El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York anunció que revisará certificados médicos antes de suspender ciertas licencias de conducir, para asegurarse de que las personas con problemas de salud puedan seguir manejando solo si es seguro. La idea es que, en lugar de cancelar de inmediato el permiso, se dé oportunidad a los conductores y a sus médicos de entregar un informe actualizado sobre su estado de salud. Con esta información, el DMV decidirá caso por caso si la persona puede continuar al volante, si necesita más controles o si es mejor que deje de manejar por su propia seguridad y la de los demás. En esta nota te contamos qué condiciones deben ser reportadas.

Vale precisar que la Unidad de Revisión Médica es responsable de investigar los informes de conductores y solicitantes de licencia que tengan una condición médica (mental o física) que pueda interferir con la operación segura de un vehículo motorizado. Cabe precisar que los asesores médicos, que son médicos certificados, ayudan al DMV a tomar decisiones sobre la licencia de conducir.

Si el DMV detecta que un accidente pudo estar relacionado con una condición médica, puede exigir reportes adicionales (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES QUE DEBEN SER REPORTADAS AL DMV?

A continuación, cada una de las condiciones que deben ser reportadas, de acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York.

Enfermedades cardíacas

Los conductores con desfibriladores cardíacos y taquiarritmia ventricular requieren revisión y aprobación por parte de la Unidad de Revisión Médica.

Otras afecciones cardíacas están sujetas a la aprobación de esta unidad solo si la afección está asociada con la pérdida de conciencia. Estas afecciones incluyen:

Fibrilación auricular.

Arritmia cardíaca.

Marcapasos.

Hipertensión no controlada.

Arteriopatía coronaria.

Irregularidades estables del ritmo cardíaco, soplos y stents.

Cualquiera de estas afecciones debe ser reportada por un médico utilizando el formulario de Declaración del Médico para la Unidad de Revisión Médica (MV-80U.1).

Problemas de visión

“Si su visión es inferior a 20/40 pero no inferior a 20/70 o si usa lentes telescópicos, envíe un Informe de Examen de la Vista para la Unidad de Revisión Médica (MV-80L)”, se lee en el sitio web de DMV Nueva York.

Informes de un agente de policía

Se notificará a la Unidad de Revisión Médica si un informe policial de accidente indica que un accidente de vehículo motorizado pudo haber sido causado por alguna de las siguientes afecciones.

Pérdida de conciencia.

Quedarse dormido.

Fatiga o somnolencia.

Enfermedad.

Medicamentos recetados.

Discapacidad física o mental.

“Si el DMV recibe un informe policial de accidente que indique que una de estas condiciones, distinta a la pérdida de conciencia, causó el choque, es posible que se le solicite documentación médica. Si no la proporciona, su licencia de conducir podría ser suspendida hasta que cumpla con los requisitos”, precisa el departamento.

Podría ser necesario que asista a una entrevista de evaluación o que realice un examen de la vista, un examen escrito o una prueba de manejo. Si no aprueba estas pruebas, su licencia de conducir podría ser suspendida o revocada.

Los asesores médicos del DMV, que son doctores certificados, revisan los reportes de salud y ayudan a determinar si un conductor debe mantener su licencia (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!