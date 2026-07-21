El regreso a clases vuelve a sentirse en los barrios, plazas y centros comerciales de Florida: desde Miami hasta Orlando y los suburbios donde muchas familias hispanas organizan la lista de útiles entre mensajes de WhatsApp, compras en tiendas locales y visitas a grandes superficies como Walmart, Target o tiendas latinas del vecindario. Este año, la exención del impuesto sobre las ventas comenzó el lunes 20 de julio y se extiende hasta el jueves 20 de agosto, lo que da a los padres y estudiantes cuatro semanas para comprar desde mochilas y ropa hasta computadoras sin pagar el impuesto estatal.

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Aprovechar este período puede significar un ahorro real —especialmente para familias numerosas o estudiantes universitarios que viven en dorms—, pero conviene saber exactamente qué artículos califican, los límites de precio por unidad y cómo aplican las reglas si compras en línea o en tiendas fuera del estado. A continuación, te explico, con ejemplos prácticos y la lista oficial de productos incluidos, para que tomes decisiones informadas y saques el máximo beneficio a la exención.

FLORIDA INICIA UN MES SIN IMPUESTOS PARA LAS COMPRAS ESCOLARES

A partir del lunes 20 de julio y hasta el jueves 20 de agosto, el estado de Florida aplicará un período especial de exención del impuesto sobre las ventas para una serie de artículos relacionados con el regreso a clases. Durante estas cuatro semanas, los consumidores podrán comprar determinados productos sin pagar el impuesto estatal, siempre que cada artículo no supere los límites de precio establecidos por la legislación.

Esta exención forma parte de la política de alivio fiscal impulsada por la Legislatura de Florida, que desde 2025 la estableció como un evento anual para facilitar las compras escolares de las familias. La medida busca aliviar el gasto que representa el regreso a clases, un tema recurrente en barrios con alta presencia hispana donde las compras se coordinan muchas veces entre vecinos y grupos comunitarios.

¿QUÉ ÚTILES ESCOLARES ESTÁN LIBRES DE IMPUESTOS?

Los útiles escolares con un precio de 50 dólares o menos por artículo estarán exentos del impuesto sobre las ventas. Recuerda: el límite se aplica por cada artículo, no por el total de la compra.

Útiles escolares exentos (hasta $50)

Carpetas

Archivadores

Cuadernos

Bolígrafos

Lápices

Marcadores fluorescentes

Ceras

Loncheras o fiambreras

Pegamento

Reglas

Ropa, útiles escolares y laptops de hasta US$1,500 están libres de impuestos en Florida (Foto: Freepik) / eli ramos

MATERIAL DIDÁCTICO QUE TAMBIÉN ENTRA EN LA EXENCIÓN

Además de los útiles tradicionales, el estado incluyó materiales educativos con un valor de 30 dólares o menos por unidad. Esta categoría apoya tanto a estudiantes como a familias que realizan actividades de aprendizaje en casa.

Materiales didácticos exentos (hasta $30)

Libros interactivos

Rompecabezas

Tarjetas didácticas

Juegos de memoria

Juguetes diseñados para enseñar lectura

Juguetes educativos enfocados en matemáticas

ROPA, ZAPATOS Y MOCHILAS TAMBIÉN CALIFICAN

La exención incluye prendas de vestir cuyo precio sea de 100 dólares o menos por unidad. Esto ayuda especialmente a familias que compran uniformes escolares o reemplazan calzado de crecimiento rápido en niños.

Ropa y accesorios incluidos (hasta $100)

Mochilas

Camisas

Pantalones

Zapatos

Suéteres

Ropa para dormir

Trajes de baño

Accesorios

COMPUTADORAS Y ACCESORIOS QUE PUEDEN COMPRARSE SIN IMPUESTO

Uno de los beneficios más relevantes es la exención para equipos tecnológicos cuyo precio sea de 1,500 dólares o menos por unidad. Esto aplica a muchos portátiles y tabletas básicas que usan estudiantes desde primaria hasta universidad.

Computadoras y electrónicos exentos (hasta $1,500)

Computadoras portátiles

Tabletas

Calculadoras

Impresoras

Software

Dispositivos de almacenamiento (discos duros, SSD)

Memorias USB (unidades flash)

Auriculares

Micrófonos

El uso de laptops y tablets muchas veces es crucial en la vida escolar (Foto: Freepik)

Para conocer la lista completa de los artículos libre de impuestos, puedes entrar a este enlace oficial.

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