Mientras se acerca el inicio de la primavera, gran parte de Estados Unidos está siendo afectada por una poderosa tormenta de finales de temporada. El último fin de semana ha estado marcado por nieve intensa, vientos fuertes y frío peligroso. Este frente frío ha hecho que las temperaturas se desploman hasta el sur y el este del país y el panorama no se muestra tan alentador. Este lunes 16 y martes 17 de marzo hay alertas activas, algo que puede afectar los traslados diarios, viajes largos por carretera y las actividades habituales. Y es que de acuerdo con reportes nacionales, más de 100 millones de personas están bajo algún tipo de riesgo por este sistema, ya sea por nieve y vientos fuertes en el norte o por tormentas severas y riesgo de tornados en áreas más al sur y este. Aquí la información que necesitas conocer para saber si tu estado está incluido en la lista y qué hacer para no poner tu vida en riesgo si es que debes salir de casa por trabajo o alguna compra necesaria.

¿Qué está pasando con el clima hoy en Estados Unidos?

Casi 13 millones de personas en la región del Atlántico Medio del país se encuentran bajo una amenaza de tormenta severa de nivel 4 de 5, y cerca de 25 millones más están bajo un riesgo de nivel 2 o 3 de 5 desde Florida hasta Nueva York. Eso no es todo, pues según se detalla desde CNN, algunos tornados podrían formarse y ser fuertes y duraderos causando daños al ser de categoría EF2 o superior.

La franja más golpeada este lunes se concentra en el norte del país, desde las planicies del norte hasta los Grandes Lagos, con nevadas intensas, visibilidad casi nula por ventiscas y condiciones de blizzard en algunos puntos. Un ejemplo claro es el sur de Wisconsin y zonas del Medio Oeste, donde el Servicio Nacional de Meteorología mantiene un aviso de blizzard con ráfagas de viento fuertes y tasas de nieve de hasta media a una pulgada por hora, haciendo que las autoridades desaconsejen viajar esta mañana.

Se prevé que más de 250 millones de personas en EE.UU. experimenten algún tipo de fenómeno meteorológico adverso debido a la tormenta actual. (Foto: Leonardo Munoz / AFP) / LEONARDO MUNOZ

Qué se espera entre hoy lunes 16 y mañana martes 17

Hoy lunes, el centro de la tormenta continúa moviéndose hacia el noreste, dejando detrás una franja amplia de 3 a 6 pulgadas de nieve desde las Dakotas hasta el norte del estado de Nueva York, con los totales más altos alrededor de los Grandes Lagos, donde son posibles hasta dos pies de nieve. A la vez, el frente frío asociado impulsa aire muy frío hacia el sur y el este, provocando un desplome de temperaturas y sensación térmica bajo cero en partes del medio y sur del país, incluyendo secciones de Texas, Oklahoma, Luisiana y estados del sureste donde ya se han emitido advertencias de heladas y congelamiento para la madrugada de martes y miércoles.

Para mañana martes 17, el núcleo de nieve más pesada se va desplazando más hacia el noreste, hacia el norte de Michigan, Ontario y Quebec, pero el frío quedará instalado en gran parte del este del país. Esto significa que, aunque la nevada fuerte se irá alejando para muchos, persistirán carreteras resbalosas, montones de nieve acumulada en las ciudades del norte y hielo negro en la madrugada, mientras que en el sureste el problema será la helada que puede afectar cultivos, jardines y tuberías no protegidas.

Estados amenazados por tormentas invernales

Sur de Estados Unidos con nevadas: podría caer en Tennessee, Misisipi, Alabama y el norte de Georgia.

podría caer en Tennessee, Misisipi, Alabama y el norte de Georgia. La región del Atlántico Medio se enfrenta a vientos dañinos: Un área que se extiende desde el norte de Carolina del Sur hasta la frontera entre Pensilvania y Maryland se encuentra bajo esta importante amenaza. También es la mayor probabilidad registrada para Washington D. C. y Baltimore. Según el Centro de Predicción de Tormentas, también son posibles vientos más fuertes, potencialmente superiores a los 120 km/h (75 mph), en la zona.

Un área que se extiende desde el norte de Carolina del Sur hasta la frontera entre Pensilvania y Maryland se encuentra bajo esta importante amenaza. También es la mayor probabilidad registrada para Washington D. C. y Baltimore. Según el Centro de Predicción de Tormentas, también son posibles vientos más fuertes, potencialmente superiores a los 120 km/h (75 mph), en la zona. Sureste con alerta de tornado: Más de 4 millones de personas, desde el norte de Florida hasta el sur y este de Georgia y el centro de Carolina del Sur, se encuentran bajo una nueva alerta de tornado vigente hasta las 2 p. m. (hora del este) del lunes, según el Centro de Predicción de Tormentas. Tallahassee (Florida), Savannah (Georgia) y Columbia (Carolina del Sur) son algunas de las ciudades incluidas.

Región / estados clave Riesgo principal hoy 16 de marzo Escenario probable para mañana 17 de marzo Montana – Dakotas – Minnesota Nieve intensa, vientos fuertes, condiciones de blizzard en tramos.

dtnpf+1 Nieve disminuye gradualmente, sigue frío y caminos riesgosos.

dtnpf+1 Iowa – Wisconsin – norte de Illinois Blizzard localmente, visibilidad casi nula, viajes no recomendados.

weather+1 Mejora lenta, pero mucha nieve acumulada y hielo en carreteras.

weather+1 Michigan (especialmente península superior) Nieve muy intensa, potencial de acumulados de 1–3 pies.

dtnpf+2 Nieve sigue, pero irá bajando de intensidad hacia la noche.

dtnpf+1 Norte de Indiana, norte de Nueva York, Grandes Lagos Nieve moderada a fuerte, vientos, viajes complicados.

dtnpf+1 Restos de nieve, carreteras resbalosas, frío persistente.

dtnpf+1 Sureste (Georgia, Alabama, partes de Texas y sur) Tormentas fuertes al paso del frente frío.

pbs+1 Cielo más despejado, pero heladas fuertes en la madrugada.

pbs+1

Medidas de precaución por nieve intensa y blizzard

Las autoridades recomiendan permanecer en casa y evitar manejar durante las horas de mayor impacto, ya que la combinación de nieve pesada y viento puede llevar la visibilidad a casi cero y dejarte atrapado en la carretera. Si es imprescindible salir, toma en cuenta estos consejos:

Llevar el tanque con suficiente gasolina, cobijas, agua y algo de comida en el carro, además de una linterna y cargador para el celular.

Revisar cadenas o neumáticos de invierno en los estados del norte, y conducir más despacio, sin frenazos bruscos.

Avisar a familiares tu ruta y hora estimada de llegada, para que puedan alertar a las autoridades si no llegas.

En el sur y sureste, donde el frente dejará heladas y temperaturas muy bajas para la época, el NWS advierte proteger plantas, mascotas y tuberías expuestas, y tener especial cuidado con personas mayores y niños que son más vulnerables al frío intenso. En las zonas con tormentas severas, es clave identificar de antemano el lugar más seguro de tu casa (cuarto interior sin ventanas, en el piso más bajo) y tener un plan familiar en caso de aviso de tornado.

Decenas de millones de personas en el centro de Estados Unidos sintieron la furia de la tormenta el domingo. Ahora, esta se dirige hacia la costa este. (Foto: Joseph Prezioso / AFP) / JOSEPH PREZIOSO

Cómo seguir la evolución de esta tormenta invernal hoy 16 y mañana 17 de marzo

Toma en cuenta los avisos oficiales del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), que publica mapas de alertas, pronósticos por ciudad y boletines especiales en su web y redes. Al ingresar a la web deberás ingresar tu código postal y verás si estás bajo aviso de tormenta invernal, blizzard, helada u otras alertas. Mantén encendidas las alertas de emergencia en tu celular y seguir las indicaciones de las autoridades locales es clave para pasar a salvo estas 24–48 horas de tiempo extremo.

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