Si no tienes tiempo para sacar tu pasaporte o el de tus hijos menores, hay una buena noticia si vives en Nueva York o Nueva Jersey: el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS) realizará varias ferias para tramitar pasaportes durante este mes de julio. Estas jornadas están diseñadas para familias ocupadas, personas que trabajan muchas horas o quienes han tenido dificultades para conseguir cita en las oficinas regulares. En un solo lugar se reúne personal capacitado, formularios y servicios de apoyo, para que puedas avanzar el trámite sin tener que cruzar toda la ciudad ni pasar horas buscando información. Si te interesa aprovechar estas oportunidades, en los siguientes párrafos te detallamos las fechas, los lugares, los requisitos y quiénes pueden solicitar este trámite.

Padres, cuidadores y personas que necesitan atención cara a cara podrán encontrar en estas jornadas un espacio más flexible para solicitar su pasaporte (Foto: FTiare / iStock) / FTiare

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL TRÁMITE DE SU PASAPORTE?

Una de las grandes ventajas de estas ferias de pasaportes es que las agencias autorizadas podrán recibir solicitudes fuera de sus horarios de atención, además de haber personal que responderá las inquietudes de las personas y podrán guiarlas en todo momento. Este servicio está disponible para:

Personas que solicitan por primera vez su pasaporte de EE.UU.

Menores de 16 años que por ley deben presentar la solicitud directamente y en persona.

Hogares que prefieren realizar el trámite juntos, en una misma cita.

Personas que requieren atención cara a cara o no pueden ir en los horarios habituales de las oficinas donde se reciben solicitudes.

Lo que no puede hacerse en esta jornada

No se harán renovaciones rutinarias de pasaporte

Si eres una de las personas que busca aprovechar este evento para renovar un documento vigente, deberás utilizar los canales correspondientes.

Ferias de pasaportes en Nueva York y Nueva Jersey ofrecen atención fuera de horario, pero no realizan renovaciones rutinarias (Foto: MistikaS / iStock) / MistikaS

FECHAS, HORARIOS Y LUGARES DE LAS FERIAS CERCA DE NUEVA YORK

A continuación, las ferias de pasaportes programadas para julio en el área triestatal. Es muy importante que antes de asistir verifiques que el evento siga programado y confirmes cualquier requisito adicional.

Fecha Horario Lugar Ciudad / Estado Cita previa Jueves 9 de julio 11:00 a.m. – 3:00 p.m. White Plains Hospital (41 E. Post Rd.) White Plains, Nueva York No requiere Martes 14 de julio 10:00 a.m. – 2:00 p.m. Tice’s Senior Center (411 Chestnut Ridge Rd.) Woodcliff Lake, Nueva Jersey No requiere Jueves 16 de julio 5:00 p.m. – 8:00 p.m. Village Green (73 Lake St.) West Harrison, Nueva York No requiere Sábado 18 de julio 10:00 a.m. – 2:00 p.m. Anthony Veteran Park (10 Olympic Lane) Ardsley, Nueva York No requiere Martes 21 de julio 4:00 p.m. – 7:00 p.m. Oficina del secretario del condado de Westchester (110 Martine Blvd.) White Plains, Nueva York No requiere

REQUISITOS PARA TRAMITAR TU PASAPORTE

Los solicitantes deberán presentar:

Documento que demuestre la ciudadanía estadounidense, por ejemplo: un acta de nacimiento o un certificado de naturalización.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Una fotocopia de ambos lados del documento de identidad.

El formulario DS-11 llenado por completo; es mejor completarlo en línea e imprimirlo antes de asistir a la feria.

Una foto tipo pasaporte que cumpla con las especificaciones oficiales.

Para menores de edad, papeles que acrediten el consentimiento de los padres o de los tutores legales.

IMPORTANTE: Si bien estas ferias facilitan a la gente a realizar sus trámites en las fechas indicadas, no reduce el tiempo para procesarla, por lo que siguen su horario habitual que normalmente es de 6 a 8 semanas.

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