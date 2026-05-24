A pocas semanas de iniciar la Copa del Mundo 2026 , miles de aficionados ya están alistando maletas para dirigirse a EE. UU. y apoyar a sus respectivas selecciones que están clasificadas a este certamen; sin embargo, los ciudadanos de cinco países podrían resultar severamente afectados ante una reciente disposición del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). Sucede que estos extranjeros deberán abonar una fianza de visado para ingresar al país, la cual ascendería hasta $15,000.

Para tener una mejor comprensión sobre esta fianza, se trata de un depósito económico obligatorio que los visitantes deberán pagar antes de ingresar a EE. UU., funcionando como una garantía financiera respaldada por dinero efectivo, así lo explica Warren Law Firm .

Recientemente, el DOS dio a conocer una lista de naciones cuyos ciudadanos deberán pagar una fianza con importes establecidos en $5,000, $10,000 o $15,000; entre este grupo de países se encuentran cinco que están clasificados para la Copa del Mundo que se desarrollará en EE. UU., México y Canadá.

Se trata de los países de Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez. Por lo tanto, sus respectivos ciudadanos deben realizar el pago de esta fianza si pretenden ingresar a territorio estadounidense y apoyar a su selección; eso sí, el monto se determinará durante la entrevista para la visa.

Son cinco selecciones clasificadas al Mundial 2026 cuyos ciudadanos deberán pagar dicha fianza para ingresar a EE. UU. (Crédito: AP Images)

Cómo funciona el proceso de fianzas de visado

Durante la entrevista que realice el solicitante para la visa B1/B2, un oficial consular evaluará y determinará si el solicitante es apto para el beneficio de dicha fianza . Si cumple con los requisitos, se le fijará un costo de la garantía, ya sea en en $5,000, $10,000 o $15,000 .

Acto seguido, el interesado tiene que ingresar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) . El depósito se tiene realizar en el portal gubernamental Pay.gov del Departamento de Tesoro.

El DOS especifica que un depósito de fianza no asegura la aprobación del visado. Por lo tanto, si un solicitante realiza el pago correspondiente sin el visto bueno de un oficial consular, no tiene derecho a solicitar un reembolso del dinero.

¿Se devuelve el dinero de la fianza a los ciudadanos de los cincos países que viajaron a EE. UU.?

Según el DOS, la fianza se cancelará y el dinero se le entregará a la persona si cumple con los siguientes puntos:

El DHS registra la salida del titular de la visa de los EE. UU. en o antes de la fecha hasta la cual está autorizado a permanecer en el país.

El titular no viaja a los EE. UU. ante del vencimiento de su visa.

El titular de la visa solicita la admisión en el puerto de entrada de EE. UU., pero se le deniega.

De cumplir con los términos del visado, la persona que pagó la fianza recibirá su dinero cuando finalice su estancia. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Quiénes están eximidos de pagar una fianza para el visado durante el Mundial 2026

Los exonerados al depósito de esta fianza serán los atletas y miembros del equipo, los cuales incluyen entrenadores, personas que desempeñen funciones de apoyo necesaria y los familiares directos, de aquellas naciones que estén compitiendo para la Copa Mundial de la FIFA y cumplan con los requisitos para la visa.

Tampoco se exigirá el pago a los ciudadanos de las naciones participantes que demuestren cumplir con los requisitos generales para un visa de turista. Eso sí, debieron adquirir sus entradas para el torneo de selecciones y haber completado su registro en el Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA (PASS) antes del 15 de abril .

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