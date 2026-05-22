El Mundial de 2026 ya empieza a mover emociones en Estados Unidos incluso antes del pitazo inicial, y no solo por las selecciones favoritas o por los estadios que recibirán el torneo organizado por la FIFA: también por la manera en que millones de aficionados podrán vivir cada partido fuera del televisor de casa. Para muchas familias latinas —desde inmigrantes recientes hasta generaciones que llevan décadas en ciudades como Los Ángeles, Miami, Houston o Nueva York— el fútbol es tanto un ritual familiar como una excusa para juntarse, cantar y compartir. Ahora imagina esas reuniones trasladadas a la pantalla grande: cientos de personas coreando un gol de México, un penal de Argentina o una jugada de Brasil, con audio de cine y pantallas que llenan el campo visual.

Esa experiencia colectiva, con sabor a barrio y ambiente de “ver el partido” típico de restaurantes y bares latinos, será posible en varias salas de AMC gracias a una alianza con Telemundo que promete transmisiones en vivo completamente en español. Para muchos, es la oportunidad de vivir el Mundial como si estuvieran en el estadio, sin salir de la ciudad donde trabajan y pagan la renta: desde cincos de mayo que se celebra con futbol hasta las tertulias después de misa dominical, la propuesta apela directo a la cultura hispana en EE. UU.

AMC Theatres anunció una alianza con Telemundo para transmitir en español partidos selectos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en salas de cine de todo Estados Unidos. La iniciativa busca convertir varias funciones en verdaderas fiestas futboleras, con imagen en alta definición y audio cinematográfico pensado para que cada gol se viva como si estuviera ocurriendo dentro del estadio.

Debido a la cantidad de mexicanos en EE. UU., el "Tri" es el equipo que más llama la atención para las trasmisiones en español (Foto: AFP)

AMC Y TELEMUNDO LLEVARÁN EL MUNDIAL 2026 A LA PANTALLA GRANDE

La cadena AMC Theatres confirmó que el evento llevará el nombre de “Telemundo presenta la Copa Mundial de la FIFA 2026” y estará enfocado en transmisiones en vivo completamente en español. La propuesta es una alternativa para quienes prefieren ver los partidos en comunidad —grupos de amigos, familias multigeneracionales o hinchadas organizadas— y busca replicar la intensidad del estadio con la comodidad y seguridad de una sala de cine.

De acuerdo con lo informado, las salas participantes contarán con tecnología de proyección de alta calidad y sonido envolvente para recrear un ambiente cercano al de un estadio. La idea es que los fanáticos puedan compartir la emoción de cada encuentro con cientos de personas al mismo tiempo, y que la experiencia incluya elementos culturales: narración en español, posible música prepartido con ritmos latinos y actividades antes y después del partido (food trucks, merch de equipos, concursos de cánticos), según lo que varias cadenas de exhibición han probado en eventos deportivos anteriores.

Lo más importante de esta alianza:

Detalle Información confirmada Cadena de cines AMC Theatres Socio de transmisión Telemundo Idioma de narración Español Evento Copa Mundial FIFA 2026 Tipo de transmisión Partidos en vivo Formato Pantalla gigante y audio cinematográfico País Estados Unidos

¿QUÉ PARTIDOS DEL MUNDIAL SE TRANSMITIRÁN?

Aunque todavía no se ha publicado el calendario completo de funciones en cines, ya se adelantó que las transmisiones estarán centradas en los encuentros con mayor expectativa entre la comunidad latina y los aficionados al fútbol internacional en Estados Unidos.

Uno de los partidos ya confirmado es el duelo entre Selección de Escocia y Selección de Brasil programado para el 24 de junio de 2026 dentro de la fase de grupos.

Además, AMC y Telemundo planean incluir partidos destacados de selecciones con enorme seguimiento en territorio estadounidense.

Selección de México

Selección de Argentina

Selección de Colombia

Selección de Panamá

También se espera una amplia cobertura de:

Octavos de final

Partidos inaugurales

Fases eliminatorias más importantes

LA EXPERIENCIA APUNTA AL PÚBLICO LATINO EN ESTADOS UNIDOS

No es casualidad que las transmisiones sean en español. El crecimiento del fútbol entre la comunidad hispana en Estados Unidos ha sido sostenido en la última década, con un auge visible en audiencias de MLS, partidos internacionales y programación hispana en cadenas como Telemundo y Univisión. La alianza respalda además la importancia comercial del mercado latino durante el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Muchos aficionados suelen reunirse en restaurantes, bodegas y bares deportivos para ver partidos importantes; ahora tendrán otra opción mucho más inmersiva. Ver un partido decisivo en una pantalla de cine puede sentirse más intenso que hacerlo desde el sofá: la acústica, la escala de imagen y la energía colectiva aumentan la experiencia. Para familias que buscan planear salidas seguras con niños, o para hinchadas que organizan caravanas desde distintos barrios —como los tradicionales “caravans” de apoyo a la Selección Mexicana en Los Ángeles— la propuesta puede convertirse en una alternativa preferida.

ESTADIOS Y CIUDADES QUE SERÁN PROTAGONISTAS DEL MUNDIAL 2026

Ciudad Estadio Los Ángeles SoFi Stadium Miami Hard Rock Stadium Dallas AT&T Stadium Nueva York/Nueva Jersey MetLife Stadium Atlanta Mercedes-Benz Stadium Boston Gillette Stadium San Francisco / Área de la Bahía Levi’s Stadium Houston NRG Stadium Kansas Arrowhead Stadium Filadelfia Lincoln Financial Field Seattle Lumen Field

¿CUÁNDO SALDRÁN A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA LOS CINES?

Por ahora, AMC Theatres no ha anunciado fechas exactas para la venta de boletos, aunque todo apunta a que la demanda será alta desde las primeras fases del torneo. Especialmente para partidos de México, Argentina y Brasil, donde suele haber una enorme movilización de aficionados en Estados Unidos.

Recomendaciones prácticas:

Mantente atento a los canales oficiales de AMC y Telemundo para alertas de venta y preventa.

Sigue las cuentas locales de AMC en redes sociales (Twitter/X, Instagram, Facebook) y suscríbete a boletines por email para recibir notificaciones.

Considera membresías o programas de fidelidad de AMC, que a veces ofrecen acceso anticipado a funciones especiales.

Si buscas ver el partido con grupos grandes, checa opciones de compras de bloques de asientos o funciones privadas en cines grandes.

Lionel Messi va por la haza e intentará ganar su segundo Mundial (Foto: AFP) / LUIS ROBAYO

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