Si vives en Estados Unidos y la crisis económica te agobia, hay una buena noticia: podrías recibir un aporte de US$1,000 este 4 de julio a través del programa Trump Accounts (Cuentas Trump). Esta iniciativa busca apoyar a las familias con hijos en el país mediante una cuenta de ahorro especial pensada para el futuro de los menores, como la educación o proyectos a largo plazo. El dinero no se deposita de forma automática: requiere un registro previo y ciertos pasos formales para activar la cuenta y solicitar la contribución. ¿Quiénes califican y cuáles son los requisitos? A continuación, te lo contamos para que sepas si tu familia podría acceder a este beneficio.

La ayuda está dirigida a niños ciudadanos estadounidenses, incluso si sus padres son inmigrantes indocumentados, tienen TPS o viven con otro estatus migratorio (Foto: Pixabay / Engin_Akyurt)

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA LOS US$1,000 DE LAS CUENTAS TRUMP?

Pueden recibir el aporte los niños ciudadanos estadounidenses nacidos durante la administración Trump entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Además de haber nacido en EE.UU., deben contar con un número de Seguro Social válido al momento de abrir la cuenta.

Cabe precisar que la elegibilidad se centra en el menor, no en los padres; por lo tanto, hijos de inmigrantes (aunque los padres sean indocumentados, tengan TPS, visa, etc.) pueden calificar si el niño cumple los requisitos.

Requisitos y pasos básicos

Un padre, madre o tutor legal debe abrir la “Cuenta Trump” a nombre del menor y administrarla hasta que cumpla 18 años.

Se debe usar el Formulario 4547 del IRS para: solicitar la apertura de la Cuenta Trump, y pedir la contribución única de US$1,000 del Tesoro de EE.UU. para el niño elegible.

El registro se hace a través del portal oficial trumpaccounts.gov o de la app (App Store/Google Play), donde se completa o carga el Formulario 4547.

¿Desde cuándo se deposita el dinero?

El portal de Trump Accounts entra plenamente en funcionamiento el 4 de julio de 2026; a partir de esa fecha comienzan a procesarse las contribuciones iniciales de US$1,000 a las cuentas aprobadas.

El aporte de US$1,000 es único por menor y no reduce el límite anual de hasta US$5,000 en depósitos adicionales que puedan hacer familia, empleadores u otros.

Nacidos bajo la administración Trump obtendrán US$1,000 de ‘Trump Accounts’ (Foto: Freepik)

¿CÓMO DESCARGAR “TRUMP ACCOUNTS”?

Solamente debes ingresar a trumpaccounts.gov y en la página principal habrá dos opciones: la primera para descargar la aplicación por App Store o Google Play con el fin de acceder a tu cuenta.

También podrás completar el formulario 4547 iniciando sesión o creando tu cuenta.

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