Desde que el presidente Donald Trump asumió el poder en Estados Unidos y dio inicio a su programa de deportaciones, el que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen operativos con el rostro cubierto ha generado más de una crítica y cuestionamiento y hoy vuelve a ser un tema de conversación tras activarse el apoyo que están brindando en los aeropuertos del país en el marco del cierre parcial del gobierno que afecta desde febrero y que ha ocasionado que el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se quede sin cobrar su sueldo desde hace un mes derivando en colas de hasta cuatro horas para pasar por los controles antes de volar ya que muchos han optado por renunciar, no ir a trabajar o reportarse enfermos. Desde este lunes 23 de marzo, los oficiales comenzarán a operar en los principales terminales tras la orden de la administración del presidente Donald Trump que defiende la medida como necesaria para la seguridad nacional y la fluidez del transporte. Tras verse su presencia en diversos puntos, el presidente usó su cuenta en la plataforma Truth Social esta mañana para hacer una petición especial, algo que sorprendió porque él es un gran defensor de que los agentes federales se cubran el rostro en sus operativos migratorios. Aquí te cuento si usarán sus tradicionales máscaras para ocultar su identidad.

¿Por qué ICE estará en los aeropuertos de Estados Unidos y en cuáles?

La falta de presupuesto ha dejado a los agentes de la TSA (la agencia que revisa tu equipaje y te manda al scanner) sin salario, provocando escasez de personal y retrasos masivos en los controles de seguridad. El gobierno busca utilizar a ICE para “agilizar” los tiempos de espera y aliviar las largas filas y las demoras provocadas por la falta de personal de TSA en medio del bloqueo presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, el propio presidente Donald Trump dejó claro que también se trata de una oportunidad para intensificar la detención de inmigrantes indocumentados que intenten viajar por avión.

Un portavoz de DHS indicó que “cientos” de oficiales de ICE serán enviados a los aeropuertos, aunque evitó precisar el desglose exacto por terminal “por razones de seguridad”; sin embargo, documentos a los que accedieron medios como The New York Times señalan que el despliegue alcanzará al menos a 14 grandes aeropuertos en todo el país, incluyendo hubs como John F. Kennedy (JFK) y LaGuardia en Nueva York, además de terminales en Filadelfia, Chicago, Houston y Phoenix.

Este lunes por la mañana ya fueron vistos los primeros agentes federales de inmigración en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta o en JFK de Nueva York, según reportes de la agencia AP.

El “zar de la frontera” Tom Homan confirmó que, a partir de este lunes 23 de marzo, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán presentes en aeropuertos de todo el país para apoyar a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). (Foto: Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MEGAN VARNER

¿Agentes de ICE se cubrirán el rostro en los aeropuertos? Esto dice Donald Trump

El presidente dispuso el envío de agentes federales de inmigración a los aeropuertos estadounidenses para ayudar con la seguridad a la TSA en medio del cierre de gobierno ya sea vigilando las salidas o verificando la identidad de los pasajeros; sin embargo, su presencia genera preocupación entre los inmigrantes y usuarios.

Ante esto, Trump les hizo una petición especial: descubrirse el rostro y no usar máscaras, una de las demandas de los demócratas, que exigen cambios importantes en las políticas migratorias federales para aceptar financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), lo cual hasta el momento sigue estancado, según detallan desde N+Univision.

“Soy un gran defensor de que ICE use máscaras mientras buscan y se ven obligados a lidiar con criminales duros, muchos de los cuales pudieron entrar en nuestro país gracias al Sleepy Joe Biden y su maravillosa “zar de la frontera”, Kamala (¡ella ni siquiera fue a la frontera!), a través de su política de fronteras abiertas absolutamente descabellada. Sin embargo, agradecería enormemente que NO USARAN MÁSCARAS cuando ayuden a nuestro país a salir del DESASTRE causado por los demócratas en los aeropuertos”, escribió el mandatario.

Desde este lunes 23 de marzo, el gobierno de Estados Unidos comenzó a desplegar agentes de ICE en aeropuertos del país. (Foto: David Grunfeld/The New Orleans Advocate via AP) / David Grunfeld

Qué pueden hacer legalmente los agentes de ICE en los aeropuertos

ICE es una agencia del DHS con facultades para hacer cumplir las leyes migratorias dentro del territorio de Estados Unidos, incluyendo la detención de personas con órdenes de deportación o que se encuentren sin autorización migratoria. Aquí las tareas principales asignadas:

Vigilar salidas de emergencia y puertas de salida de las zonas de seguridad para evitar accesos no autorizados por esos puntos y liberar a personal de TSA para que se concentre en los controles.

Controlar accesos, entradas y ciertas áreas de circulación, ayudando a dirigir el flujo de pasajeros hacia los puntos de revisión.

Apoyar en manejo de filas y control de multitudes en aeropuertos con tiempos de espera muy largos, según explicaron funcionarios de DHS y autoridades locales como el alcalde de Atlanta.

Qué no harán, según Homan y DHS

No operarán máquinas de rayos X ni escáneres corporales, porque no están entrenados para esas tareas especializadas de TSA.

No sustituirán por completo a los agentes de TSA en los puntos de revisión; su papel es “llenar huecos” por falta de personal y permitir que TSA se enfoque en el trabajo técnico de seguridad.

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