Las compras internacionales en Estados Unidos cambiarán de manera drástica tras una decisión clave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) . Se trata de una medida que pondrá fin a un beneficio que permitía ingresar ciertos productos sin pagar aranceles, lo que cambiará la dinámica del comercio electrónico. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo esta nota informativa.

Qué significa la exención de impuestos de la CBP

El pasado 24 de junio, las autoridades de la CBP publicaron nuevas normas sobre el régimen de “minimis” en el Registro Federal . En términos simples, se trata de una suspensión indefinida de la exención de impuestos para importaciones de bajo valor.

“Tienen que enviar información acerca de qué contienen esos paquetes, si tienen valor de menos de $800 están sujetos a impuestos o aranceles para prevenir la entrada de drogas, cosas de piratería, pues comercio ilegal y cosas que no deben entrar a los EE. UU.”, explicó Rick Pauza, portavoz de la CBP.

Se trata de una medida más estricta implementada por la CBP, la cual afectará a aquellos ciudadanos que intenten importar artículos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Esta medida afecta directamente a los paquetes con un valor igual o inferior a los $800 que ingresen al territorio estadounidense por cualquier vía, con exclusión total de aquellos que son enviados mediante el sistema portal internacional.

Entonces, si estás pensando en comprar un artículo vía online fuera de EE. UU., dicha mercancía está obligada a tramitarse mediante despachos formales o informales; además, deberás realizar un pago de los aranceles y tasas correspondientes sin importar el costo del producto .

Es importante añadir que los controles de revisión y la verificación de la información aduanera se volverán más estrictos; esto puede significar que se registren demoras en las entregas y posibles incrementos en los costos de manejo por parte de las paqueterías.

Es altamente probable que el comprador que radica en EE. UU. gaste más del precio que pagó en un principio. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Esta regla no afectará a todos los artículos

Según lo estipulado por el documento del Registro Federal señala que esta medida no afectará a los siguientes artículos:

Regalos enviados desde el extranjero a personas en EE.UU. cuyo valor no supera los $100.

Productos domésticos o personales que trae consigo un viajero que ingresa a EE. UU. con un valor de hasta $200.

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