En varias ciudades de Florida, las bicicletas eléctricas (e-bikes) y los scooters eléctricos se convirtieron en una forma cotidiana de moverse: para ir al trabajo, hacer mandados o recorrer zonas turísticas como Winter Park o International Drive en Orlando. Ese crecimiento trajo beneficios —menor uso del auto, alternativas para quienes no conducen— pero también problemas de convivencia: choques con peatones en aceras, maniobras peligrosas en parques y conflictos en eventos callejeros como ferias de barrio o desfiles como el del Día de la Independencia, por ejemplo. Por eso hoy Ocoee, en el condado de Orange, aprobó por unanimidad una ordenanza que impone límites y restricciones concretas para la micromovilidad; la norma entra en vigor de inmediato y servirá como indicativo para otros municipios que buscan soluciones locales, especialmente en comunidades hispanas donde ver a vecinos desplazarse en scooters es cada vez más habitual.

¿QUÉ CAMBIA EN OCOEE? VELOCIDAD, USO Y RESTRICCIONES CLAVE

Si circulas en e-bike o scooter en Ocoee, esto es lo que debes saber ahora.

Límite de velocidad en aceras: máximo 10 mph (16 km/h).

Prohibido circular sobre césped público.

Prohibidas acrobacias o maniobras peligrosas.

El administrador municipal podrá imponer restricciones temporales en áreas específicas (festivales, desfiles, eventos masivos).

La ordenanza responde a que el uso de estos vehículos aumentó en zonas peatonales y en parques comunitarios, donde familias, abuelos y niños suelen compartir el espacio público. Autoridades locales mencionaron que buscan reducir choques y mejorar la convivencia sin impedir opciones de transporte económico para quienes dependen de la micromovilidad.

Ocoee está siguiendo una tendencia clara en Florida: poner límites y normas a la micromovilidad (Foto: Freepik)

DETALLES APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL

La votación se realizó en la sesión del martes por la noche y la medida fue aprobada por unanimidad. El punto más visible es la velocidad en aceras: 10 mph (16 km/h), una cifra pensada para proteger a peatones y usuarios vulnerables.

Motivo: reducir riesgos en zonas compartidas con peatones.

Alcance: aplica a bicicletas eléctricas, scooters y otros dispositivos de micromovilidad.

Vigencia: la ordenanza está en efecto desde su aprobación.

Nueva norma Qué establece Límite de velocidad Máximo 10 mph (16 km/h) en aceras Circulación sobre césped Prohibida Acrobacias No se permiten maniobras o trucos Restricciones temporales Administrador municipal puede prohibir uso en zonas por seguridad (festivales, desfiles, eventos)

NO ES UN CASO AISLADO

Ocoee se suma a otras ciudades del centro y la costa de Florida que ya aprobaron regulaciones similares. Ejemplos recientes: Palm Coast, DeLand, Satellite Beach. Además, el condado de Orange estudia sus propias reglas, y algunos municipios del sur del estado también están revisando normativas para proteger zonas con alto tránsito peatonal, como distritos comerciales y franjas frente a playas.

DEBATE ESTATAL: INTENTO DE LEY Y VETO

Durante la sesión legislativa más reciente, la Legislatura de Florida consideró un proyecto para imponer límites estatales a la velocidad de e-bikes y scooters. El plan no llegó a ser ley: el gobernador Ron DeSantis lo vetó, argumentando que podría dar pie a una “mayor vigilancia por parte de los gobiernos locales contra los ciudadanos”. Con ese veto, la regulación quedó en manos de los gobiernos municipales y condales, lo que explica la variedad de normas según cada localidad.

Recursos y seguimiento:

Consulta la ordenanza completa en la web del Ayuntamiento de Ocoee (sitio municipal) para texto legal y posibles multas.

Si estás en el condado de Orange, revisa las actualizaciones del condado sobre micromovilidad.

Mantente atento a noticias locales en español (periódicos y radio comunitaria) para cambios futuros.

A finales de junio, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, vetó una ley para fijar multas y reglas para los usuarios de e-bikes y scooters (Foto: AP)

RESUMEN RÁPIDO

Límite 10 mph (16 km/h) en aceras.

No sobre césped.

No acrobacias.

Administrador municipal puede restringir su uso en eventos.

La norma ya está vigente.

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