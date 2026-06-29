A pocos días de finalizar el mes de junio, se confirmó que entrará en vigor una nueva normativa en Texas desde el 1 de julio, la cual cambiará completamente el funcionamiento de los foods trucks en el estado en mención . Desde la fecha indicada, estos populares negocios deberán contar una licencia estatal para operar sin inconvenientes. En esta nota te revelaré más detalles sobre lo que exige la Ley HB 2844 y qué sanciones se impondrá aquel que no acate este reglamento.

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En qué consiste la Ley HB 2844 y qué exige

La normativa implementa un esquema de vigilancia centralizada bajo la dirección del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés), con el propósito de estandarizar las reglas de operación y eliminar cualquier reglamento que se oponga a las directrices estatales.

En ese sentido, cada food truck deberá contar con su propio permiso para operar , obligando a las empresas que posean múltiples unidades a tramitar una licencia individual por cada vehículo.

Es más, si se pretende acceder a esta licencia estatal, cada unidad deberá pasar por una inspección sanitaria que podría ser realizado por el estado de Texas u organismos locales asociados a las autoridades locales.

Estos negocios deberán pasar por una inspección sanitaria para determinar que cumplen con estándares de calidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por su parte, los solicitantes tendrán que presentar ciertos documentos relacionados al negocio y al “food truck” que utilizan, tales como sus datos personales, descripción de los productos comercializados, número de matrícula, registro vehicular y comprobante de seguro .

Es importante resaltar que, tras presentarse la solicitud completa y correcta, la autoridad local tiene hasta 14 días para concluir con el proceso de evaluación. Pasado este periodo, se dará a conocer la decisión final.

Qué sanciones se podría derivar en caso no se cumpla con la Ley HB 2844

El DSHS tiene la facultad suficiente para suspender o cancelar licencias estatales a los propietarios de “food trucks” si detectan que no cumplen con las normas y requisitos legales, otorgó información falsa en su solicitud de licencia o realizó conductas que infringen leyes.

También puede ordenar una suspensión inmediata en caso considera que la actividad de dicha licencia está representando un riesgo para la salud pública; es decir, el negocio de “food truck” no está aplicando una correcta salubridad en la preparación de sus alimentos.

Todo propietario de food truck en Texas deberá contar con dicha licencia desde el 1 de julio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Ahora, si una persona o empresa decide seguir en funcionamiento a pesar que su licencia fue suspendida o revocada, las consecuencias serán más severas; se espera que la autoridad estatal aplique desde multas económicas hasta la prohibición de seguir laborando.

Los permisos emitidos tendrán una vigencia de doce meses a partir de su expedición; es más, es requisito obligatorio que la licencia y el certificado de salud deben colocarse a la vista del público y del personal de fiscalización .

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