Si la situación económica en Estados Unidos te está resultando muy difícil y no sabes cómo seguir adelante, hay una noticia alentadora si tienes un hijo pequeño nacido recientemente: a partir del 4 de julio se comenzará a acreditar un aporte único de US$1,000 en las llamadas Trump Accounts (Cuentas Trump) para los menores que cumplan con los requisitos. Se trata de una cuenta de ahorro especial pensada para apoyar a las familias y ayudar a construir un fondo para el futuro de los niños, ya sea para estudios u otros proyectos a largo plazo. Dado que este beneficio automático está reservado para menores nacidos entre 2025 y 2028, surge una duda lógica: ¿qué ocurrirá con los hijos más grandes que también quieran participar en el programa? En esta nota te lo explicamos.

Aunque el bono de US$1,000 está reservado a los nacidos entre 2025 y 2028, donaciones de grandes empresarios y compañías permitirán que algunos niños mayores reciban US$250 de capital semilla en sus Cuentas Trump (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CUENTAS TRUMP?

Las Cuentas Trump son cuentas de inversión con ventajas fiscales creadas para niños menores de 18 años en Estados Unidos, y cuando esos niños cumplen 18, las reglas cambian y pasan a funcionar básicamente como una cuenta IRA tradicional de adulto.

Así funcionan:

Son cuentas de ahorro/inversión a largo plazo, patrocinadas por el gobierno federal, diseñadas para que los menores acumulen dinero para el futuro (estudios, vivienda, retiro).

Están a nombre del niño y un padre o tutor actúa como custodio hasta que el menor cumple 18 años.

El dinero se aporta después de impuestos y las ganancias crecen con impuestos diferidos: no se paga impuesto cada año por los rendimientos, sino al retirar el dinero, igual que en una IRA tradicional.

Las inversiones están limitadas a fondos mutuos o ETFs (Exchange-Traded Fund) de bajo costo que siguen índices amplios de acciones de EE.UU., como el S&P 500, con comisiones máximas muy bajas.

El aporte máximo regular es de US$5,000 dólares al año por niño, sumando lo que pongan padres, familiares y empleadores; además, para los niños nacidos entre 2025 y 2028 el gobierno hace una contribución única de US$1,000 dólares que no cuenta dentro de ese tope.

Pasos básicos para abrir una Cuenta Trump

Un padre, madre o tutor legal debe abrir la “Cuenta Trump” a nombre del menor y administrarla hasta que cumpla 18 años.

Se debe usar el Formulario 4547 del IRS para solicitar la apertura de la Cuenta Trump y pedir la contribución única de US$1,000 del Tesoro de EE.UU. para el niño elegible.

El registro se hace a través del portal oficial trumpaccounts.gov o de la app (App Store/Google Play), donde se completa o carga el Formulario 4547.

Así puedes descargar “Trump Accounts”

Solamente debes ingresar a trumpaccounts.gov y en la página principal habrá dos opciones: la primera para descargar la aplicación por App Store o Google Play con el fin de acceder a tu cuenta.

También podrás completar el formulario 4547 iniciando sesión o creando tu cuenta.

El programa busca que las familias construyan un fondo para el futuro de sus hijos —para estudios, vivienda o retiro— mediante inversiones de bajo costo en fondos que siguen índices como el S&P 500, con ganancias que tributan recién al momento del retiro (Foto: Diseñado por Freepik)

¿QUÉ PASARÁ CON LOS NIÑOS MAYORES?

Aunque las Cuentas Trump está dirigido a menores nacidos entre 2025 y 2028, es posible que niños mayores puedan acceder a ellas gracias a los aportes de algunos empresarios más ricos de Estados Unidos.

Una publicación de AP indica que la donación de US$6.250 millones de la familia permitirá que algunos niños de hasta 10 años puedan recibir US$250 si sus padres abren una Cuenta Trump a su nombre. Ese apoyo se dirige a menores que viven en zonas donde el ingreso familiar medio es de US$150,000 o menos y que ya son demasiado grandes para recibir los US$1,000 del Tesoro.

El inversionista Ray Dalio y su esposa, Barbara, prometieron US$75 millones para niños menores de 10 años en Connecticut, lo que permitiría entregar US$250 a unos 300,000 pequeños en códigos postales que cumplan las condiciones. Asimismo, el inversionista Brad Gerstner donará US$250 a la cuenta Trump de cada niño menor de 5 años en Indiana.

Además, varias grandes compañías planean sumar aportes a las Cuentas Trump dentro de sus beneficios laborales, como Uber, Intel, IBM, Nvidia y Steak ’n Shake, siguiendo una iniciativa que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, llama el “Desafío de los 50 estados”.

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