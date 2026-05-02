Recientemente, Delta Air Lines confirmó oficialmente que realizará un incremento en los salarios de sus trabajadores de Estados Unidos y otros países. Esta medida, que parece ser una estrategia de recompensación por la ardua labor de sus empleados, llega en un momento clave para el sector de los viajes. En esta nota, te revelaré a cuánto ascenderá el sueldo ofrecido por esta empresa, quiénes serán posiblemente los favorecidos y en qué momento del 2026 se aplicará este cambio.

Mediante un comunicado oficial publicado en su sitio web , se confirmó que sus empleados en todo el mundo se verán beneficiados con este incremento salarial. Debes saber que se trata del quinto aumento de sueldo hacia los trabajadores en tan solo cinco años.

Para cumplir este propósito, la aerolínea con sede en Atlanta realizó una inversión anual adicional de $500 millones, así se lee en el documento.

No se trataría de la primera iniciativa que realiza esta aerolínea en beneficio de su personal; a inicios del 2026, Delta Air Lines ya había distribuido $1,300 entre todos sus colaboradores por concepto de bonos de participación .

Se trata de un segundo beneficio económico que recibirán los empelados del Delta Air Line durante este año. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP)

Ante esta medida, Ed Bastian, director ejecutivo de Delta Air Lines, enfatizó que, a pesar de las distintas dificultades del sector, sus colaboradores brindaron un excelente esfuerzo para la comodidad de sus pasajeros.

“El bienestar de nuestra gente es la esencia de la cultura de Delta. Este valor fundamental guía nuestra forma de invertir de manera constante y significativa en ustedes y sus compañeros”, declaró.

A cuánto asciende el aumento salarial y cuándo entrará en vigor

De acuerdo a CBS News , Delta Air Lines incrementará un 4% del salario para aquellos empleados que “cumplan los requisitos en todo el mundo”. Entonces, los beneficiados podrían ser gran parte del personal de primera línea y administrativo.

El personal favorecido a nivel mundial verá reflejado este aumento en sus pagos a partir de los primeros días de junio del presente año; es decir, desde el próximo mes.

Los empleados de todo el mundo podrá recibir un incremento de sus salarios desde inicios de junio, (Crédito: EFE)

Este nuevo aumento salarial se debe a la reciente decisión de la compañía en subir los costos por equipaje facturado para enfrentar los altos costos del combustible producto del conflicto bélico que mantiene EE. UU. con Irán.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí