Un cambio decisivo en los procedimientos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) entrará en vigor este 10 de julio, modificando estrictamente la manera en que se deben firmar las solicitudes. Desde la fecha indicada, un descuido en este paso básico podría ocasionar el rechazo de tu trámite y otras consecuencias. Esta nota te revelará más detalles al respecto.

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De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), esta nueva medida en materia de beneficios migratorios pretende reducir el fraude y fortalecer la verificación de identidad de los solicitantes .

Estos nuevos cambios entrarán en vigencia para todas las peticiones ingresadas a partir del 10 de julio 2026; eso sí, quedan exentos de esta medida únicamente los trámites de naturalización bajo los Formularios N-600 y N-600K.

Las autoridades de USCIS serán más rigurosos en la revisión de las solicitudes presentadas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Esto cambia con la nueva regla de USCIS

Con esta nueva disposición, USCIS tendrá mayor facultad para rechazar o denegar solicitudes si considera que la firma no es válida; también se podrá aplicar aún cuando el caso haya sido admitido originalmente para su procesamiento.

Entonces, los solicitantes deberán tener en cuenta lo siguiente, según lo indicado por el portal El Nuevo Herald :

USCIS no aceptará un sello ni un nombre escrito a máquina en lugar de una firma.

Para un solicitante menor de 14 años, los padres o el tutor legal deberán firmar en su nombre.

USCIS rechazará el formulario si considera que la firma no está realizada correctamente.

Con esta nueva disposición, los solicitantes deberán ser más cuidadosos al momento de firmar sus trámites. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Un error en la firma también puede derivar a consecuencias financieras para quien realiza su trámite migratorio, incluyendo la penalización de perder los pagos ya realizados por los derechos de la solicitud.

Si esto ocurre, la persona interesada se verá obligada a reiniciar la totalidad del trámite desde cero y a realizar el pago correspondiente sobre la nueva solicitud que pretende gestionar.

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