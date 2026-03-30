La alerta se activó para más de 800,000 contribuyentes en Estados Unidos que podrían recibir un aviso del IRS en lugar de su reembolso. A poco de culminar la temporada de impuestos 2026 y en días en los que miles están declarando antes del 15 de abril, una información ha causado cierto temor ya que el Servicio de Impuestos Internos está enviando cartas en todo el país en lugar de su dinero. Esta información no llega para todos y es importante que sepas si puedes estar incluido en la lista. Para eso te dejo la información que necesitas conocer para estar preparado y, en caso recibas una, sepas cómo actuar correctamente para no tener mayores problemas o perder la oportunidad de recibir ese ‘extra’ que tanto has estado esperando y que podría tardar hasta 10 semanas o más según estimaciones de Kiplinger.

¿Por qué el IRS envía cartas en lugar de dinero?

El IRS usa las cartas para comunicar data importante para el contribuyente: avisar que cambió el monto del reembolso, informar que debes impuestos, pedir más información o notificar retrasos en el proceso. Esto significa que, aun si esperabas un cheque o depósito, lo más probable es que primero recibas una notificación explicando qué ocurrió con tu declaración o tu reembolso.

En muchos casos, la carta informa que el reembolso fue reducido o retenido porque hay inconsistencias en la declaración, deudas anteriores o dudas sobre tu identidad. Para la comunidad latina, especialmente quienes declaran con ITIN, estas cartas son claves para entender por qué el dinero no llegó o llegó incompleto.

En conclusión, el IRS retiene el dinero y envía cartas por los siguientes motivos:

Datos bancarios incorrectos

Cuentas cerradas o rechazadas por el banco

Errores en la declaración de impuestos

Revisión adicional por seguridad o identidad

El propio IRS recomienda revisar el aviso detenidamente, leerlo completo, guardar el documento con sus registros y actuar antes de la fecha límite indicada, porque muchas cartas requieren respuesta en unos 30 días. (Crédito: Imagen creada por Grupo El Comercio usando la IA de Gemini)

Qué información se detalla en la carta del IRS

La notificación es conocida como CP53E e indica que el IRS no pudo completar el depósito del reembolso; es decir, que el dinero existe, pero no se pudo entregar.

El IRS explica que “cuando el depósito directo falla, el reembolso debe reprocesarse manualmente”, lo que genera retrasos adicionales.

Eso sí, tienes que tener mucho cuidado con las estafas y saber cómo identificar una real ya que en temporada de impuestos cualquier puede ser víctima de un engaño. Una carta auténtica del IRS normalmente incluye: tu nombre completo, parte de tu número de Seguro Social o ITIN, un número de aviso o carta (como “CP” o “LTR”) en la esquina derecha y una explicación concreta del motivo del contacto. El IRS recomienda entrar a tu cuenta segura en línea para ver si hay una copia de esa carta en tu expediente; si aparece allí, es una señal fuerte de que el aviso es legítimo.

Cómo saber si estoy “en la lista” para recibir una carta del IRS

Si bien no existe una lista, lo que sí hay son señales claras de que podrías recibir una. Es más probable que el IRS te escriba si:

Declaraste impuestos recientemente.

Esperas un reembolso que aún no llega.

Tienes deudas con el IRS.

El IRS detectó diferencias entre lo que reportaste y lo que reportan bancos o empleadores.

Hay dudas sobre tu identidad.

Para saber si hay algún problema con tu declaración o reembolso, el IRS ofrece herramientas en español: puedes usar “¿Dónde está mi reembolso?” o revisar el estatus de tu caso desde tu cuenta en línea en IRS.gov. También puedes llamar al 1-800-829-1040 y presionar 2 para atención en español, con tu Seguro Social o ITIN a la mano.

Si la carta le pide enviar información o documentos, debe seguir las instrucciones y, si responde por escrito, incluir su número de identificación (Seguro Social o ITIN) en cada página y enviar todo a la dirección que aparece en el aviso. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué debes hacer si recibes una carta del IRS

Esto no significa que estés en un gran problema, sino que necesitas enviar la información solicitada de manera inmediata. Los expertos recomiendan:

Revisar cuidadosamente la notificación

Ingresar a tu cuenta en IRS.gov

Actualizar datos bancarios si es necesario

Responder dentro del plazo indicado (generalmente 30 días).

El IRS alerta que “no responder a tiempo puede generar retrasos adicionales en el reembolso” que normalmente ocurre en menos de 21 días; sin embargo, cuando hay un error, el retraso puede ser de hasta 10 semanas o más.

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