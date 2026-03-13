Una decisión reciente del Servicio de Impuestos Internos, conocido como Internal Revenue Service (IRS, por sus siglas en inglés), ofrece un respiro para miles de contribuyentes en Estados Unidos. La agencia anunció que extenderá varios plazos clave relacionados con la presentación de declaraciones y el pago de impuestos federales. Sin embargo, el alivio no es general para todos los ciudadanos. La prórroga solo beneficiará a personas y empresas que cumplan ciertas condiciones establecidas por el organismo fiscal, por lo que muchos contribuyentes deberán revisar con atención si realmente califican para aprovechar el nuevo calendario tributario sin enfrentar multas o sanciones.

A partir del segundo anuncio oficial se aclaró quiénes pueden acceder a este beneficio. La extensión se aplica exclusivamente a contribuyentes que viven o tienen negocios en zonas declaradas áreas de desastre en el estado de Louisiana, que fue golpeado por intensas tormentas de hielo a partir del 22 de enero de 2026. Tras la declaración de desastre para ese estado, el IRS activó un mecanismo especial que permite posponer varios plazos fiscales para quienes se encuentran en regiones afectadas por emergencias naturales.

Según explicó el IRS, la medida otorga tiempo adicional para presentar diferentes declaraciones y realizar pagos de impuestos federales. Con la nueva disposición, los contribuyentes elegibles tendrán hasta el 31 de marzo de 2026 para completar estos trámites. Siempre que se respete esa fecha límite, no se aplicarán multas por presentación tardía ni penalidades por retrasos en los pagos.

Según el IRS, ciertos contribuyentes podrán aplazar sus impuestos hasta una nueva fecha sin enfrentar multas por retraso. | Crédito: pressfoto / freepik

Qué impuestos y trámites se aplazan con la prórroga del IRS

La extensión abarca varias obligaciones tributarias federales. Entre ellas se encuentran las declaraciones de impuestos sobre la renta de individuos, corporaciones y fideicomisos, además de formularios vinculados a sociedades y empresas de tipo S. También incluye ciertas declaraciones relacionadas con organizaciones exentas de impuestos.

De acuerdo con información del IRS, la medida busca dar margen a los contribuyentes que enfrentan las consecuencias de eventos climáticos severos. En muchos casos, estas emergencias provocan pérdida de documentos importantes, interrupciones en las operaciones de negocios o gastos inesperados relacionados con reparaciones y reconstrucción.

La prórroga también cubre los pagos estimados del impuesto sobre la renta que originalmente debían realizarse después del 22 de enero de 2026. Si estos pagos se efectúan antes del 31 de marzo, los contribuyentes no enfrentarán penalidades por no haber cumplido con las fechas habituales.

Además, las declaraciones trimestrales de tributos sobre nómina y ciertos gravámenes especiales que normalmente debían presentarse el 2 de febrero de 2026 también quedan incluidas dentro del nuevo calendario.

Quiénes más pueden acceder al alivio fiscal

El beneficio no solo alcanza a residentes y empresas locales. El IRS también contempla a ciertos trabajadores que participaron en tareas de ayuda tras el desastre. Esto incluye personal de organizaciones gubernamentales o entidades filantrópicas que colaboraron en labores de asistencia dentro de la zona afectada.

Asimismo, el organismo considera situaciones excepcionales vinculadas con la emergencia. Por ejemplo, si una persona resultó herida mientras se encontraba en la región durante el evento climático, en determinados casos también podría aplicarse el alivio fiscal relacionado con su situación tributaria.

El IRS explicó que esta medida busca dar alivio a quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus impuestos tras un desastre. | Crédito: Freepik

Otros beneficios fiscales para los afectados

Más allá de la extensión de plazos, el IRS anunció otras formas de asistencia para quienes fueron perjudicados por las tormentas invernales. Una de ellas es la posibilidad de reclamar pérdidas relacionadas con el desastre en la declaración de impuestos federales.

Los contribuyentes pueden optar por deducir los daños sufridos en su declaración del año en que ocurrió el fenómeno climático. Esta flexibilidad puede ayudar a las familias a obtener un reembolso más rápido, especialmente si necesitan recursos para reparar viviendas o reemplazar bienes dañados.

Además, el IRS informó que las personas afectadas tendrán más tiempo para decidir cómo reclamar estas pérdidas. En el caso de contribuyentes individuales, el plazo para tomar esa decisión se extiende hasta el 15 de octubre de 2026, lo que brinda un margen adicional para evaluar cuál opción resulta más conveniente desde el punto de vista fiscal.

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