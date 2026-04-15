Una de las festividades más esperadas del año comienza este 16 de abril de 2026: la Fiesta de San Antonio (Fiesta San Antonio), conocida por su importancia histórica, cultural y económica. Nació en 1891 como un desfile para honrar a los héroes de las batallas de El Álamo y San Jacinto, claves en la independencia de Texas, y con el tiempo se convirtió en una gran celebración de la identidad y la diversidad de la ciudad. Hoy es un festival de unos 11 días con más de cien eventos: desfiles como el Battle of Flowers, música, charreadas, comida típica, venta de artesanías y actividades en el River Walk y distintos barrios, lo que la coloca entre las fiestas más grandes y representativas del estado. Por este motivo, te compartimos el calendario completo de eventos, tanto gratuitos como de pago, para que puedas disfrutarla al máximo.

Vale precisar que esta festividad, que durará hasta el 26 de abril, tiene un impacto económico enorme y muchos eventos son realizados por organizaciones sin fines de lucro, que usan lo recaudado para financiar programas educativos y sociales durante todo el año, reforzando su importancia comunitaria.

Fiesta San Antonio es un festival de unos 11 días con más de cien eventos (Foto: https://fiestasanantonio.org/)

CALENDARIO DE EVENTOS GRATIS Y CON COSTO EN FIESTA SAN ANTONIO 2026

En un contexto marcado por la inflación y nuevos ajustes, Fiesta San Antonio 2026 mezcla actividades gratuitas con otras de pago, incluso en eventos que antes eran completamente libres. Uno de los cambios más destacados es que Fiesta de los Reyes ahora cobrará hasta 5 dólares en determinados horarios de mayor afluencia, aunque todavía se mantienen muchas alternativas sin costo para el público, publica N+ Univision.

LOS EVENTOS GRATUITOS QUE DESTACAN

Fiesta Fiesta (Hemisfair): 16 de abril (es la fecha inaugural con música y cultura).

16 de abril (es la fecha inaugural con música y cultura). Fiesta de los Niños (Hemisfair): se desarrolla durante la fiesta con actividades familiares y educativas.

se desarrolla durante la fiesta con actividades familiares y educativas. Prickly Pear Fiesta (Mission Marquee Plaza): también será durante la festividad y habrá cine, música y actividades.

DESFILES CON ACCESO GRATUITO

Battle of Flowers Parade (zonas públicas): 24 de abril.

24 de abril. Fiesta Flambeau Parade (a lo largo de la ruta): 25 de abril.

25 de abril. Texas Cavaliers River Parade (vista gratuita en áreas públicas): 17 de abril.

17 de abril. Children’s History Forum at Casa Navarro: 17 de abril.

17 de abril. San Jacinto Victory Celebration: 18 de abril.

18 de abril. Earth Day (Woodlawn Lake Park): 18 de abril.

18 de abril. Piñatas in the Barrio: 18 de abril.

18 de abril. Fiesta on French: 18 de abril.

18 de abril. The Pilgrimage to the Alamo: 20 de abril.

20 de abril. Fiesta Especial Celebration Day: 21 de abril.

21 de abril. Senior Fiesta: 23 de abril.

23 de abril. Fiesta East: 25 de abril.

EVENTOS CON COSTO EN SAN ANTONIO 2026

A continuación, los eventos que requieren pago, registro o consumo:

Fiesta de los Reyes (nuevo cobro en horarios pico): 17–26 de abril.

17–26 de abril. A Night In Old San Antonio (NIOSA): 21–24 de abril.

21–24 de abril. Fiesta Cornyation: 21–23 de abril.

21–23 de abril. Gartenfest at the Beethoven: 22–24 de abril.

22–24 de abril. Taste of the Northside: 23 de abril.

23 de abril. La Semana Alegre: 23–24 de abril.

23–24 de abril. Chili Queens Cook-Off: 19 de abril.

19 de abril. Chanclas y Cervezas: 18 de abril.

18 de abril. Masquerade en The DoSeum: 18 de abril.

18 de abril. También habrá cenas, bailes, festivales y eventos especiales durante todo el festival.

El programa mantiene numerosos eventos y desfiles con acceso libre en distintas zonas de la ciudad (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando Gemini)

¿EN QUÉ HORARIO SE DESARROLLARÁN LOS EVENTOS?

La mayoría de las actividades se llevan a cabo entre la tarde y la noche, aunque algunas arrancan desde primeras horas del día.

Muchos de los festivales más grandes se extienden hasta alrededor de las 11:00 p.m. o incluso un poco más.

El programa completo puede revisarse por fecha, tipo de evento y lugar en la página oficial.

Ten en cuenta lo siguiente:

Algunos eventos que son gratuitos pueden empezar a cobrar entrada en ciertos horarios de mayor demanda.

Los desfiles puedes verlos sin pagar, pero hay áreas con asientos reservados que sí tienen costo.

Los eventos con boleto abarcan desde alternativas económicas hasta experiencias de tipo premium.

Si llegas con anticipación, es más probable que ahorres dinero, sobre todo en actividades muy concurridas.

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