Desde este 26 de octubre, la ciudad de Los Ángeles implementará una nueva red de cámaras automáticas que vigilará a los conductores que transitan por las distintas calles. El objetivo de esta iniciativa es frenar los accidentes de tráfico mediante el uso de tecnología en puntos clave de la localidad. Para conocer los tramos vigilados y qué sanciones económicas se establecerán para quienes superen los límites permitidos, sigue leyendo este artículo informativo.

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Según la información compartida por Telemundo 52 Los Ángeles , este primer grupo de cámaras se activará en 25 ubicaciones de la ciudad; cada una tomará fotografías a los coches que circulen a más de 10 mph por encima del límite.

Eso sí, los lugares seleccionados contarán con dos cámaras, cada una apuntando en dirección opuesta para cubrir ambas direcciones del tráfico.

Por su parte, el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT, por sus siglas en inglés) confirmó que estos equipos solo captarán la información de las placas vehiculares. En ese sentido, se descarta totalmente que cuenten con la modalidad de reconocimiento facial.

Cada punto contará con dos cámaras que apuntarán en diferentes direcciones. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En estos lugares estarán ubicadas las cámaras de control de velocidad en Los Ángeles

Beverly Boulevard, desde Belmont Avenue hasta Witmer Street

West 8th Street, desde South Westmoreland Avenue hasta South Hoover Street

Oxnard Street, desde Ethel Avenue hasta Coldwater Canyon Avenue

Victory Boulevard, desde Ethel Avenue hasta Coldwater Canyon Avenue

Highland Avenue, desde Franklin Place hasta Camrose Drive

Western Avenue, desde Franklin Avenue hasta Los Feliz Boulevard

Franklin Avenue, desde Cheremoya Avenue hasta Tamarind Avenue (norte)

South La Cienega Boulevard, desde West Pico Boulevard hasta West Olympic Boulevard

La Brea Avenue, desde West First Street hasta Beverly Boulevard

Olympic Boulevard, desde South La Brea Avenue hasta South Sycamore Avenue

Fairfax Avenue, desde Clinton Street hasta Waring Avenue

West Olympic Boulevard, desde Alvira Street hasta Stearns Drive

Melrose Avenue, desde North Hayward Avenue hasta North Orange Grove Avenue

Victory Boulevard, desde Kester Avenue hasta Cedros Avenue

Sepulveda Boulevard, desde Tupper Street hasta Plummer Street

Foothill Boulevard, desde Newhome Avenue hasta Sherman Grove Avenue

West Florence Avenue, desde South Vermont Avenue hasta South Hoover Street

South Vermont Avenue, desde West 66th Street hasta West Florence Avenue

South La Cienega, desde 3721 La Cienega Boulevard hasta Bowesfield Street

Venice Boulevard, desde Lincoln Boulevard hasta Pisani Place

National Boulevard, desde Butler Avenue hasta la autopista 405

Balboa Boulevard, desde Lassen Street hasta Plummer Street

Nordhoff Street, desde Petit Avenue hasta Gothic Avenue

Santa Monica Boulevard, desde North Hobart Boulevard hasta North Normandie Avenue

South Gaffey Street West, desde West First Street hasta West Second Street

Según el LADOT, estas cámaras solo se enfocarán en la información de la placa vehicular del coche. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuáles son los costos de multa por sobrepasar los límites de velocidad

Si las cámaras detectan que un vehículo supera los límites permitidos, el conductor recibirá una advertencia durante los primeros 60 días desde que los equipos entren en funcionamiento; cumplido este periodo, se comenzará a imponer multas. A continuación, estos son los costos de las infracciones:

$50 por superar el límite entre 11 y 15 mph.

$100 por superar el límite entre 16 y 25 mph.

$200 por superar el límite entre 26 y 99 mph.

$500 por superar el límite en más de 100 mph.