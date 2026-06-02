La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles continúa avanzando en medio de inquietudes sobre seguridad y control migratorio. Sin embargo, las autoridades locales han enviado un mensaje claro para tranquilizar a miles de aficionados e inmigrantes que asistirán a los partidos. Según confirmó el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, funcionarios federales le aseguraron que no se realizarán operativos de control migratorio durante los encuentros del torneo ni en los eventos relacionados con la competencia. Aunque agentes federales estarán presentes en la ciudad, su papel estará enfocado en una misión.

ICE estará presente, pero no para realizar redadas migratorias

La preocupación sobre una posible participación activa de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) surgió después de rumores que circularon en las últimas semanas y de las protestas organizadas por trabajadores del estadio donde se disputarán varios encuentros del Mundial.

Durante una conferencia de prensa, Robert Luna explicó que se comunicó directamente con responsables de Seguridad Nacional en la región de Los Ángeles para aclarar la situación.

“Hace un par de semanas hubo algunos informes, o rumores, sobre la posible presencia de ICE en los partidos o eventos de la FIFA”, señaló Luna.

Según Al Jazeera, El sheriff indicó que sí habrá agentes federales colaborando con el operativo de seguridad, pero aseguró que las autoridades le informaron específicamente que no se llevarán a cabo acciones de control migratorio dentro de los partidos ni en las actividades vinculadas al torneo.

No obstante, reconoció que los planes podrían modificarse en el futuro, aunque afirmó confiar en la información proporcionada por las autoridades federales.

Aunque habrá presencia de agentes federales en Los Ángeles, ICE participará únicamente en tareas de seguridad relacionadas con el Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuál será la función de los agentes federales durante el Mundial?

Las autoridades explicaron que la presencia federal estará relacionada con la seguridad general del evento, la coordinación entre agencias y la prevención de amenazas.

Resumen de las funciones previstas

Tema Detalles Control migratorio civil No se realizarán operativos en partidos ni eventos oficiales Presencia federal Sí habrá agentes federales colaborando en tareas de seguridad Supervisión de eventos Coordinación en zonas de aficionados y alrededores de los estadios Partidos de Irán Se desplegará personal adicional por razones de seguridad Vigilancia de drones Habrá restricciones temporales de vuelo y monitoreo constante Aplicación de la ley Refuerzo policial en toda la región durante el torneo

Trabajadores del estadio expresaron su preocupación

Las declaraciones llegan después de que trabajadores del SoFi Stadium —que durante el Mundial será conocido como Estadio de Los Ángeles— manifestaran su rechazo a cualquier posible participación de ICE en los eventos.

El mes pasado, un sindicato que representa a empleados del recinto amenazó con convocar una huelga y exigió garantías federales de que los agentes migratorios no serían utilizados durante el torneo.

Los trabajadores argumentaron que la sola presencia de ICE podría generar temor entre empleados y aficionados.

Isaac Martínez, cocinero del estadio, participó en una protesta frente al recinto y expresó su preocupación.

“ICE no debería tener ningún papel en estos juegos”, afirmó.

También señaló que muchos trabajadores no quieren vivir con miedo al acudir a sus empleos o al regresar a sus hogares.

Los partidos de Irán tendrán medidas especiales

Uno de los aspectos que más atención genera dentro del plan de seguridad son los encuentros de la selección de Irán.

El Estadio de Los Ángeles albergará dos de los tres partidos de la fase de grupos del combinado iraní, en un contexto marcado por las tensiones internacionales entre Washington y Teherán.

Según Luna, las autoridades desplegarán personal adicional durante estos encuentros y supervisarán posibles protestas o concentraciones en los alrededores del estadio y las zonas destinadas a los aficionados.

“Irán aporta una dinámica diferente debido a los acontecimientos mundiales actuales”, explicó el sheriff.

La región de Los Ángeles alberga además una de las comunidades iraníes más grandes fuera de Irán, lo que incrementa la atención sobre estos partidos.

Habrá tolerancia cero con los drones

Otro de los puntos clave del operativo será el control del espacio aéreo alrededor de las sedes mundialistas.

Patrick Grandy, subdirector a cargo del FBI, advirtió que se impondrán restricciones temporales de vuelo y que cualquier dron que infrinja esas normas podrá ser obligado a aterrizar.

Las autoridades señalaron que vigilarán permanentemente los alrededores de los estadios para detectar posibles infracciones.

Además, Grandy adelantó que existirá una política de “tolerancia cero” para quienes incumplan deliberadamente las restricciones establecidas.

La organización del Mundial 2026 en Los Ángeles busca tranquilizar a los aficionados tras aclarar cuál será el papel de ICE durante el torneo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Un despliegue policial sin precedentes

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, aseguró que la ciudad contará con una presencia policial extraordinaria durante el Mundial.

Entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, miles de agentes participarán en el operativo de seguridad diseñado para proteger a jugadores, aficionados y residentes.

“Si eres un delincuente, es un momento terrible para cometer un delito”, afirmó Hochman.

El funcionario advirtió que cualquier persona que infrinja la ley será procesada y enfrentará las consecuencias correspondientes.

Con ocho partidos programados en Los Ángeles, incluido el debut de Estados Unidos frente a Paraguay el 12 de junio, las autoridades buscan garantizar un entorno seguro sin que la seguridad se convierta en motivo de preocupación para las comunidades inmigrantes que forman parte fundamental de la ciudad.

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