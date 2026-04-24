Si resides en Estados Unidos y tienes la urgencia de tramitar o renovar tu pasaporte estadounidense , se te ha presentado una excelente oportunidad. Sucede que las autoridades del país confirmaron la realización de una feria comunitaria diseñada para facilitar este proceso sin programar una cita; con esta iniciativa, se pretende reducir los tiempos de espera y acceder al servicio. En caso tengas duda sobre los requisitos, la documentación necesaria o si calificas para participar, te invito a leer esta nota completa para que conozcas los detalles.

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El Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) se encargó de realizar este anuncio sobre este certamen comunitario con la finalidad de facilitar la gestión de este importante documento. El proceso se realizará de manera presencial y sin cita previa durante la misma jornada .

La feria comunitaria está pactada para este sábado 25 de abril con un horario limitado, enfocándose exclusivamente en atender a los usuarios que pretenden tramitar su pasaporte por primera vez o aquellos que necesitan asesoría para finalizar su proceso.

Se trata de una gran oportunidad en caso no cuentes con tiempo suficiente para acudir a las entidades correspondientes. (Crédito: Freepik)

Dónde se realizará la feria comunitaria de pasaportes en Estados Unidos

Esta jornada se llevará a cabo en la sede situada en el 197-01 Linden Boulevard, situado en el barrio de Jamaica, Queens, Nueva York. El horario está programado entre las 10:00 a.m. y 2:00 p.m. de la fecha que te indiqué.

Entonces, si necesitas finalizar el trámite de esta credencial, no dudes en aprovecharlo, pues contarás con la asesoría de personal capacitado.

Esta feria comunitaria se desarrollará en el barrio de Jamaica, distrito de Queens. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Quiénes pueden acceder a esta feria comunitaria de pasaportes

Según lo indicado por el USPS, solo las personas con ciudadanía estadounidense podrán tramitar o renovar su pasaporte en este evento. Para ello, será necesario presentar un certificado de nacimiento o el pasaporte anterior.

También es importante que lleves otros documentos necesarios, tales como un documento de identidad vigente (licencia de conducir o identificación oficial), formulario correspondiente completo y foto tipo pasaporte de 2x2 pulgadas .

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