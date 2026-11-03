Un grupo de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirá su depósito el martes 10 de noviembre de 2026, un día antes de lo habitual, debido al Día de los Veteranos, conocido en inglés como Veterans Day. El feriado federal coincide con el segundo miércoles del mes, una fecha reservada para quienes tienen un cumpleaños de referencia entre el 1 y el 10 y están sujetos al calendario escalonado de la Administración del Seguro Social (SSA). Para los hogares que destinan este ingreso a la renta, los servicios o las compras del supermercado, conviene anotar el ajuste al organizar sus gastos: la modificación permite disponer del dinero con anticipación, pero no representa un bono ni aumenta la cantidad correspondiente.

La medida no alcanza a todas las personas inscritas en los programas de la agencia. Quienes cobran el día 3 mantienen su fecha, mientras que los destinatarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) deben revisar un cronograma distinto.

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social en Kansas (Foto: Google Maps)

¿QUIÉNES COBRARÁN EL SEGURO SOCIAL EL MARTES 10 DE NOVIEMBRE?

El adelanto corresponde a quienes reciben prestaciones de jubilación, Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) o sobrevivientes bajo el sistema organizado por cumpleaños, siempre que la fecha de nacimiento utilizada como referencia esté entre los días 1 y 10.

Normalmente, este grupo cobra el segundo miércoles del mes. Como en noviembre de 2026 esa jornada coincide con el feriado del 11, la SSA traslada la entrega al martes anterior, conforme a sus reglas de distribución.

No es necesario haber nacido en noviembre para acceder a este ajuste. Lo que determina el turno es el día del cumpleaños registrado para asignar la prestación, no el mes.

Día de nacimiento de referencia Fecha de pago en noviembre de 2026 Del 1 al 10 Martes 10 de noviembre Del 11 al 20 Miércoles 18 de noviembre Del 21 al 31 Miércoles 25 de noviembre

Por ejemplo, una persona nacida el 7 de marzo que recibe su jubilación bajo este esquema cobrará el 10 de noviembre. Sin embargo, esa misma fecha de nacimiento no modifica el turno de alguien que pertenece al grupo del día 3.

¿QUÉ CUMPLEAÑOS TOMA EN CUENTA LA SSA?

La fecha utilizada para establecer el depósito no siempre pertenece a quien recibe los fondos. La agencia considera el nacimiento del trabajador cuyo historial laboral da derecho a la prestación, una distinción especialmente importante para cónyuges y sobrevivientes.

En términos generales, las referencias son las siguientes:

Jubilación propia: el cumpleaños del trabajador retirado.

SSDI: la fecha de nacimiento de la persona asegurada que recibe la prestación por incapacidad.

Beneficios como cónyuge: el natalicio del titular sobre cuyo historial laboral se concede la ayuda.

Prestaciones para sobrevivientes: el cumpleaños del trabajador fallecido que generó el derecho a cobrarlas.

Si recibes fondos a través del registro de tu pareja o de un familiar fallecido, revisar únicamente tu cumpleaños podría llevarte a una conclusión equivocada. Antes de marcar el calendario, identifica qué historial sustenta la prestación.

ASÍ QUEDA EL CALENDARIO DEL SEGURO SOCIAL EN NOVIEMBRE DE 2026

El cambio por el Día de los Veteranos afecta al grupo del segundo miércoles. Para las demás categorías, el cronograma contempla entregas el martes 3 y los miércoles 18 y 25.

Fecha de pago Beneficiarios Martes 3 de noviembre Personas que recibían Seguro Social antes de mayo de 1997 y quienes cobran tanto esta prestación como SSI, según la regla general de la SSA. Martes 10 de noviembre Destinatarios sujetos al calendario por cumpleaños, con fecha de nacimiento de referencia entre los días 1 y 10. Miércoles 18 de noviembre Beneficiarios del sistema escalonado cuyo cumpleaños de referencia se encuentra entre los días 11 y 20. Miércoles 25 de noviembre Personas incluidas en el esquema por nacimiento, con fecha de referencia entre los días 21 y 31.

Para organizar la renta, los recibos o las compras de la cena de Acción de Gracias, el primer paso es identificar la categoría correspondiente. El feriado no modifica todos los depósitos del mes.

Millones de ciudadanos en Estados Unidos reciben un pago mensual del Seguro Social (Foto: Magnific)

¿EL AJUSTE SIGNIFICA QUE RECIBIRÁS MÁS DINERO?

No. La modificación cambia el momento de entrega, no el importe aprobado. Tampoco representa un segundo depósito, una bonificación por el Día de los Veteranos ni un incremento extraordinario.

No necesitas presentar una solicitud especial para recibir los fondos el martes 10. La programación forma parte del calendario oficial y se aplica al grupo correspondiente.