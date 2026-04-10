El plazo para cumplir con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) está a punto de culminar, ya que este 15 de abril es la fecha límite . En ese contexto, es importante que declares a tiempo, ya que se trata de una medida de protección para tu economía personal. Si consideras que evitar esta obligación o exceder el tiempo tiempo no conllevaría a consecuencias, te comentaré que tu decisión puede afectar directamente tu bolsillo . En esta nota, te explicaré por qué es importante que actúes con rapidez y qué riesgos podrías enfrentar si postergas este compromiso.

Solo tienes 5 días para alistar toda la documentación posible para que realices tu declaración ante el fisco. Es necesario que tomes tus precauciones para que adjuntes los formularios o reportes que solicita esta entidad fiscal.

Eso sí, el IRS ya emitió una advertencia que todo contribuyente debe tener en cuenta: presentar una declaración sin la documentación necesaria ocasionaría retrasos en reembolsos o costosas multas .

Ahora, si estás planificando evadir esta responsabilidad, sería una mala idea; las multas que te esperan podían ser costosas y se incrementarían conformen pasen los días. A continuación, conocerás a mayor detalle las consecuencias de no presentar la declaración de impuestos.

Es importante que adjuntes toda la documentación necesaria que para que declares ante el IRS. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuánto dinero puedes perder si no presentas tu declaración ante el IRS

En caso no presentes tu declaración ante la entidad fiscal, te penalizarían con un monto elevado; es decir, recibirías un cargo posible del 5% mensual sobre el monto adeudado y un máximo del 25%.

Entonces, si tienes una deuda fiscal de $2,000, enfrentarías cargos extra de hasta $500 en concepto de sanciones.

También existe una multa por no pagar tus impuestos pendientes, un término totalmente diferente a la declaración de impuestos. La sanción económica resulta menos severa, estableciéndose un cargo mensual del 0.5% sobre el adeudo pendiente hasta alcanzar un límite máximo del 25%.

A parte de las multas, el IRS aplica intereses sobre las deudas que se calculan diariamente según la tasa federal vigente; esto ocasionaría que éstas sigan creciendo incluso si el contribuyente no haya recibido un aviso formal sobre su situación.

Las multas e intereses por no declarar tus impuestos ante el IRS pueden perjudicar notoriamente tu economía. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿Qué hacer si no puedo declarar ante el IRS hasta la fecha establecida?

Si consideras que tu declaración no estará lista hasta el 15 de abril, el IRS te brinda la posibilidad de una extensión automática de seis meses, permitiéndote que organices tus finanzas hasta octubre del presente año. Para ello, es necesario que realices un trámite mediante la presentación formal del Formulario-4868 .

Eso sí, esta prórroga no te libera la responsabilidad de pagar tus impuestos pendiente. En caso de contar con ellos, es necesario que los liquides antes del 15 de abril para que evites multas económicas.

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