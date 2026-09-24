La primera busway de El Bronx ya está en funcionamiento en Tremont Avenue, una de las arterias más transitadas del borough y una calle fundamental para miles de familias que dependen del autobús para llegar al trabajo, la escuela, citas médicas, comercios y conexiones con el subway. La nueva vía prioritaria busca dar más espacio al Bx36, una ruta utilizada por más de 39,000 pasajeros al día, en un corredor donde los buses llegaron a avanzar a apenas 5 millas por hora durante los momentos de mayor congestión. Para quienes hacen el trayecto cotidiano entre Third Avenue, Southern Boulevard, Belmont Avenue y las zonas cercanas a Crotona, el cambio ya está en la calle: menos espacio para el tráfico de paso y prioridad para el transporte público que sostiene buena parte de la movilidad diaria en el distrito.

La busway de Tremont Avenue comenzó a operar el sábado 19 de septiembre de 2026. Cuatro días después, el 23 de septiembre, el alcalde Zohran Kwame Mamdani y el New York City Department of Transportation (NYC DOT) anunciaron oficialmente su inauguración.

Así se ve la primera busway en El Bronx, que mejorará el servicio de la línea Bx36 (Foto: NYC DOT)

¿DÓNDE ESTÁ LA PRIMERA BUSWAY DE EL BRONX?

La nueva infraestructura está ubicada en Tremont Avenue, una vía clave de este a oeste en El Bronx. No se trata únicamente de un carril pintado: durante determinadas horas, el corredor limita el tránsito de paso de vehículos particulares para que los autobuses, servicios de emergencia, bicicletas y ciertos camiones puedan avanzar con menos demoras.

La intervención abarca cerca de media milla y opera en los siguientes segmentos:

Sentido Tramo de la busway Este Desde Third Avenue hasta Southern Boulevard Oeste Desde Southern Boulevard hasta Belmont Avenue Este, compartido Carril compartido para autobuses y bicicletas entre Webster Avenue y Third Avenue

La restricción está vigente todos los días de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m., las reglas especiales dejan de aplicarse y los conductores pueden circular por Tremont Avenue, salvo que la señalización indique otra limitación.

¿QUÉ AUTOS Y VEHÍCULOS PUEDEN CIRCULAR?

Un aspecto importante para conductores, pasajeros de taxi, usuarios de Uber o Lyft, repartidores y comerciantes es que la medida no elimina por completo el acceso local a Tremont Avenue.

Durante el horario de operación, los vehículos particulares pueden entrar desde una calle lateral para llegar a un bloque específico, estacionar, dejar o recoger a una persona, o realizar una gestión en la zona. Sin embargo, deben tomar el siguiente giro disponible a la derecha y no pueden atravesar el tramo completo como tráfico de paso.

Vehículo o usuario ¿Puede recorrer toda la busway entre 6:00 a.m. y 8:00 p.m.? Autobuses Sí Vehículos de emergencia Sí Vehículos de Access-A-Ride Sí Bicicletas Sí Camiones con más de dos ejes o seis o más neumáticos Sí Autos particulares No; pueden ingresar para acceso local y deben girar a la derecha en la siguiente salida disponible Taxis, Uber y Lyft No; pueden entrar para recoger o dejar pasajeros, pero deben salir en el próximo giro a la derecha

El estacionamiento sigue permitido a lo largo de la busway, siempre que los choferes respeten las señales instaladas en cada bloque. Las áreas de carga y descarga para camiones también se mantienen en las zonas autorizadas.

Para quienes no necesiten ingresar a esa avenida, la ciudad recomienda considerar vías alternativas como East 180th Street, East 179th Street, East 175th Street, Crotona Park North o la Cross Bronx Expressway, de acuerdo con el sentido del recorrido.

LA LÍNEA BX36 ES LA PRINCIPAL BENEFICIADO

El Bx36 es la ruta que recibirá el mayor impacto de la nueva configuración. Más de 39,000 personas utilizan este servicio a diario, lo que lo convierte en una conexión esencial para los residentes que se desplazan de este a oeste dentro del borough.

El dato cobra especial relevancia en una zona donde cerca del 72% de los hogares no cuenta con auto privado. Para muchas familias, el bus no es una opción ocasional: representa el medio para llegar a un turno laboral, asistir a una cita médica, ir a clases, hacer compras o combinar con otros medios de transporte.

Estos son algunos de los servicios a los que conecta el corredor:

Bx36, la ruta con beneficio directo de la intervención.

Líneas de subway 1, 2, 4, 5, 6, A, B y D, mediante enlaces cercanos

Metro-North Railroad.

Otras rutas locales del sistema de autobuses de El Bronx.

La meta de la Alcaldía es reducir retrasos y hacer más confiable un recorrido que durante años ha quedado atrapado entre el tráfico, los autos estacionados y los giros en una de las avenidas con mayor actividad residencial y comercial del distrito.

Los pasajeros de la línea Bx36 serán los que se van a beneficiar con la implementación de esta busway (Foto: MTA)

TREMONT AVENUE TAMBIÉN TENDRÁ MEJORAS DE SEGURIDAD

La obra no se limita a acelerar los viajes. El NYC DOT también implementó cambios de seguridad en ocho intersecciones de Tremont Avenue y calles cercanas, dentro de un tramo que la ciudad identifica como prioritario para Vision Zero.

Entre 2020 y 2024, cuatro personas murieron y cerca de 630 resultaron heridas en choques de tránsito registrados en esta avenida. La cifra equivale, en promedio, a aproximadamente dos lesionados por semana.

Las intersecciones intervenidas son:

Tremont Avenue y Webster Avenue

Tremont Avenue y Third Avenue

Tremont Avenue, Southern Boulevard y Crotona Parkway

Third Avenue y East 175th Street

Southern Boulevard, Crotona Parkway y East 180th Street

Crotona Avenue y East 180th Street

Third Avenue y East 180th Street

Tremont Avenue y Washington Avenue

Las modificaciones incluyen extensiones pintadas de aceras, una solución que acorta la distancia de cruce para los peatones y obliga a los conductores a disminuir la velocidad al doblar. También se instalaron delimitadores flexibles, bloques de granito y estacionamientos para bicicletas, con el objetivo de evitar que los automóviles invadan esos espacios.

MULTAS Y CONTROL DE LA BUSWAY

El cumplimiento de las reglas será vigilado por agentes de tránsito del NYPD y cámaras automatizadas. Infringir las normas de un carril de autobuses puede generar multas de entre $50 y $250.

Los conductores deben prestar atención a las marcas rojas sobre el pavimento y a los letreros ubicados en las calles transversales. Cada bloque incluye señales con la leyenda “BUS TRUCK ONLY”, además de avisos que indican cuándo es obligatorio girar a la derecha para abandonar el área restringida.

LA CIUDAD PREPARA UNA SEGUNDA ETAPA

La medida forma parte del plan Next Stop: Fast Buses, Better Service, una iniciativa desarrollada por la ciudad junto con el estado de Nueva York y la MTA para mejorar la velocidad y confiabilidad de 175 rutas de autobús.

En Tremont Avenue, el diseño actual es presentado como el punto de partida para futuras mejoras de bus rapid transit, conocido como BRT. Antes de avanzar, la administración de Mamdani prevé iniciar un proceso de participación comunitaria con residentes, comerciantes, pasajeros y organizaciones de la zona.

Entre las mejoras que podrían evaluarse en la próxima fase figuran:

Cambios adicionales en el diseño vial.

Renovación de aceras y zonas peatonales.

Paradas de autobús modernizadas.

Refugios para pasajeros con características similares a estaciones.

Nuevas inversiones para lograr recorridos más rápidos y predecibles.

Desarrollo gradual de un corredor BRT en una parte más amplia de Tremont Avenue.

El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, indicó que la ciudad comenzará próximamente el diálogo comunitario para definir cómo llevar esta iniciativa a una nueva fase.

Zohran Mamdani inauguró esta reciente obra que tiene la finalidad de mejorar el servicio de buses en la ciudad (Foto: NYC DOT)

¿QUÉ CAMBIA DESDE AHORA?

Para los usuarios del Bx36, la diferencia más inmediata es que el bus tendrá prioridad en los tramos habilitados de Tremont Avenue durante el día. Las autoridades esperan que eso reduzca el tiempo perdido en congestiones y permita que los pasajeros puedan planificar mejor sus recorridos.

El NYC DOT sostiene que otras busways de Nueva York han logrado aumentar la velocidad de los autobuses hasta en 60% y reducir las lesiones de peatones y ciclistas hasta en 45%. Esos resultados corresponden a proyectos previos en la ciudad y no representan una garantía específica para esta avenida.

Por ahora, la información clave para pasajeros y conductores es clara: la primera busway de El Bronx ya opera en Tremont Avenue; funciona todos los días de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.; el Bx36 será el principal beneficiado, y los autos todavía podrán ingresar para actividades locales, aunque ya no tendrán permitido utilizar el corredor como ruta de paso durante ese horario.