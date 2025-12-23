La Navidad 2025 traerá un descanso más largo para los empleados del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza el cierre de agencias y oficinas federales también en Nochebuena, extendiendo así las festividades oficiales.

Qué oficinas cierran sus puertas en Nochebuena y Navidad

La Casa Blanca confirmó que, además del feriado federal del 25 de diciembre, las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas el miércoles 24 de diciembre y el viernes 26 de diciembre. Con esta medida, la mayoría de los empleados federales tendrá un descanso de tres días consecutivos: Nochebuena, Navidad y el día posterior.

La Oficina de Gestión de Personal (OPM) aclaró que esta orden no afecta a los trabajadores que ya tenían programadas vacaciones o licencias para esas fechas.

Según Fox News, se trata de una decisión poco común: aunque es habitual que los presidentes concedan libre el día previo o posterior a Navidad, no suele otorgarse ambos días de manera simultánea.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite a los empleados federales en EE. UU. descansar durante Nochebuena y Navidad. | Crédito: Doug MILLS / POOL / AFP

Excepciones para trabajar en Nochebuena

La orden contempla excepciones para áreas consideradas esenciales. Los jefes de departamento podrán determinar que determinadas oficinas o empleados continúen laborando el 24 o el 26 de diciembre, o ambos, por motivos de seguridad nacional, defensa u otras necesidades de interés público.

A pesar de estas posibles excepciones, la medida representa un respiro para millones de empleados federales, quienes podrán disfrutar de un descanso prolongado durante la Navidad de 2025.

Es importante señalar que esta disposición no modifica los días feriados federales ni se aplica para el sector privado. Sin embargo, deja un precedente para las oficinas oficiales que podría repetirse en años futuros, ya sea bajo la administración de Trump o en otras posteriores.

Trump no es el primer mandatario que extiende días de descanso alrededor de Navidad. El expresidente Joe Biden también otorgó el 24 de diciembre libre a todos los empleados federales.

