Si piensas conducir por Los Ángeles este fin de semana, es clave revisar tu ruta y dejar tiempo extra: la Interestatal 405 (I‑405), la arteria que conecta el Valle de San Fernando con la zona de Westwood y atraviesa el Sepulveda Pass, tendrá cierres significativos desde la noche del viernes 17 hasta la madrugada del lunes 20 de julio por un proyecto de rehabilitación del pavimento. Este tramo afecta a miles de conductores que van y vienen a la zona de oficinas en Century City, familias que visitan el Getty o el Westside, y a muchos trabajadores hispanos que usan la vía para sus desplazamientos diarios.

Además, puede complicar viajes hacia el aeropuerto de Burbank y los desvíos hacia Sepulveda y Ventura. Si vas a una taquería a cenar en East L.A., a recados por Koreatown o a un partido cerca del Crypto.com Arena, planifica con anticipación: Caltrans anuncia reducción de carriles, cierres de rampas y conexiones que podrían duplicar o triplicar tu tiempo de viaje en horas pico.

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Se trata de la Interestatal 405 (I‑405), un corredor clave para la movilidad del sur de California. Aunque las obras forman parte de una inversión de largo plazo para modernizar la infraestructura vial, durante el fin de semana del 17 al 20 de julio los automovilistas deberán enfrentar cierres de carriles, rampas y conexiones en el paso de Sepulveda Pass, una zona conocida por registrar algunos de los peores congestionamientos del estado.

La I-405 es una vía de alto tránsito y este fin de semana presentará cambios (Foto: Child of Midnight)

¿DÓNDE ESTARÁN LOS CIERRES EN LA AUTOPISTA I‑405?

Las restricciones comenzarán a las 10:00 p. m. del viernes 17 de julio y permanecerán vigentes hasta las 5:00 a. m. del lunes 20 de julio. Los trabajos abarcan un tramo aproximado de 3,2 kilómetros (2 millas) de la I‑405, entre las zonas de Van Nuys y Westwood, atravesando el Sepulveda Pass.

Durante ese período, Caltrans mantendrá únicamente dos carriles abiertos en dirección sur en buena parte del tramo intervenido, por lo que se espera un aumento considerable en los tiempos de viaje.

Resumen de las restricciones:

Fecha Horario Ubicación Restricción Del 17 al 20 de julio Desde las 10:00 p. m. del viernes hasta las 5:00 a. m. del lunes I‑405 entre Van Nuys y Westwood (Sepulveda Pass) Reducción de carriles y cierre de rampas y conectores

Carriles y rampas que permanecerán cerrados:

Tramo / Vía Dirección Afectación I‑405 (entre US‑101 en Sherman Oaks y conector a US‑101 sur) Su Solo habrá dos carriles disponibles Rampa desde Burbank Boulevard hacia I‑405 sur Sur (incorporación) Permanecerá cerrada Salida hacia Getty Center Drive (I‑405) Norte (salida) Permanecerá cerrada Conector US‑101 norte → I‑405 sur - Permanecerá completamente cerrado Conector US‑101 sur → I‑405 sur - Operará con un solo carril

Todos los cambios que habrá en la I-405 de California, específicamente en el área de Los Ángeles (Foto: Caltrans)

RUTA ALTERNA RECOMENDADA POR CALTRANS

Para quienes necesiten desplazarse desde la US‑101 en dirección norte hacia la I‑405 sur, las autoridades recomiendan utilizar el siguiente desvío:

Salir en Sepulveda Boulevard.

Continuar hacia el sur por Sepulveda Boulevard.

Incorporarse nuevamente a la I‑405 sur utilizando la rampa correspondiente sobre esa misma avenida.

Este recorrido ayudará a evitar uno de los puntos con mayores restricciones durante el fin de semana.

¿POR QUÉ SE REALIZAN ESTAS OBRAS?

Los cierres forman parte del Proyecto de Rehabilitación del Pavimento de la I‑405, una iniciativa de aproximadamente 143,7 millones de dólares impulsada por Caltrans. El objetivo principal es renovar el pavimento de uno de los corredores más importantes del área metropolitana de Los Ángeles, prolongar la vida útil de la autopista, mejorar las condiciones de manejo y ofrecer una circulación más segura para los cientos de miles de conductores que utilizan esta vía todos los días.

Las autoridades señalan que este proyecto se suma a otras inversiones que actualmente transforman el sistema de transporte del sur de California, incluyendo ampliaciones de la red de Metro Los Angeles y nuevos corredores de autobuses rápidos.

RECOMENDACIONES PARA LOS CONDUCTORES

Sal con suficiente anticipación.

Evita la I‑405 si existe una ruta alternativa.

Utiliza el transporte público cuando sea posible.

Consulta las condiciones del tráfico en tiempo real antes de iniciar el viaje.

Revisa las actualizaciones de cierres mediante la plataforma Caltrans QuickMap.

Con miles de vehículos transitando diariamente por la I‑405, incluso pequeñas reducciones de capacidad pueden generar largas filas. Por ello, planificar el recorrido con anticipación será la mejor forma de evitar retrasos durante las obras previstas entre el 17 y el 20 de julio.

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