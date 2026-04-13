Planear un viaje internacional desde Estados Unidos no solo se trata de preparar una maleta y comprar pasajes, requiere prestar atención a muchos detalles, especialmente en el pasaporte estadounidense . Sucede que existe un factor en este documento que suele pasar desapercibido, pero tiene un impacto considerable hasta el punto de que el pasajero pierda el vuelo. Si estás a punto de realizar un trayecto hacia otro país, te invito a conocer cuál es esa particularidad que las autoridades revisan con rigurosidad en tu credencial y cómo evitarlo para que no tengas inconvenientes durante los controles.

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La advertencia ha sido emitida por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), enfatizando que muchos pasajeros de EE.UU. no lo tienen en cuenta cuando pretenden realizar un vuelo hacia un país extranjero.

En ese punto, el organismo solicitó a los próximos viajeros que estén atentos a la fecha de vencimiento de su pasaporte, especialmente si su caducidad está programado para los próximos seis meses. Aunque parezca increíble, este simple detalle te traería problemas cuando intentes ingresas a otras naciones.

Sucede que diversos países mantienen normativas que no permiten el ingreso de personas cuyos pasaportes tengan una vigencia menor a los seis meses . Aunque no suele ocurrir en todos los casos, es necesario monitorear los requisitos de ingreso de cada nación que tienes planificado volar.

Entonces, si quieres verificar las exigencias de entrada del destino que viajarás, necesitas ingresar al sitio web del DOS para que accedas a dicha información y así evites posibles inconvenientes.

Esta advertencia surge debido a que ciertos países no aceptan que tu pasaporte tenga una validez de al menos seis meses. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Qué hacer si mi pasaporte estadounidense está a punto de caducar

Si tu pasaporte está cerca de vencerse, aún tienes la posibilidad de iniciar un proceso de renovación; es más, podrás gestionarlo de manera digital si cumples con ciertos requisitos establecidos. A continuación, te revelaré de cuáles se tratan:

Tu pasaporte debe tener una validez de diez años (si eres adulto). Debe vencer dentro de un año o haber vencido hace menos de cinco años.

Debes contar con 25 años o más.

No debes cambiar la información personal (identidad o sexo)

No debiste realizar viajes durante al menos 6 semanas a partir de la fecha de la presentación de tu solicitud.

Debes residir en un estado o territorio de EE.UU. cuando presentes la solicitud.

Tu pasaporte no debe estar dañado ni puede ser denunciado como perdido o robado.

Cumpliendo con estos puntos, también deberás presentar unos documentos importantes, tales como tu pasaporte actual, una fotografía digital y una tarjeta de crédito o debito para cubrir los gastos . Adicionalmente, será necesario que proporciones tus datos personales (número de seguro social y contacto para emergencias).

Realizando la renovación de tu pasaporte estadounidense a tiempo podrás disfrutar de tu viaje internacional sin inconvenientes. (Crédito: MistikaS / iStock) / MistikaS

Los costos para renovar un pasaporte estadounidense

Pasaporte: $130

$130 Tarjeta de pasaporte: $30

$30 Pasaporte y tarjeta: $160

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