El presidente Donald Trump anunció que el gobierno federal entregará nuevos pagos a través del Fondo de Mejora de Medicare, una medida dirigida a apoyar a millones de adultos mayores frente a los costos vinculados a su cobertura médica. El beneficio consistirá en un desembolso único de 90 dólares por persona y podría alcanzar a más de 20 millones de afiliados en todo Estados Unidos. Sin embargo, no todos recibirán este dinero y existen condiciones que definirán quiénes pueden acceder al apoyo. ¿A quiénes les corresponde, qué personas quedarán excluidas, cuándo llegará el pago y de qué forma se entregará? En esta nota te explicamos todo lo que debes saber.

El Fondo de Mejora de Medicare fue creado por la Sección 7002 de la Ley de Asignaciones Suplementarias de 2008 para financiar mejoras en el programa original de pago por servicio, contemplado en las partes A y B de Medicare.

Más de 20 millones de personas podrían obtener $90 como ayuda para los costos de Medicare (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LOS US$90 DEL FONDO DE MEJORA DE MEDICARE?

El pago no es un beneficio mensual ni requiere una solicitud aparte: se trata de un reembolso único de 90 dólares, se lee en sitio oficial de The White House. Para recibir dicho monto, una persona debe cumplir todos estos requisitos:

Estar inscrita en Medicare Original, Parte B.

Vivir en Estados Unidos.

No tener la prima de Medicare pagada mediante asistencia de Medicaid.

No pagar el Income-Related Monthly Adjustment Amount (IRMAA), el recargo aplicado a beneficiarios con ingresos más altos.

Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), este grupo suma aproximadamente 20.8 millones de beneficiarios.

¿QUIÉNES QUEDARÁN FUERA?

No recibirán el desembolso único de 90 dólares:

Personas cuya prima de Parte B ya sea cubierta con ayuda de Medicaid.

Beneficiarios que pagan IRMAA por sus ingresos.

Personas con Medicare Advantage, aunque tengan cobertura de Parte B a través de ese plan privado.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL PAGO Y DE QUÉ FORMA SE ENTREGARÁ?

La mayoría de los beneficiarios que cumplan los requisitos recibirán un depósito directo de US$90 alrededor del 8 de octubre, seguido de un correo electrónico o una carta del presidente a mediados de octubre.

Algunos beneficiarios recibirán un cheque en papel de US$90 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos más adelante en octubre con el siguiente mensaje adjunto: “Pago del Fondo de Mejora de Medicare; Pago de $90 para compensar la prima de octubre”, precisa la web de CMS.

Recuerda que no se debe llenar una solicitud para cobrarlo: el pago debe emitirse automáticamente a las personas elegibles.

No necesitas solicitar el cheque de $90, ya que Medicare prevé emitirlo de forma automática a las personas que reúnan los requisito (Foto: Freepik)

¿PARA QUÉ SIRVE EL PAGO?

El gobierno presenta el desembolso como una ayuda para cubrir parte de la prima de Medicare Parte B, que financia servicios como consultas médicas, atención ambulatoria, análisis clínicos, equipo médico duradero y algunos servicios preventivos.

Sin embargo, se trata de una ayuda puntual: la prima estándar de Parte B en 2026 es de US$202.90 al mes, por lo que los 90 dólares cubren menos de la mitad de una prima mensual estándar.

ALGUNAS PREGUNTAS QUE TE PUEDES HACER

¿Cómo puedes comprobar si cumples los requisitos para recibir el reembolso?

Los beneficiarios inscritos en la Parte B de Medicare que no reciben asistencia para el pago de primas a través de Medicaid o que no pagan un Ajuste Mensual Relacionado con los Ingresos pueden llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para verificar su elegibilidad para el reembolso de la prima.

¿Cómo verificar si ya te entregaron dicho reembolso?

Los beneficiarios que deseen verificar el estado de su pago deben llamar a la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213 a partir del 15 de octubre de 2026.

Revisa que Medicare y el Seguro Social tengan actualizada tu dirección postal y tus datos de depósito directo para evitar demoras.