Las familias de Dallas deben tomar nota en sus calendarios: este lunes 4 de mayo de 2026 las escuelas del Distrito Escolar Independiente (ISD) no tendrán actividades presenciales ni jornada regular. Aunque esta pausa ya estaba prevista en el calendario oficial y forma parte de los ajustes del ciclo escolar, la medida implica que padres y cuidadores tendrán que reorganizar horarios, el cuidado de los niños y los traslados, por lo que resulta clave estar informados con anticipación. A continuación, te contamos el motivo de esta decisión y a quiénes aplica.

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¿POR QUÉ NO HABRÁ CLASES EL 4 DE MAYO EN DALLAS ISD?

Las escuelas de Dallas ISD estarán cerradas el lunes 4 de mayo porque ese día quedó marcado en el calendario como “día de repuesto por mal tiempo”, pero el distrito recibió una exención y ya no necesita usarlo para recuperar clases perdidas.

Como se recuerda, Dallas ISD estuvo cerrado varios días en invierno por el pésimo clima, pero el estado le concedió una exención con el fin de no reponer esas jornadas; eso significa que los dos días reservados como “make-up days”: 6 de abril que ya pasó y 4 de mayo se mantendrá como días libres y las escuelas no abrirán.

¿A QUIÉNES APLICA?

El cierre del 4 de mayo aplica a todas las escuelas del Dallas Independent School District. También es día libre para el personal escolar; además, programas vinculados como HIPPY no realizan visitas a domicilio ese día.

¿LAS INSCRIPCIONES DE DALLAS ISD SIGUEN ABIERTAS?

El cierre del 4 de mayo no cambia nada en el proceso de inscripción. El Dallas ISD mantiene habilitado el registro en línea para el año escolar 2026-2027, de modo que las familias pueden completar el trámite desde casa, sin necesidad de acudir al plantel.

En el caso de estudiantes nuevos, el distrito pide documentos como el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y el registro de vacunas.

Si necesitas apoyo con trámites del Dallas ISD, el distrito cuenta con servicios de atención para familias. Puedes acercarte a los ONE Centers para recibir ayuda con la inscripción, la elección de escuela, solicitudes de transferencia o listas de espera, o llamar al 972-925-5560 para obtener orientación personalizada.

LO QUE DEBES SABER SOBRE DALLAS ISD

Dallas ISD es el Distrito Escolar Independiente de Dallas, el sistema público de escuelas que atiende a la mayor parte de la ciudad de Dallas y varias comunidades cercanas en el condado de Dallas, Texas.

Se trata de los distritos escolares más grandes del Estado de la Estrella Solitaria y administra desde preescolar hasta preparatoria en decenas de planteles.

Dallas ISD atiende aproximadamente a 139,000 estudiantes en total, distribuidos en alrededor de 237 a 239 escuelas en total, entre planteles de primaria, secundaria y preparatoria, publica en su sitio web.

El cierre de los planteles también será un día libre para personal y programas vinculados como HIPPY, aunque las familias aún pueden avanzar con registros y trámites desde casa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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