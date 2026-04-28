Aunque el pasado 15 de abril de 2026 terminó la temporada de impuestos en Estados Unidos, la entrega de reembolsos sigue en marcha. Uno de los pagos que confirmó el Servicio de Impuestos Internos (IRS) es un cheque de US$1,700, que forma parte de los beneficios que el gobierno federal ofrece a ciertos contribuyentes cuando presentan su declaración. Se trata de un apoyo integrado en el sistema fiscal, pensado para aliviar la carga económica de los hogares que cumplen con sus obligaciones tributarias y califican bajo criterios específicos de ingreso y situación familiar. ¿Quiénes califican y cómo solicitarlo en mayo? Te lo contamos a continuación.

EL REEMBOLSO DE US$1,700 QUE ENTREGA EL IRS

El reembolso de hasta US$1,700 corresponde al Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC, por sus siglas en inglés), que es la parte reembolsable del Crédito Tributario por Hijos (CTC). ¿Qué significa? Que puede generar un pago aun cuando el contribuyente no tenga impuestos por pagar. El acceso a este apoyo está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos fijados por el IRS.

El IRS confirmó un reembolso de hasta US$1,700 ligado a un crédito por hijos que muchos contribuyentes pasan por alto (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES AL REEMBOLSO DE US$1,700 DEL IRS?

Para poder optar al Crédito Tributario por Hijos, el contribuyente (o su cónyuge, si presentan la declaración de impuestos conjuntamente) y cada hijo que cumpla los requisitos deben tener un número de Seguro Social válido para trabajar en los Estados Unidos y emitido antes de la fecha límite para la presentación de la declaración de impuestos (incluidas las prórrogas).

De acuerdo con IRS, para ser considerado un niño elegible para el reembolso de US$1,700, este generalmente debe:

Ser menor de 17 años al final del año fiscal.

Ser tu hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo elegible, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana o un descendiente de alguno de ellos (por ejemplo, un nieto, sobrina o sobrino).

No aportar más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal.

Haber vivido contigo durante más de la mitad del año fiscal.

Ser declarado como dependiente en su declaración de impuestos.

No presentar una declaración conjunta para el año (o presentar la declaración conjunta solo para reclamar el reembolso de los impuestos retenidos o los impuestos estimados).

Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o residente legal en Estados Unidos.

Como se sabe, el Crédito Tributario por Hijos (CTR) es de hasta US$2,200 por menor que cumpla con los requisitos. Pero si en caso tienes poca o ninguna obligación tributaria federal sobre la renta, puedes calificar para el Crédito Tributario Adicional por Hijos (CTIC), de hasta US$1,700 por hijo que cumpla con los requisitos, según tus ingresos. Recuerda que debes tener ingresos del trabajo de al menos US$2,500 para ser elegible para el CTIC.

¿Hiciste tus impuestos? Así puedes recibir el cheque de US$1,700 del IRS en mayo en EE.UU. (Foto: Freepik)

¿CÓMO RECLAMAR EL REEMBOLSO DE US$1,700 EN MAYO?

Para recibir este reembolso, los contribuyentes deben presentar su declaración federal de impuestos e incluir el crédito que les corresponda. El sistema calcula el monto de forma automática cuando se completan los formularios exigidos por el IRS. Después de enviar la declaración, la agencia revisa la información y, si el contribuyente califica, envía el dinero ya sea por depósito directo o mediante un cheque, según la opción que haya seleccionado.

“Si reúne los requisitos, solicite el Crédito Tributario por Hijos (CTC), el Crédito Tributario por Hijos Activos (ACTC) o el Crédito Tributario por Dependientes en el Extranjero (ODC) indicando a sus hijos y otros dependientes en el Formulario 1040, Declaración de Impuestos sobre la Renta Individual de los Estados Unidos, y adjuntando el Anexo 8812, Créditos por Hijos y Otros Dependientes que Requieren los Requisitos, debidamente cumplimentado”, señala la agencia en su sitio web.

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