Si tenías planeado ir a una de las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) para hacer algún trámite relacionado con licencias y carros – como sacar, renovar o reemplazar licencia de conducir (incluida REAL ID) e identificación estatal, registrar un vehículo por primera vez (nuevo o usado), transferir el título cuando lo compras o lo vendes y tramitar placas nuevas, renovar el registro anual, pagar “tags” y obtener calcomanías de placas, entre otros –, debes tomar nota de qué hay algunas sedes que no atenderán temporalmente en mayo. A continuación, te comentamos de cuáles se trata, las razones y qué opciones cercanas tienes para ir.

Mira también: Estas enfermedades pueden hacer que el DMV rechace tu licencia en Florida

Si tenías cita en alguna de las sedes cerradas, es importante que revises las opciones de reubicación y consideres usar primero la plataforma digital del DMV para evitar viajes innecesarios (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

LAS SEDES DE DMV CALIFORNIA QUE NO ATENDERÁN TEMPORALMENTE EN MAYO Y POR QUÉ

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) anunció que tres de sus oficinas en el estado dejarán de atender al público de manera temporal. Las sucursales afectadas son las de Hemet, West Covina y San Pedro, donde se realizarán trabajos de remodelación o se atenderán problemas de infraestructura.

SEDE DE HEMET

La oficina de Hemet, ubicada en 1200 S. State St., está cerrada temporalmente para reemplazar el piso interior desde el pasado 27 de marzo y continuará sin atender al público hasta casi la tercera semana de mayo.

¿Cuándo vuelve a abrir sus puertas? La oficina de Hemet tiene previsto reabrir el miércoles 20 de mayo a las 9:00 a.m.

Opciones: hasta que finalicen las obras de renovación, los clientes pueden visitar las siguientes oficinas de la zona:

Temecula: 27851 Diaz Road (a 28 millas de la oficina de Hemet).

27851 Diaz Road (a 28 millas de la oficina de Hemet). Riverside Este: 6425 Sycamore Canyon Blvd. (a 30 millas de la oficina de Hemet).

6425 Sycamore Canyon Blvd. (a 30 millas de la oficina de Hemet). Redlands: 1659 W. Lugonia Ave. (a 34 millas de la oficina de Hemet).

1659 W. Lugonia Ave. (a 34 millas de la oficina de Hemet). Palm Springs: 950 N. Farrell Drive (a 46 millas de la oficina de Hemet).

SEDE DE WEST COVINA

La sede de West Covina, ubicada en 800 S. Glendora Ave, permanece cerrada temporalmente por trabajos de pintura e instalación de pisos nuevos desde el pasado 1 de mayo.

¿Cuándo vuelve a abrir sus puertas? La oficina de West Covina tiene previsto reabrir sus puertas el lunes 18 de mayo a las 8:00 a.m.

Opciones: hasta que finalicen las obras de renovación, los clientes pueden visitar las siguientes oficinas de la zona:

El Monte: 4000 Arden Drive (a 9 millas de la oficina de West Covina).

4000 Arden Drive (a 9 millas de la oficina de West Covina). Pomona: 1600 S. Garey Ave. (a 13 millas de la oficina de West Covina).

1600 S. Garey Ave. (a 13 millas de la oficina de West Covina). Montebello: 424 N. Wilcox Ave. (a 14 millas de la oficina de West Covina).

424 N. Wilcox Ave. (a 14 millas de la oficina de West Covina). Pasadena: 49 S. Rosemead Blvd. (a 14 millas de la oficina de West Covina).

SEDE DE SAN PEDRO

La oficina de San Pedro, ubicada en 1511 N. Gaffey St., ha cerrado temporalmente sus puertas debido a una inundación en el interior del edificio, desde el pasado 30 de abril de 2026.

¿Cuándo vuelve a abrir sus puertas? La oficina de San Pedro aún no tiene una fecha de reapertura. “La salud y la seguridad de los empleados y clientes son la máxima prioridad del DMV. El departamento pide disculpas por cualquier inconveniente que haya causado el cierre”, se lee en el comunicado de prensa.

Opciones: hasta que se resuelva el problema de las inundaciones, los clientes pueden acudir a otras oficinas del DMV para realizar trámites presenciales. Vale precisar que las citas para el examen práctico de manejo en San Pedro solo se atenderán en la oficina de Torrance. “Todas las demás citas en esta sede se atenderán en las oficinas de Torrance, Long Beach y Compton”, se lee en otro comunicado.

Torrance: 1785 W. 220th St. (a 6 millas de la oficina de San Pedro).

1785 W. 220th St. (a 6 millas de la oficina de San Pedro). Long Beach: 3700 E. Willow St. (a 12 millas de la oficina de San Pedro).

3700 E. Willow St. (a 12 millas de la oficina de San Pedro). Compton: 2111 S. Santa Fe Ave. (a 24 km de la oficina de San Pedro).

ANTES DE IR A UNA OFICINA DEL DMV, INTENTAE PRIMERO HACERLO EN LÍNEA

La mayoría de los trámites del DMV no requieren una visita a la oficina, incluyendo las transacciones sencillas de autoservicio que ya no están disponibles en las sedes.

El DMV recomienda a los usuarios utilizar sus servicios en línea y otros canales de atención para completar trámites como la renovación de licencias de conducir y matrículas vehiculares. Los usuarios también pueden consultar al Asesor de Servicio en el sitio web del departamento para conocer las opciones disponibles para realizar sus trámites

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!