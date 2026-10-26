Desde este 26 de octubre, la ciudad de Los Ángeles implementará una nueva red de cámaras automáticas que vigilará a los conductores que transitan por las distintas calles. El objetivo de esta iniciativa es frenar los accidentes de tráfico mediante el uso de tecnología en puntos clave de la localidad. Para conocer los tramos vigilados y qué sanciones económicas se establecerán para quienes superen los límites permitidos, sigue leyendo este artículo informativo.
Según la información compartida por Telemundo 52 Los Ángeles, este primer grupo de cámaras se activará en 25 ubicaciones de la ciudad; cada una tomará fotografías a los coches que circulen a más de 10 mph por encima del límite.
Eso sí, los lugares seleccionados contarán con dos cámaras, cada una apuntando en dirección opuesta para cubrir ambas direcciones del tráfico.
Por su parte, el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT, por sus siglas en inglés) confirmó que estos equipos solo captarán la información de las placas vehiculares. En ese sentido, se descarta totalmente que cuenten con la modalidad de reconocimiento facial.
En estos lugares estarán ubicadas las cámaras de control de velocidad en Los Ángeles
- Beverly Boulevard, desde Belmont Avenue hasta Witmer Street
- West 8th Street, desde South Westmoreland Avenue hasta South Hoover Street
- Oxnard Street, desde Ethel Avenue hasta Coldwater Canyon Avenue
- Victory Boulevard, desde Ethel Avenue hasta Coldwater Canyon Avenue
- Highland Avenue, desde Franklin Place hasta Camrose Drive
- Western Avenue, desde Franklin Avenue hasta Los Feliz Boulevard
- Franklin Avenue, desde Cheremoya Avenue hasta Tamarind Avenue (norte)
- South La Cienega Boulevard, desde West Pico Boulevard hasta West Olympic Boulevard
- La Brea Avenue, desde West First Street hasta Beverly Boulevard
- Olympic Boulevard, desde South La Brea Avenue hasta South Sycamore Avenue
- Fairfax Avenue, desde Clinton Street hasta Waring Avenue
- West Olympic Boulevard, desde Alvira Street hasta Stearns Drive
- Melrose Avenue, desde North Hayward Avenue hasta North Orange Grove Avenue
- Victory Boulevard, desde Kester Avenue hasta Cedros Avenue
- Sepulveda Boulevard, desde Tupper Street hasta Plummer Street
- Foothill Boulevard, desde Newhome Avenue hasta Sherman Grove Avenue
- West Florence Avenue, desde South Vermont Avenue hasta South Hoover Street
- South Vermont Avenue, desde West 66th Street hasta West Florence Avenue
- South La Cienega, desde 3721 La Cienega Boulevard hasta Bowesfield Street
- Venice Boulevard, desde Lincoln Boulevard hasta Pisani Place
- National Boulevard, desde Butler Avenue hasta la autopista 405
- Balboa Boulevard, desde Lassen Street hasta Plummer Street
- Nordhoff Street, desde Petit Avenue hasta Gothic Avenue
- Santa Monica Boulevard, desde North Hobart Boulevard hasta North Normandie Avenue
- South Gaffey Street West, desde West First Street hasta West Second Street
Cuáles son los costos de multa por sobrepasar los límites de velocidad
Si las cámaras detectan que un vehículo supera los límites permitidos, el conductor recibirá una advertencia durante los primeros 60 días desde que los equipos entren en funcionamiento; cumplido este periodo, se comenzará a imponer multas. A continuación, estos son los costos de las infracciones:
- $50 por superar el límite entre 11 y 15 mph.
- $100 por superar el límite entre 16 y 25 mph.
- $200 por superar el límite entre 26 y 99 mph.
- $500 por superar el límite en más de 100 mph.