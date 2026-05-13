A un mes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tendrá como sedes a México, Canadá y Estados Unidos, una noticia se ha convertido en tema de conversación. El Gobierno de Donald Trump suspenderá el requisito de que los visitantes extranjeros de ciertos países paguen hasta 15,000 dólares en fianzas bajo el requisito de que deben tener entradas para los partidos del Mundial 2026. Sin embargo, la decisión confirmada por el Departamento de Estado a la agencia de noticias The Associated Press no incluye a todos y hay quienes no podrán gozar de la exención. Aquí te comparto la información que se conoce hasta el momento y su impacto entre los inmigrantes que sueñan con ver a su selección participar en el evento futbolístico.

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¿Qué es la fianza para entrar a Estados Unidos?

Durante el 2025, el Departamento de Estado determinó que algunos viajeros procedentes de 50 países debían pagar una nueva fianza ya que presentaban altas tasas de personas que se quedaban más tiempo del permitido por sus visas y otros problemas de seguridad. Entre ellos estaban cinco que habían clasificado para la Copa del Mundo: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

La exención supone una rara flexibilización de los requisitos de inmigración bajo la administración de Donald Trump. (Foto: Mandel NGAN / POOL / AFP) / MANDEL NGAN

Extranjeros con entradas al Mundial no pagarán fianzas

Este miércoles 13 de mayo, el Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión del pago de fianzas a visitantes extranjeros de algunos países en caso de contar con entradas para el Mundial 2026.

“Estados Unidos está entusiasmado por organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia. Eximiremos del pago de la fianza de visado a los aficionados que cumplan los requisitos y que hayan comprado entradas para la Copa Mundial”, explicó a AP Mora Namdar, Subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares.

También se agregó que podrán gozar del beneficio siempre y cuando se hayan inscrito en el sistema FIFA Pass, que permite citas aceleradas para visados a partir del 15 de abril.

Los aficionados de Haití e Irán no tienen permitida la entrada a Estados Unidos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Quiénes no podrán gozar de la exención

No todo son buenas noticias, ya que los aficionados de Haití e Irán no podrán gozar de esto y continúan teniendo prohibida la entrada a Estados Unidos, salvo los jugadores, entrenadores y parte del personal de los equipos clasificados quienes ya estaban exentos del requisito de la fianza.

Cuándo es el primer partido del Mundial 2026: selecciones y sede

El partido inaugural del Mundial 2026 será un México vs Sudáfrica, correspondiente al Grupo A. El encuentro se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, lo que convertirá al recinto en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

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