permanentes legales, algunas personas con estatus de refugiado o asilado, o con determinados estatus humanitarios) pueden acceder a préstamos estudiantiles federales. No califican quienes estén indocumentados o con visas temporales.

Si tienes estatus elegible y ya tienes préstamos federales, es importante revisar si tomarás nuevos préstamos después del 1 de julio, porque esos sí quedarán sujetos a los nuevos topes y a las nuevas reglas de planes de pago.

Si eres estudiante indocumentado o con TPS/DACA que no califica para ayuda federal, estos cambios no te abren acceso nuevo a préstamos federales; deberás seguir recurriendo a becas estatales, ayuda institucional o préstamos privados, que tienen sus propias reglas y no se rigen por estos topes.

En todos los casos, conviene que quienes estén considerando estudios de posgrado o carreras profesionales calculen cuánto necesitarán a lo largo del programa y si los nuevos límites federales alcanzan, o si tendrán que combinar becas, trabajo u otras fuentes de financiamiento.

¿Y QUÉ SUCEDE CON LAS BECAS PELL?

Otro de los ajustes más delicados tiene que ver con la elegibilidad para ciertas ayudas, como la beca Pell, dirigida a estudiantes con alta necesidad económica y que no se tenía que devolver. Ahora, quienes reciban apoyos provenientes de fuentes no federales, por ejemplo préstamos de bancos u otras instituciones, podrían quedar excluidos de solicitar esta beca aun cuando la requieran para completar sus gastos de estudios.

Según Caraballo, “uno de los cambios importantes” es que obtener algún otro tipo de beca —sea por mérito académico, deportivo o por el área de estudio— también puede hacer que el estudiante deje de reunir los requisitos para acceder a Pell. Esto no solo impactará a quienes ingresan por primera vez a la universidad, sino también a ciertos alumnos que en años anteriores ya recibían la beca y perderían la posibilidad de renovarla si su Student Aid Index (SAI, calculado a partir del formulario FAFSA) supera los 14,790 puntos.

Ese formulario considera factores como los ingresos del hogar, la composición familiar, la existencia de pequeños negocios, cuentas de ahorro u otros activos, de modo que la evaluación no es idéntica para todos los estudiantes, remarcó Caraballo.

“Así que, en efecto, sí puede haber cambios para estudiantes que el año pasado quizás recibían la beca Pell. A lo mejor este año no son elegibles bajo las nuevas disposiciones”, manifestó.

Además de los nuevos topes de endeudamiento y la reducción de planes de pago, parte de la reforma también endurece la elegibilidad para la beca Pell, lo que podría dejar sin este apoyo a estudiantes que antes cumplían con los requisitos (Foto: Freepik)

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