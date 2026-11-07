¡Una buena oportunidad llegó para los mexicanos que residen en Dallas-Fort Worth! Recientemente se ha confirmado que el Consulado General de México estará disponible en ciertas ciudades que conforman el DFW Metroplex durante el mes de noviembre para que tengan la oportunidad de realizar trámites consulares. Si quieres conocer en qué sedes ofrecerá sus servicios y en qué fechas, sigue leyendo este artículo informativo.

Es importante mencionar que el “Consulado sobre Ruedas” comenzó a ofrecer sus servicios desde el pasado 2 de noviembre, pero aún restan fechas para que los ciudadanos mexicanos que residen en Dallas-Fort Worth realicen la gestión que necesitan.

El Consulado General de México se acercará a los mexicanos para evitar que realicen viajes largos y costoso hacia su sede principal para que realicen trámites consulares. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Donde estará el Consulado sobre Ruedas en Dallas-Fort Worth

Según información compartida por Univisión 23 DFW , son tres ciudades donde el Consulado General de México estará presente: Arlington, Fort Worth y Tyler. Es más, se ofrecerá atención durante un fin de semana en Dallas.

Para cada ciudad mencionada se ha establecido una cantidad de fechas de atención. En el caso de Arlington, los habitantes tuvieron del 2 al 6 de noviembre para realizar sus gestiones, pero los residentes de Fort Worth y Tyler aún tienen posibilidades. Presta atención a la siguientes fechas:

Fort Worth : se atenderá desde el 9 al 13 de noviembre en la Gran Plaza, en 4200 South Freeway.

: se atenderá desde el 9 al 13 de noviembre en la Gran Plaza, en 4200 South Freeway. Tyler: se atenderá desde el 16 al 20 de noviembre en Holiday Inn, situado en 5701 S Broadway Avenue.

Respecto a Dallas, este servicio estará disponible durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en la sede oficial, ubicada en 1210 River Bend Drive.

Los mexicanos pueden tramitar sus pasaportes durante este servicio ofrecido por el Consulado de México. (Crédito: Freepik)

Cómo obtener una cita en el Consulado de México

Si quieres aprovechar este servicio ofrecido por el Consulado General de México en una de las ciudades indicadas, es necesario que saques reserves una cita. Para ello, debes visitar la página oficial de MiConsulado o enviar un mensaje al 1-424-309-0009.

No acudas sin antes de haber comprobado que has reservado tu cita. Además, ten en mano todos los documentos necesarios según el trámite que realizarás y verifica con anticipación la dirección donde se encuentra esta servicio.