Con el año escolar 2026-2027 recién iniciado, miles de familias de Miami-Dade siguen con atención los anuncios del distrito, las rutas del school bus y cualquier novedad que afecte la rutina de sus hijos. Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS) divulgó una lista de 27 planteles que pasarán por distintos procesos de análisis, una medida que ha generado inquietud en comunidades como Miami Gardens, Opa-locka, Kendall, Homestead, Liberty City y South Miami Heights. Para muchos hogares hispanos del condado la pregunta es inmediata: ¿podrá cambiar el centro educativo al que asisten los estudiantes? Hasta el momento, el distrito no ha anunciado clausuras definitivas para estos campus, pero sí confirmó que sus operaciones serán evaluadas en medio de la disminución de matrícula que llevó al cierre o consolidación de nueve instituciones durante este ciclo.

La nómina fue publicada por el Attendance Boundary Committee (ABC), un comité asesor que participa en el estudio de los límites de asistencia y la planificación de instalaciones escolares. El documento divide a los planteles en dos grupos: 12 figuran como “reassessed”, término que puede traducirse como reevaluadas, y otros 15 aparecen “under review”, es decir, bajo revisión.

Miles de niños podrían quedarse sin su habitual centro de estudios (Foto: AP)

¿CUÁNTAS ESCUELAS DE MIAMI-DADE ESTÁN EN RIESGO?

En total, 27 centros educativos forman parte del análisis, aunque eso no implica que todos vayan a cerrar.

Las categorías “reassessed” y “under review” no representan una orden de clausura. El procedimiento todavía podría derivar en distintas alternativas, entre ellas mantener la operación, reorganizar programas, cambiar límites de asistencia, fusionar comunidades escolares o aplicar otras medidas administrativas.

Según la explicación difundida por el comité, una institución clasificada como reevaluada entra en un análisis relacionado con los objetivos de largo plazo y el plan de capital de M-DCPS. En cambio, los planteles bajo revisión pasan por una evaluación más amplia para determinar si seguir funcionando es la mejor opción desde el punto de vista educativo, operativo y financiero.

LAS 12 ESCUELAS REEVALUADAS

Estas son las instituciones incluidas en la categoría “reassessed”:

Escuela Zona o comunidad Situación actual Brentwood Elementary Miami Gardens Reevaluación Carol City Middle Miami Gardens Reevaluación Golden Glades Elementary Área de Opa-locka Reevaluación Lake Stevens Elementary Opa-locka Reevaluación Myrtle Grove Elementary Miami Gardens Reevaluación Lorah Park Elementary Miami Reevaluación Paul L. Dunbar K-8 Center Miami Reevaluación Center for International Education (CIE) Homestead Reevaluación Greenglade Elementary Miami Reevaluación Hammocks Middle The Hammocks Reevaluación Kendale Elementary Kendall Reevaluación Village Green Elementary Miami Reevaluación

Estos centros serán examinados según criterios como la cantidad de alumnos, el aprovechamiento de los edificios, la oferta académica, la viabilidad financiera, el estado de la infraestructura y las necesidades de cada zona.

Para los padres, el punto central es que la aparición en este grupo no confirma el cierre. Sin embargo, sí significa que cada campus está incluido en una revisión relevante para el futuro de la red pública de educación del condado.

LAS 15 ESCUELAS BAJO REVISIÓN

El segundo bloque está integrado por instituciones identificadas para un análisis integral. Aquí figuran 15 planteles, no 14.

Escuela Zona o comunidad Situación actual Natural Bridge Elementary North Miami Bajo revisión North County K-8 Center Miami Gardens Bajo revisión North Dade Middle Miami Gardens Bajo revisión Emerson Elementary Westchester Bajo revisión Lillie C. Evans K-8 Center Gladeview Bajo revisión Ludlam Elementary South Miami Bajo revisión Kelsey L. Pharr Elementary Miami Bajo revisión Orchard Villa Elementary Liberty City Bajo revisión Gloria Floyd Elementary Kendall Bajo revisión Lamar Louise Curry Middle Miami Bajo revisión Marjory Stoneman Douglas Elementary Miami Bajo revisión Olympia Heights Elementary Olympia Heights Bajo revisión Riviera Middle Westwood Lakes Bajo revisión Tropical Elementary Westwood Lakes Bajo revisión South Miami Heights Elementary South Miami Heights Bajo revisión

La presencia de Riviera Middle y Tropical Elementary como instituciones separadas explica por qué el total llega a 27.

En sectores donde muchas personas deben combinar el trabajo, el tráfico de la Palmetto o la Turnpike y la hora de recoger a sus hijos, cualquier ajuste puede impactar el transporte, el cuidado después de clases y la cercanía con los servicios que ya utilizan.

¿QUÉ FACTORES DECIDIRÁN EL FUTURO?

El Attendance Boundary Committee considera más elementos que la inscripción actual. Entre los criterios que podrían influir en las recomendaciones se encuentran:

Tendencias de matrícula estudiantil.

Uso y capacidad de las instalaciones.

Programas académicos disponibles.

Sostenibilidad financiera.

Estado físico de los edificios.

Necesidades educativas de la comunidad.

Impacto de los cambios en el transporte escolar.

Disponibilidad de programas educativos comparables.

Efecto sobre los vecindarios.

Posibilidades de crecimiento, remodelación o desarrollo futuro.

La cantidad de alumnos se ha convertido en uno de los principales desafíos para M-DCPS. El distrito señaló que el conteo inicial del ciclo reflejaba cerca de 19,000 estudiantes menos frente a las cifras de primavera, aunque aclaró que se trataba de un panorama preliminar. El registro oficial se realizará en octubre y tendrá peso en la asignación de fondos estatales.

EL ANTECEDENTE: NUEVE ESCUELAS YA CERRARON O SE CONSOLIDARON

La preocupación de las familias tiene un antecedente reciente. En junio, la Miami-Dade County School Board aprobó el cierre o consolidación de nueve instituciones para el año lectivo 2026-2027, como respuesta a una baja sostenida en la inscripción.

Escuela Medida aprobada para 2026-2027 Robert Russa Moton Elementary Cierre Parkway Elementary Cierre Phillis Wheatley Elementary Cierre Rainbow Park Elementary Cierre Mandarin Lakes K-8 Academy Cierre Lenora B. Smith Elementary Consolidación con Georgia Jones-Ayers Middle School para formar un centro K-8 Pine Villa Elementary Consolidación con Arthur & Polly Mays Conservatory of the Arts para crear un campus K-12 Miami Springs Middle Consolidación con Miami Springs Senior High para formar una escuela 6-12 Richmond Heights Middle Consolidación con BioTECH at Richmond Heights para formar una escuela 6-12

Este antecedente explica la preocupación que existe en distintos vecindarios, pero no permite afirmar que las instituciones incluidas en la nueva nómina ya tengan una clausura aprobada.

¿YA ESTÁ DECIDIDO EL CIERRE?

No. Esta es la información principal para padres, alumnos y trabajadores de los campus involucrados.

Situación actual ¿Significa cierre? Escuela reevaluada No necesariamente Institución bajo revisión No necesariamente Recomendación del ABC No equivale a una decisión final Aprobación de la Miami-Dade County School Board Puede convertir una propuesta en una medida oficial

El ABC participa en el análisis y puede plantear alternativas, pero una determinación definitiva debe pasar por los procedimientos formales del distrito y llegar a la Miami-Dade County School Board.

Por ahora, lo confirmado es que 27 centros educativos de Miami-Dade forman parte de un proceso de evaluación. Para las familias, en especial aquellas que dependen de la cercanía del campus, del transporte asignado o de programas particulares, será clave seguir las reuniones públicas y los comunicados oficiales de M-DCPS durante los próximos meses.

La situación puede modificarse una vez que el distrito publique las cifras oficiales de matrícula en octubre. Hasta entonces, definir estos planteles como “cerrados” sería incorrecto: la forma precisa de describirlos es que están bajo revisión o reevaluación y que podrían enfrentar cambios en el futuro.

ESCUELAS DE BROWARD BAJO REVISIÓN

En Broward County, el superintendente Howard Hepburn propuso el posible cierre de 10 escuelas al finalizar el actual año escolar. La recomendación forma parte de la respuesta del distrito a la baja matrícula y a la existencia de decenas de miles de asientos vacíos; por ahora, no representa una decisión definitiva de la School Board of Broward County.local10+1

Escuela Ciudad Nivel educativo Situación propuesta Coral Springs Elementary Coral Springs Primaria Posible cierre Forest Glen Middle School Coral Springs Secundaria Posible cierre William Dandy Middle School Fort Lauderdale Secundaria Posible cierre Hollywood Park Elementary Hollywood Primaria Posible cierre Oakridge Elementary Hollywood Primaria Posible cierre Silver Lakes Elementary Miramar Primaria Posible cierre Dolphin Bay Elementary Miramar Primaria Posible cierre Lloyd Estates Elementary Oakland Park Primaria Posible cierre Walter C. Young Middle School Pembroke Pines Secundaria Posible cierre Banyan Elementary Sunrise Primaria Posible cierre